Vivo T5 Pro 5G போன் ஏப்ரல் 15 இந்தியாவில் அறிமுகம்: விலை, சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்ன?

Vivo T5 Pro 5G India launch : Vivo T5 Pro 5G இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை; என்றாலும், அதன் ஈர்க்கக்கூடிய சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் கசிந்த தகவல்களின் காரணமாக, இந்த போனின் மீதான எதிர்பார்ப்பு சந்தையில் அதிகளவில் எட்டியுள்ளதுடன், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதன் நேர்த்தியான வடிவமைப்பு மற்றும் திரை அமைப்பாகட்டும், அல்லது அதன் சக்திவாய்ந்த செயலி மற்றும் சார்ஜிங் திறன்களாகட்டும் சக்திவாய்ந்த அதே சமயம் மலிவு விலையில் ஒரு நடுத்தர-தர ஸ்மார்ட்போனைத் தேடும் அனைவரையும் Vivo T5 Pro 5G நிச்சயம் கவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெளியீட்டுத் தேதி நெருங்கி வரும் இந்த நேரத்தில், Vivo T5 Pro 5G போனின் இந்திய வெளியீடு மற்றும் போன் தொடர்பான முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Vivo T5 Pro 5G இந்தியாவின் வெளியீட்டுத் தேதி | Vivo T5 Pro 5G India Launch Date
இந்தியாவில் Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டுத் தேதி, ஏப்ரல் 15, 2026 அன்று இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 12:00 மணி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய விற்பனைப் பங்காளராகச் செயல்படவுள்ள Flipkart தளத்தில், Vivo நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ விற்பனையகத்துடன் இணைந்து, இதற்கென பிரத்யேகமான ஒரு மைக்ரோசைட் (microsite) தற்போது நேரலையில் உள்ளது.
The upcoming vivo T5 Pro is built to change that.
With a massive 9020mAh battery and performance that stays consistent, it's made to keep going when you can't afford a pause.
இந்தியாவில் Vivo T5 Pro 5G-யின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை வரம்பு | Vivo T5 Pro 5G Expected Price Range In India
இதனிடையே Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் உண்மையான விலை விவரங்கள் வெளியீட்டு விழாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். இதற்கு முந்தைய மாடலை விட, இது சற்று அதிக விலையில் விற்பனை செய்யப்படும் என்று வெளியான சில வதந்திகள் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அடிப்படைப் பதிப்பு (8GB/128GB): இப்பதிப்பின் விலை சுமார் ரூ.29,999 முதல் ரூ.30,999 வரை இருக்கலாம்.
உயர்நிலை பதிப்பு (12GB/256GB): இதன் விலை ஏறக்குறைய ரூ.36,999 ஆக இருக்கும்.
Vivo T5 Pro 5G: செயல்திறன் மற்றும் முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் | Vivo T5 Pro 5G Performance and Specifications
Vivo T5 Pro 5G தொலைபேசியானது, நீண்ட காலத்திற்குச் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் அம்சங்களுடன் வருகிறது.
- செயலி: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 மூலம் இயங்குகிறது; AnTuTu பெஞ்ச்மார்க் சோதனையில் சுமார் 1.2 மில்லியன் புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.
- பேட்டரி: இதன் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சமாக, 9,020mAh திறன் கொண்ட பிரம்மாண்டமான பேட்டரி திகழ்கிறது. Vivo நிறுவனம் இந்தச் சாதனத்தை மிகவும் மெல்லியதாக வடிவமைத்துள்ளது; இதன் தடிமன் வெறும் 8.25mm மட்டுமே.
- சார்ஜிங்: 90W FlashCharge தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கிறது. 5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திய பிறகும், பேட்டரியின் செயல்திறன் 80% அளவில் குறையாமல் இருக்கும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது.
- திரை: 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட, 6.8 அங்குல அகலமான திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தையும் (refresh rate), BGMI மற்றும் CoD Mobile போன்ற விளையாட்டுகளில் 120fps வேகத்தில் விளையாடும் திறனையும் வழங்குகிறது.
- குளிரூட்டும் அமைப்பு: விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும்போது சாதனம் அதிக வெப்பமடையாமல் இருக்க, 7000mm² பரப்பளவு கொண்ட 'Vapour Chamber' குளிரூட்டும் அமைப்பு இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Vivo T5 Pro 5G கேமரா விவரங்கள் | Vivo T5 Pro 5G Camera Details
கேமரா அமைப்பானது தற்போது, இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்புடன் கூடிய, இன்னும் நேர்த்தியான விளிம்பைக் கொண்டுள்ளது.
- முதன்மை கேமரா: இது 4K வீடியோ வரை படமெடுக்கக்கூடிய, OIS மாட்யூல் கொண்ட புதிய 50MP சோனி IMX882 ஆகும்.
- இரண்டாம் நிலை கேமரா: இது ஒரு சிறிய 2MP டெப்த் அல்லது மேக்ரோ கேமரா ஆகும். இருப்பினும், அதிக பேட்டரி திறனுக்காக, பழைய T4 ப்ரோ மாடலில் இருந்த பெரிஸ்கோப் கேமரா இதில் இல்லை எனத் தெரிகிறது.
- செல்ஃபி கேமரா: இது ஹோல்-பஞ்ச் வடிவமைப்புடன் கூடிய 32MP முன்பக்க கேமரா ஆகும்.
- கிடைக்கும் வண்ணங்கள்: நீலம் மற்றும் கருப்பு ஆகிய வண்ணங்களில் இந்த Vivo T5 Pro 5G போன் கிடைக்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
இந்தியாவில் Vivo T5 Pro 5G எப்போது விற்பனைக்கு வரும்?
இந்த போன் ஏப்ரல் 15, 2026 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த போனின் மிக முக்கியமான அம்சம் எது?
இதன் 9,020mAh திறன் கொண்ட மெகா பேட்டரி தான் இதன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம்.
கேமரா தரம் எப்படி இருக்கும்?
முதன்மை கேமராவாக 50MP Sony IMX882 (OIS) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் தெளிவான புகைப்படங்களை எடுக்க உதவும்.
