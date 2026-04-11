  • Vivo T5 Pro 5G ஏப்ரல் 15 அறிமுகம்: மிகப்பெரிய பேட்டரி, அசத்தலான விலை, விவரம் இதோ

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 03:52 PM IST
  • Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 15 அன்று வெளியிடப்படும்.
  • இந்த ஸ்மார்ட்போனின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று அதன் பிரம்மாண்டமான பேட்டரி திறன் ஆகும்.
  • இந்த சாதனம் 9020mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

Vivo T5 Pro 5G Launch: விவோ போன் பிரியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்தியாவில் அதன் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்கு முன்பே Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் விலை மற்றும் செயல்திறன் சார்ந்த அம்சங்கள் குறித்த முக்கிய விவரங்களை புதிய கசிவுகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. 

Vivo T5 Pro 5G அறிமுகம் எப்போது?

Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 15 அன்று வெளியிடப்படும் என்றும், அதைத் தொடர்ந்து விரைவில் விற்பனை தொடங்கும் என்றும் நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த போனின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Vivo T5 Pro 5G பேட்டரி

இந்த ஸ்மார்ட்போனின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று அதன் பிரம்மாண்டமான பேட்டரி திறன் ஆகும். இந்த சாதனம் 9020mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம், பெரிய திறன் கொண்ட பேட்டரியை வழங்கும் இந்தியாவின் மிக மெல்லிய தொலைபேசிகளில் ஒன்றாக இது உருவெடுக்கும். இந்த நடவடிக்கை, நீண்ட நேரம் பயன்பாட்டில் கவனம் செலுத்துவதைக் குறிக்கிறது. குறிப்பாக, நாள் முழுவதும் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் பயனர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Vivo T5 Pro 5G செயல்திறன்

இந்த போனின் செயல்திறன் இந்த சாதனம் தனித்து நிற்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் மற்றொரு அம்சமாகும். இந்த தொலைபேசி, குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 4 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும், இது UFS 3.1 சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பகட்ட பெஞ்ச்மார்க் முடிவுகள் ஈர்க்கக்கூடிய மதிப்பெண்களைக் காட்டுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இது, இந்த சாதனம் பல்பணி மற்றும் கேமிங்கைத் திறமையாகக் கையாளும் என்பதைக் குறிக்கிறது. பிரபலமான கேம்களில் அதிக பிரேம் ரேட் கேம்ப்ளேவை ஆதரிப்பதன் மூலம், நிறுவனம் கேமர்களையும் குறிவைத்து, மென்மையான மற்றும் துரிதமான அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது.

அதிகப் பயன்பாட்டின் போது வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்த, இந்த ஸ்மார்ட்போன் அதன் பிரிவில் உள்ள மிகப்பெரிய நீராவி அறை குளிரூட்டும் அமைப்புகளில் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுமார் 7000 சதுர மில்லிமீட்டர் வெப்ப வெளியேற்றப் பரப்பைக் கொண்ட இந்த அமைப்பு, CPU வெப்பநிலையை கணிசமாகக் குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கேமிங் அல்லது கடினமான பணிகளின் போது அதிக வெப்பமடையாமல், சீரான செயல்திறனைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.

Vivo T5 Pro 5G விலை விவரங்கள்

விலை விவரங்கள் அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே வெளிவந்துள்ளன. ஆனா, இவை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்படவில்லை. இந்தியாவில் இந்த போனின் விலை ரூ. 37000-க்குக் குறைவாக இருக்கும் என்று தொழில்துறை அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன. அதிக மெமரி உள்ளமைவு கொண்ட டாப் வேரியன்ட் ரூ. 36999-க்குக் கீழ் இருக்கும் என்றும், பேஸ் மாடல் ரூ. 30000-க்கு அருகில் இருக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விலை நிர்ணய உத்தி, விவோ ஒரு போட்டித்தன்மை வாய்ந்த நடுத்தர விலையில் ஃபிளாக்ஷிப் போன்ற அம்சங்களை வழங்க இலக்கு வைத்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

Vivo T5 Pro 5G: இதை எங்கு வாங்குவது?

Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் ஆன்லைன் விற்பனைத் தளமான ஃபிளிப்கார்ட் மூலமாக வாங்கக் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இது காஸ்மிக் பிளாக் மற்றும் கிளேசியர் ப்ளூ போன்ற வண்ண வகைகளில் வரக்கூடும். செயல்திறன் மற்றும் பேட்டரியுடன், இந்தச் சாதனத்தில் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு இடம்பெறும் என்றும் வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இருப்பினும், கேமராவின் விரிவான விவரக்குறிப்புகள் இன்னும் முழுமையாக வெளியிடப்படவில்லை.

சிறந்த பேட்டரி ஆயுள், கேமிங் திறன்கள் மற்றும் வெப்ப மேலாண்மை ஆகியவற்றின் வலுவான கலவையுடன், Vivo T5 Pro 5G ஆனது விலையுயர்ந்த 'பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப்' பிரிவுக்குச் செல்லாமல், அதே சமயம் சிறந்த செயல்திறனை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்கு, பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் நிறைந்த ஒரு தேர்வாகத் திகழ்கிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. Vivo T5 Pro 5G சமீபத்திய அப்டேட் என்ன?

Vivo நிறுவனம் தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான Vivo T5 Pro 5G-யை விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்த அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே, அந்நிறுவனம் இத்தொலைபேசியின் பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் விலை குறித்த விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இது பயனர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2. Vivo T5 Pro 5G அறிமுகம் எப்போது?

Vivo-வின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான Vivo T5 Pro 5G, ஏப்ரல் 15 அன்று மதியம் 12:00 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்த அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே, போனின் செயலி மற்றும் செயல்திறன் குறித்த முக்கிய விவரங்களை நிறுவனம் பகிர்ந்துள்ளது.

3. Vivo T5 Pro 5G போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?

மொபைலில் விளையாடும் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், விளையாடும்போது அழைப்புகள் மற்றும் அறிவிப்புகளைத் தானாகவே தடுக்கும் ஒரு சிறப்பு விளையாட்டு மேம்படுத்தல் அம்சம் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

