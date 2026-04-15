Vivo T5 Pro 5G அறிமுகம் ஆனது: விலை, சலுகைகள், பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo T5 Pro 5G Launched: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான விவோ, தனது Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனை சந்தையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போன்களில் ஒன்றாக இது இருந்துள்ளது.
Vivo T5 Pro 5G முக்கிய அம்சங்கள் இதோ:
- இந்தத் தொலைபேசியானது 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட 144Hz AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது.
- இது 1600 nits அளவிலான பிரகாசத்தை வழங்குகிறது.
- இந்த போன் Snapdragon 7s Gen 4 SoC செயலி மூலம் இயங்குகிறது.
- இது பின்புறத்தில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவையும், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக முன்புறத்தில் 32-மெகாபிக்சல் கேமராவையும் கொண்டுள்ளது.
- இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 9020mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
- இதற்குத் துணையாக 90W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை விவரங்கள் மற்றும் முழுமையான சிறப்பம்சங்களை இனி விரிவாகக் காணலாம்.
Vivo T5 Pro 5G: இந்தியாவில் விலை மற்றும் விற்பனை விவரங்கள்
Vivo நிறுவனம் T5 Pro 5G மாடலை இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 8GB + 128GB வகையின் விலை ₹29,999 ஆகும். 8GB + 256GB வகையின் விலை ₹33,999 ஆகவும், உயர்நிலை வகையான 12GB + 256GB-யின் விலை ₹39,999 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. Cosmic Black மற்றும் Glacier Blue ஆகிய வண்ண வகைகளில் இது கிடைக்கிறது. Vivo-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்கலாம்.
Vivo T5 Pro 5G: சிறப்பம்சங்கள்
Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் 6.83-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) வழங்குகிறது. மேலும், 1600 nits அளவிலான உச்சபட்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது Snapdragon 7s Gen 4 SoC செயலியுடன் இயங்குகிறது. இத்துடன் 12GB வரையிலான RAM மற்றும் 256GB வரையிலான உள்ளடக்கச் சேமிப்பக வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி AnTuTu செயல்திறன் சோதனையில் (benchmark) 1.2 மில்லியன் புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது. Vivo நிறுவனம் இச்சாதனத்தில் '7K VC Cooling' எனும் குளிர்விக்கும் தொழில்நுட்பத்தை இணைத்துள்ளது. இது 120 FPS வேகத்தில் கேமிங் விளையாடுவதற்கும் துணைபுரிகிறது.
Vivo T5 Pro 5G: கேமரா விவரங்கள்
தொலைபேசியின் பின்புறத்தில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த சென்சார் 'Optical Image Stabilization' (OIS) தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கிறது. இத்துடன் துணையாக 2MP டெப்த் சென்சார் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசியின் முன்புறத்தில் 32-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது அறிமுகமாகும்போதே Android 16 இயங்குதளத்துடன் வருகிறது. இதன் மேல்புறத்தில் OriginOS 6 பயனர் இடைமுகம் (skin) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனம், இந்தச் சாதனத்திற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு OS புதுப்பிப்புகளையும், 5 ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது.
Vivo T5 Pro 5G: பேட்டரி
இந்தத் தொலைபேசியானது 9020mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் வருகிறது. மேலும், இது 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இந்த தொலைபேசியை வெறும் 37 நிமிடங்களில் 50% வரை சார்ஜ் செய்ய முடியும் என்றும், இதன் பேட்டரி ஆரோக்கியம் (battery health) 5 ஆண்டுகளுக்குச் சீராக நிலைத்திருக்கும் என்றும் விவோ நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. இந்தத் தொலைபேசி 8.25 மி.மீ தடிமன் கொண்டது. மேலும், இது தூசி மற்றும் நீர் ஊடுருவலைத் தடுப்பதற்கான IP68/IP69 தரச்சான்றையும் பெற்றுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Vivo T5 Pro போனின் விற்பனை இந்தியாவில் எப்போது தொடங்கும்?
Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ₹29,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் கிடைக்கும் இதில், பிரம்மாண்டமான 9,020mAh பேட்டரி, Snapdragon 7-சீரிஸ் சிப்செட் மற்றும் 144Hz AMOLED திரை ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 21 முதல், கவர்ச்சிகரமான வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் பழைய போனை மாற்றிக்கொள்ளும் (Exchange) பயன்களுடன் விற்பனைக்கு வரும்.
2. Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?
9020mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி Vivo T5 Pro-வின் மிகச்சிறந்த தனித்துவமான அம்சமாக (USP) அமையும்.
3. Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போனில் சலுகைகள் கிடைக்குமா?
HDFC வங்கி, SBI மற்றும் Axis வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி வாங்கினால், Vivo நிறுவனம் ₹3,000 வரையிலான உடனடி வங்கித் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் 6 மாதங்கள் வரையிலான வட்டி இல்லாத தவணை முறை (No-cost EMI) வசதியையும், ₹3,000 வரையிலான பரிமாற்ற போனஸையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!