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காஸ்லி ஆன விவோ ஸ்மார்ட்போன்: Vivo T5 Pro 5G புதிய விலை இதோ

Vivo T5 Pro 5G: ஸ்மார்ட்போனின் புதிய விலைகள் தற்போது நிறுவனத்தின் இணையதளம் மற்றும் இ-காமர்ஸ் தளங்களில் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இரு வகைகளின் (variants) புதிய விலைகளைப் பற்றி காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:17 PM IST
காஸ்லி ஆன விவோ ஸ்மார்ட்போன்: Vivo T5 Pro 5G புதிய விலை இதோ
Image Credit: Vivo T5 Pro 5G Price Hike (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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