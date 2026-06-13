/காஸ்லி ஆன விவோ ஸ்மார்ட்போன்: Vivo T5 Pro 5G புதிய விலை இதோ

Vivo T5 Pro 5G: இந்தியாவில் Vivo தனது Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போனின் விலையை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது. மெமரி (நினைவகம்) பற்றாக்குறை மற்றும் உதிரிபாகங்களின் விலை உயர்வு காரணமாக, இந்த நடுத்தர ரக (mid-range) ஸ்மார்ட்போனின் விலை ₹3,000 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய விலைகள் தற்போது நிறுவனத்தின் இணையதளம் மற்றும் இ-காமர்ஸ் தளங்களில் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இரு வகைகளின் (variants) புதிய விலைகளைப் பற்றி காணலாம்.
Vivo T5 Pro விலை உயர்வு
|மாடல் / விலை
|8GB RAM + 128GB
|8GB + 256GB
|பழைய விலை
|₹29,999
|₹33,999
|புதிய விலை
|₹32,999
|₹36,999
|விலை உயர்வு
|₹3,000
|₹3,000
விலை உயர்வு இருந்தபோதிலும், Vivo T5 Pro நடுத்தர ரகப் பிரிவில் ஒரு வலுவான போட்டியாளராகத் திகழ்கிறது. இதன் மிகச்சிறந்த அம்சம் 9,020mAh திறன் கொண்ட மிகப்பெரிய பேட்டரி ஆகும். நீண்ட நேரம் உழைக்கும் பேட்டரி கொண்ட பிற போன்களிலிருந்து இது தனித்து நிற்கிறது. இது பல நாட்களுக்கு நீடிக்கும் பேட்டரி செயல்திறனை வழங்கும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது.
வேகமான சார்ஜிங்கிற்காக, இந்தச் சாதனத்தில் 90W FlashCharge தொழில்நுட்பம் உள்ளது. Vivo T5 Pro-வில் 'பைபாஸ் சார்ஜிங்' (bypass charging) தொழில்நுட்பமும் உள்ளது. அதிக பயன்பாட்டின் போது போன் சார்ஜ் செய்யப்படும்போது, இது மின்சாரத்தை நேரடியாக மதர்போர்டுக்குச் செலுத்தி, பேட்டரி மீதான சுமையைக் குறைக்கிறது.
Vivo T5 Pro, 4nm உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட Snapdragon 7s Gen 4 ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. கேமிங் அமர்வுகளின் போது சாதனத்தைக் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க, இதில் 7,000 mm² வேப்பர் கூலிங் சேம்பர் (Vapor Cooling Chamber) பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
Vivo T5 Pro 5G ஆனது 2800 x 1260 பிக்சல் தீர்மானம் கொண்ட 6.83 அங்குல 1.5K டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 2160Hz PWM டிம்மிங் மற்றும் 5000 நிட்ஸ் (nits) உச்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கும் தட்டையான Q10+ AMOLED பேனலைக் கொண்டுள்ளது. புகைப்பட வசதியைப் பொறுத்தவரை, Vivo T5 Pro 5G மாடலில் இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதன் பின்புறத்தில் f/1.79 அப்பர்ச்சர் (aperture) மற்றும் LED ஃபிளாஷ் கொண்ட 50 மெகாபிக்சல் Sony IMX882 சென்சார் உள்ளது. இதனுடன் f/2.4 அப்பர்ச்சர் கொண்ட 2 மெகாபிக்சல் லென்ஸ் ஒன்றும் இணைந்து செயல்படுகிறது. மேலும், செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 32 மெகாபிக்சல் முன்புற கேமராவும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo T5 Pro, பெரிய அளவிலான பேட்டரி மற்றும் மெலிதான வடிவமைப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்துள்ளது. இதனால், பேட்டரி திறனில் சமரசம் செய்துகொள்ளாமல் எளிதாக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய சாதனத்தை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது. இந்த விலை வரம்பில் இன்னும் வேகமான மற்றும் அதிக செயல்திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் இருந்தாலும், பேட்டரி பேக்கப் விஷயத்தில் Vivo T5 Pro முன்னணியில் உள்ளது.
இந்தியாவில் மொபைல் போன்களின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், நினைவகக் கூறுகளின் (memory components) விலையும் விரைவில் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது மற்ற ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.