Vivo T5 Pro போனின் அதிரடி வருகை: மிட்-ரேன்ஜ் போன்களின் புதிய ராஜா இதுதானா?

Vivo T5 Pro Launch : Vivo நிறுவனம் தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான 'Vivo T5 Pro' போனை, ஏப்ரல் 15 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராக உள்ளது. Geekbench தளத்தில் சமீபத்தில் வெளியான தகவல்கள், இந்தச் சாதனம் Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் மற்றும் 12GB RAM வசதியைக் கொண்டிருக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 12, 2026, 05:10 PM IST
Vivo T5 Pro Launch : Vivo நிறுவனம் தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான 'Vivo T5 Pro' போனை, ஏப்ரல் 15 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராக உள்ளது. Geekbench தளத்தில் சமீபத்தில் வெளியான தகவல்கள், இந்தச் சாதனம் Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் மற்றும் 12GB RAM வசதியைக் கொண்டிருக்கும். பட்ஜெட்டிற்குள் ஸ்மார்ட்போன் வாங்க விரும்பும் இந்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கு, இந்தப் புதிய சாதனம் ஒரு புதிய தரநிலையை (benchmark) நிர்ணயிக்கக்கூடும். Flipkart தளத்தில் வெளியாகியுள்ள முன்னோட்டங்கள் (teasers) சமூக வலைத்தளங்களில் ஏற்கனவே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் தற்போது இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் உயர் செயல்திறன் மதிப்பெண்களை புதிய பட்டியல்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இதன் மூலம், கேமிங் மற்றும் அதிக மல்டிடாஸ்கிங் செய்யும் போது பயனர்கள் மிகவும் மென்மையான அனுபவத்தை எதிர்பார்க்கலாம். இந்த போனின் விலை ரூ.35,000-க்கும் குறைவாக இருக்கும் என்று தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

Vivo T5 Pro: இந்தியாவில் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை மற்றும் Geekbench கசிவுகளின் ஒப்பீடு

சமீபத்திய அறிக்கைகளின்படி, Vivo நிறுவனம் இந்தச் சாதனத்தை ரூ.30,000 முதல் ரூ.35,000 வரையிலான விலை வரம்பில் அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. இந்த விலைப்புள்ளியில், T5 Pro மாடலானது Realme 16 Pro உடன் நேரடியாகப் போட்டியிடும். இந்தச் சாதனத்தில் இடம்பெற்றுள்ள Snapdragon 7s Gen 4 சிப், அதிவேகச் செயல்திறனை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி ஆயுளையும் உறுதி செய்யும்.

விவரக்குறிப்புகள்  எதிர்பார்க்கப்படும் விவரங்கள் 
செயலி  ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 4
மெமரி  12ஜிபி ரேம் வரை
வெளியீட்டு தேதி  ஏப்ரல் 15, 2026 
எதிர்பார்க்கப்படும் விலை  ரூ.30,000 முதல் ரூ.35,000 வரை

இந்த போனின் வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்த, Flipkart ஒரு பிரத்யேகப் பக்கத்தை நேரலையில் வெளியிட்டுள்ளது. இப்பக்கம், முன்கூட்டியே வாங்குவோருக்கான சிறப்புச் சலுகைகள் மற்றும் பல்வேறு சேமிப்பகத் தேர்வுகளின் கிடைக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது. தற்போது, ​​பயனர்களின் கவனம் இதன் கேமரா அமைப்பு மற்றும் சார்ஜிங் வேகத்தின் மீதே முழுமையாகப் பதிந்துள்ளது. கடும் போட்டி நிறைந்த இந்த மொபைல் சந்தையில், இத்தகைய அம்சங்களே இதன் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளாக அமையும்.

Vivo T5 Pro:  நடுத்தர விலைப்பிரிவின் புதிய ராஜாவாக மாறுமா?

ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் இந்தத் தொலைபேசியின் வருகை ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். துல்லியமான விலை விவரங்களை அறிய, வாங்குபவர்கள் திங்கட்கிழமை அன்று Flipkart இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். அதன் சக்திவாய்ந்த சிப்செட் மற்றும் நேர்த்தியான வடிவமைப்புடன், T5 Pro மிகவும் சக்திவாய்ந்த போன்களில் ஒன்றாகும் . நவீனகால இந்தியப் பயனர்களின் ஒவ்வொரு தேவையையும் பூர்த்தி செய்யும் திறனை இந்தத் தொலைபேசி கொண்டுள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

Vivo T5 Pro எப்போது இந்தியாவில் அறிமுகமாகும்?
Vivo T5 Pro வரும் ஏப்ரல் 15, 2026 அன்று இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

இதன் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் கணிப்பு மற்றும் கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்த போனின் விலை ரூ. 30,000 முதல் ரூ. 35,000 வரை இருக்கலாம். இது Realme 16 Pro போன்ற போன்களுக்கு கடும் போட்டியாக அமையும்.

இதில் என்ன சிப்செட் (Processor) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
இந்த போனில் Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது கேமிங் மற்றும் மல்டிடாஸ்கிங் செய்வதற்கு மிகவும் ஏதுவாக இருக்கும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

