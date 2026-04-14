Vivo T5 Pro நாளை அறிமுகம்: மிகப்பெரிய 9020mAh பேட்டரி, அசத்தலான விலை

Vivo T5 Pro Launch: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. Vivo நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது மிகப்பெரிய பேட்டரி திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்தச் சிறப்பு அந்தஸ்து, அந்நிறுவனத்தின் புதிய Vivo T5 Pro மாடலுக்குச் சொந்தமாகவுள்ளது. இந்தியச் சந்தையில் இதுவரை வெளியான எந்தவொரு Vivo 5G போனிலும் காணப்படாத வகையில், பிரம்மாண்டமான 9020mAh பேட்டரி திறனுடன் கூடிய இந்த புதிய 5G போனை நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
Vivo T5 Pro Launch: ஏப்ரல் 15 இந்தியாவில் அறிமுகம்
நடுத்தர பட்ஜெட் பிரிவில் இடம்பெறும் இந்த Vivo T5 Pro 5G-யின் அறிமுக விழாவை, உங்கள் மொபைல் சாதனத்திலேயே நேரடியாகக் கண்டுகளிக்கலாம். அதற்கான வழிமுறைகளை இங்கே காணலாம்.
Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 15-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த அறிமுக விழா மதியம் 12:00 மணிக்குத் தொடங்கும். இந்நிறுவனத்தின் அனைத்து சமூக ஊடகத் தளங்களிலும், நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும் இவ்விழாவை நேரலையில் காணலாம்.
மேலும், இந்த Vivo 5G போனுக்கான பிரத்யேகப் பக்கமானது பிளிப்கார்ட் இணையதளத்தில் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அங்கும் இந்த அறிமுக விழா நேரலையில் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது. Vivo T5 Pro 5G அறிமுக விழாவின் நேரலையை, Vivo India-வின் அதிகாரப்பூர்வ YouTube சேனலிலும் நீங்கள் கண்டுகளிக்கலாம்.
Vivo T5 Pro: விலை விரவம் என்ன?
Vivo T5 Pro ஒரு நடுத்தர பட்ஜெட் 5G ஸ்மார்ட்போனாக அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. இதன் விலை ₹30,000 முதல் ₹35,000 வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல்வேறு தள்ளுபடிச் சலுகைகளின் மூலம், இந்த ஸ்மார்ட்போனை ₹28,999 என்ற விலையில் விற்பனைக்குக் கொண்டுவர நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. 8GB RAM மற்றும் 128GB உள்ளடக்கச் சேமிப்பக வசதியுடன் வரும் இந்தச் சாதனத்தின் ஆரம்ப விலையாக இது அமையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo T5 Pro: இதன் சிறப்பம்சம் என்ன?
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரங்களைப் பொறுத்தவரை, Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்கவுள்ளது. இது Qualcomm நிறுவனத்தின் 'Octa-core' செயலியாகும். 4-நானோமீட்டர் தொழில்நுட்பத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இது, 1.8 GHz முதல் 2.7 GHz வரையிலான வேகத்தில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. இந்த புதிய 5G ஸ்மார்ட்போன், வினாடிக்கு 120 பிரேம்கள் (120fps) என்ற வேகத்தில் கேமிங் அனுபவத்தை வழங்கும் என Vivo நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Vivo T5 Pro டிஸ்பிளே
Vivo T5 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், 6.8 அங்குல அளவுள்ள பெரிய 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட திரையைக் கொண்டிருக்கும். இது AMOLED பேனலில் அமைந்த ஒரு தட்டையான திரையைக் கொண்டிருக்கும். இது 144Hz எனும் உயர் புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் (refresh rate), 5000 nits எனும் உச்சபட்ச ஒளிச்செறிவையும் வழங்கும் திறன் கொண்டது. பயனர்கள் நீண்ட நேரம் ஸ்மார்ட்போனைப் பயன்படுத்தும்போது ஏற்படும் கண் சோர்விலிருந்து அவர்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள, 'Low Blue Light' மற்றும் 'Flicker-Free' சான்றிதழ்களுடன் கூடிய திரையை இந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
Vivo T5 Pro: அசத்தலான பேட்டரி
9020mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியே Vivo T5 Pro-வின் மிகச்சிறந்த தனித்துவமான அம்சமாக (USP) அமையும். இந்த பிரம்மாண்டமான பேட்டரியை விரைவாக ரீசார்ஜ் செய்வதற்கு ஏதுவாக, 90W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்திற்கான ஆதரவையும் இந்த சாதனம் கொண்டுள்ளது. இந்த Vivo 5G அலைபேசி 'Reverse Charging' வசதியையும் ஆதரிக்கும். இதன் மூலம், பிற மொபைல் போன்களை சார்ஜ் செய்ய, Vivo T5 Pro-வைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். மேலும், பேட்டரியின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், 'Bypass Charging' தொழில்நுட்பத்தையும் விவோ நிறுவனம் இந்தச் சாதனத்தில் இணைத்துள்ளது.
Vivo T5 Pro: கேமரா விவரங்கள்
புகைப்படங்களை எடுக்க, Vivo T5 Pro 5G அலைபேசியானது இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். கேமரா குறித்த துல்லியமான விவரங்கள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், கசிந்த தகவல்களின்படி, இதன் பின்பக்கப் பேனலில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சாரும், அதனுடன் துணையாக 2-மெகாபிக்சல் 'Bokeh' லென்ஸும் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, செல்ஃபிகள் மற்றும் காணொளி அழைப்புகளுக்காக, Vivo T5 Pro 5G-யில் 32-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா இடம்பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
