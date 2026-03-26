Vivo T5 Pro விரைவில் அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி.... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Vivo T5 Pro Launch: Vivo நிறுவனம் தனது மிகவும் வெற்றிகரமான ஸ்மார்ட்போனான Vivo T5 Pro -வை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் விலை, பிற முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 02:47 PM IST
  • Vivo T5 Pro எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
  • Vivo T5 Pro போனின் விலை எப்படி இருக்கும்?
  • Vivo T5 Pro போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?

Vivo T5 Pro விரைவில் அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி.... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Vivo T5 Pro Launch: விவோ போன் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. Vivo நிறுவனம் தனது மிகவும் வெற்றிகரமான ஸ்மார்ட்போனான Vivo T5 Pro -வை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. புகழ்பெற்ற தகவல் கசிவு நிபுணரான யோகேஷ் பிரார் (Yogesh Brar) வெளியிட்ட தகவலின்படி, இந்தத் தொலைபேசியானது அதன் முந்தைய மாடலான T4 Pro-வை விட குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளுடன் வெளிவரும். சக்திவாய்ந்த 9,020mAh பேட்டரி மற்றும் பிரமிக்க வைக்கும் 1.5K அமோல்ட் திரையுடன் அறிமுகம் ஆகவுள்ள இந்த சாதனம், சிறந்த செயல்திறனை மட்டுமல்லாமல், கண்கவர் காட்சி அனுபவத்தையும் வழங்கும்.

டிப்ஸ்டர் கொடுத்த தகவல்

'X' தளத்தில் @heyitsyogesh என்ற பெயரில் இயங்கும் தகவல் கசிவாளர் யோகேஷ் பிரார், Vivo T5 Pro விரைவில் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகமாகக்கூடும் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அதன் சில முக்கிய விவரக்குறிப்புகளையும் வெளியிட்டுள்ளார். இந்நிறுவனம் தனது நடுத்தர விலைப்பிரிவு 'T-series' வரிசையை விரிவுபடுத்தத் தயாராகி வருவதையே இந்தக் கசிவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

Vivo T5 Pro: 9,020mAh: பேட்டரி திறன் என்ன?

Vivo T5 Pro-வின் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய மற்றும் சிறப்பான அம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான பேட்டரியாகும். முந்தைய மாடல் 6,500mAh பேட்டரியுடன் வந்த நிலையில், புதிய பதிப்பு 9,020mAh எனும் மிகப்பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும். சமீப மாதங்களில், Poco X8 Pro Max மற்றும் Realme P4 Power போன்ற வெற்றிகரமான தொலைபேசிகள் 9,000mAh-க்கும் அதிகமான பேட்டரி திறனுடன் சந்தையில் வலுவான இடத்தைப் பிடித்துள்ளன.

இப்போது விவோ நிறுவனமும் அந்தச் சிறப்புமிக்க வரிசையில் இணையத் தயாராக உள்ளது. இவ்வளவு சக்திவாய்ந்த பேட்டரியைக் கொண்டிருந்தாலும், நிறுவனம் 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை வழங்குகிறது. இது இந்த மிகப்பெரிய பேட்டரியை மிகக் குறைந்த நேரத்தில் மின்னல் வேகத்தில் சார்ஜ் செய்துவிடும்.

Vivo T5 Pro: 1.5K திரை மற்றும் புதுப்பிப்பு விகிதம்

Vivo T5 Pro, டிஸ்பிளே சார்ந்த அம்சங்களிலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை எட்டத் தயாராக உள்ளது. கசிந்த தகவல்களின்படி, இது 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட பிரமிக்க வைக்கும் AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும்; இது முந்தைய மாடலில் இருந்த Full-HD+ திரையை விட மிகவும் துடிப்பாகவும் துல்லியமாகவும் இருக்கும்.

இது 144Hz எனும் மிகச்சிறந்த புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது கேமர்களுக்கு மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும். இது திரையில் நிகழும் ஒவ்வொரு அசைவையும் நம்பமுடியாத அளவிற்கு மென்மையாகவும், கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையிலும் மாற்றுகிறது. நீங்கள் துடிப்பான வண்ணங்கள் நிறைந்த திரைப்படங்களைப் பார்த்தாலும் சரி, அல்லது உயர்-கிராபிக்ஸ் தேவைப்படும் வீடியோ கேம்களை விளையாடினாலும் சரி, இந்தத் திரை உங்களுக்கு முழுமையான மற்றும் செழுமையான காட்சி அனுபவத்தை வழங்கும்.

Vivo T5 Pro: கேமரா விவரங்கள்

Vivo-வின் 'T' வரிசைத் தொலைபேசிகள் எப்போதும் அவற்றின் சிறந்த கேமரா தரத்திற்காகவே அறியப்படுகின்றன. Vivo T5 Pro மாடலானது, அதன் முந்தைய பதிப்பில் இடம்பெற்றிருந்த அதே 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX882 முதன்மை சென்சார் மற்றும் சக்திவாய்ந்த பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவற்றைத் தாங்கியிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் இம்முறை, OriginOS 6 மூலம் இதன் மென்பொருள் செயலாக்கம் (software processing) மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இது IP68 மற்றும் IP69 பாதுகாப்புத் தரநிலைகளைக் கொண்டிருக்கும் என்பதால், தூசு மற்றும் நீர் ஊடுருவலை முழுமையாகத் தடுக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். பிரமிக்க வைக்கும் செல்ஃபி புகைப்படங்களை எடுக்க, இதில் உள்ள சக்திவாய்ந்த 32-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா, உங்கள் படங்களுக்கு ஒரு கம்பீரமான மற்றும் தொழில்முறை சார்ந்த தோற்றத்தை வழங்கும்.

Vivo T5 Pro: எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?

எந்தவித சமரசமும் இன்றி, சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் சிறப்பான திரையை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்கு, Vivo T5 Pro ஒரு முழுமையான தொகுப்பாக அமைகிறது. இதன் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன? சுமார் ₹30,000 என்ற எதிர்பார்க்கப்படும் விலையில் வெளியாகும் இந்தத் தொலைபேசி, தனது பிரம்மாண்டமான 9,020mAh பேட்டரித் திறனின் துணையோடு சந்தையில் ஒரு வலுவான மற்றும் வெற்றிகரமான முத்திரையைப் பதிக்கும். நீங்கள் சிறந்த செயல்திறனையும், கண்கவர் தோற்றத்தையும் ஒருங்கே கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணத்தில் இருந்தால், Vivo-வின் இந்தப் புதிய ஸ்மார்ட்போனைத் தேர்ந்தெடுப்பதே உங்களுக்கு மிகவும் புத்திசாலித்தனமான மற்றும் வெற்றிகரமான முடிவாக அமையும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. Vivo T5 Pro எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
Vivo T5 Pro விரைவில் அறிமுகம் ஆகும் என்றும், Vivo நிறுவனம் அதை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

2. Vivo T5 Pro போனின் விலை எப்படி இருக்கும்?
Vivo T5 Pro சுமார் ₹30,000 என்ற விலை வரம்பில் இருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.

3. Vivo T5 Pro போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?
Vivo T5 Pro-வின் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய மற்றும் சிறப்பான அம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 9,020mAh பேட்டரியாகும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

