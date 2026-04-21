Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6: இந்த இரண்டு போன்களில் எது பெஸ்ட்?

Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6 : சில நாட்களுக்கு முன்பு Vivo நிறுவனம் Vivo T5 Pro போனையும், OnePlus நிறுவனம் Nord 6 போனையும் அறிமுகப்படுத்தின; இவை இரண்டுமே நடுத்தர விலைப்பிரிவைச் சேர்ந்த 5G ஸ்மார்ட்போன்களாகும். இவை 9000 mAh பேட்டரிகள், பெரிய திரைகள் மற்றும் சிறப்பான செயல்திறன் ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன.
Vivo மற்றும் OnePlus நிறுவனங்கள் சமீபத்தில் நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் இரண்டு ஈர்க்கக்கூடிய 5G போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. Vivo நிறுவனம் புதிய Vivo T5 Pro போனை அறிமுகப்படுத்திய நிலையில், OnePlus நிறுவனம் புதிய Nord 6 போனை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த இரண்டு சாதனங்களும் வாங்குபவர்கள் மத்தியில் ஒரு புதிய விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளன.
Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6
Vivo T5 Pro போனின் விலை ரூ.29,999 முதல் தொடங்குகிறது; அதேவேளையில், OnePlus Nord 6 போனின் விலை ரூ.38,999 முதல் தொடங்குகிறது. இவ்விரு சாதனங்களும் அதிக சேமிப்பக விருப்பங்களை வழங்குகின்றன.
Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6: திரை மற்றும் வடிவமைப்பு
இந்த இரண்டு போன்களுமே AMOLED திரைகளைக் கொண்டுள்ளன. Vivo T5 Pro ஆனது 6.83 அங்குல 1.5K திரை, 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 5000 nits வரையிலான பிரகாசம் ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. மறுபுறம், Nord 6 ஆனது 6.78 அங்குலத் திரை, 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 3840Hz PWM மங்கலாக்கல் (dimming) ஆகியவற்றுடன், மேம்படுத்தப்பட்ட தொடு உணர்திறனையும் கொண்டுள்ளது.
காட்சித் திரையைப் பொறுத்தவரை இவ்விரு போன்களும் ஒன்றுக்கொன்று மிகவும் நெருக்கமாகவே உள்ளன; இருப்பினும், சற்றுப் பெரிய மற்றும் அதிக வெளிச்சம் கொண்ட திரையை விரும்புவோருக்கு T5 Pro ஒரு சிறந்த தேர்வாகத் தெரிகிறது; அதேவேளையில், மிகச் சீரான பயன்பாட்டு அனுபவத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு Nord 6 ஒரு சிறந்த சாதனமாகும்.
Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6: செயல்திறன் மற்றும் கேமிங்
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Nord 6 வெகுவாக முன்னிலையில் உள்ளது. Vivo T5 Pro போனில் Snapdragon 7S Gen 4 செயலி இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், Nord 6 போனில் அதைவிட அதிக சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8S Gen 4 சிப்செட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Nord 6 ஆனது LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது; இது கேமிங் மற்றும் பல்பணிச் செயல்பாடுகளுக்கு (multitasking) மிகவும் சிறந்தது.
Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6 கேமரா
கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு சாதனங்களுமே 50MP முதன்மை கேமராவை வழங்குகின்றன. Nord 6 மாடலில் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் இடம்பெற்றுள்ளது; இது புகைப்படக் கலையில் கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. முன்பக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு சாதனங்களிலும் 32MP கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், Nord 6 மாடலில் சிறந்த ஆட்டோஃபோகஸ் (Autofocus) வசதி உள்ளது.
Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6: பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்
Vivo T5 Pro ஆனது 9020mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளதுடன், 90W அதிவேக சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. மறுபுறம், Nord 6 ஆனது 9000mAh பேட்டரியையும், 80W சார்ஜிங் வேகத்தையும் கொண்டுள்ளது.
Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6: எது சிறந்தது?
உங்கள் பட்ஜெட் வெறும் ரூ.30,000 ஆக இருந்தால், Vivo T5 Pro ஒரு சிறந்த மதிப்புமிக்க தேர்வாக அமையும். இது ஒரு பெரிய பேட்டரியையும், சக்திவாய்ந்த அம்சங்களையும் வழங்குகிறது. அதிக செயல்திறன், சிறந்த கேமரா மற்றும் மென்மையான காட்சி அனுபவத்தை விரும்புவோருக்கு, OnePlus Nord 6 ஒரு சிறந்த தேர்வாகத் தெரிகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
இந்த இரண்டு போன்களில் எதன் விலை குறைவு?
விலையைப் பொறுத்தவரை Vivo T5 Pro மிகவும் சிக்கனமானது. இதன் ஆரம்ப விலை ரூ.29,999, அதேசமயம் OnePlus Nord 6 இன் ஆரம்ப விலை ரூ.38,999 ஆகும்.
கேமிங் செய்வதற்கு எந்த போன் சிறந்தது?
கேமிங்கிற்கு OnePlus Nord 6 சிறந்த தேர்வாகும். இதில் சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8S Gen 4 செயலி, LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பகம் உள்ளதால், கேம்கள் மிக வேகமாக இயங்கும்.
கேமரா தரத்தில் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்ன?
இரண்டிலும் 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 32MP முன்பக்க கேமரா இருந்தாலும், OnePlus Nord 6 இல் கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மைக்காக 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் முன்பக்க கேமராவில் சிறந்த ஆட்டோஃபோகஸ் (Autofocus) வசதியும் உள்ளது.
