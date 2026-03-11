Vivo T5x 5G இந்த தேதியில் அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo T5x 5G Launch: விவோ ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இந்திய சந்தையில் நிறுவனத்தின் புதிய போன் அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. Vivo நிறுவனத்தின் புதிய Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காண்லாம.
Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்
Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் விரைவில் இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த போனின் வெளியீட்டு தேதியை நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. Vivo T4x 5G இன் இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பைப் பொறுத்தவரை, இது ஒரு பெரிய பேட்டரி மற்றும் IP68 மற்றும் IP69 மதிப்பீடுகளுடன் வரும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. ஒரு புதிய போனை வாங்க திட்டமிட்டிருக்கும் பயனர்களுக்கு இது முக்கிய செய்தியாக இருக்கும். Vivo T4x 5G இந்திய சந்தையில் எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்படும்? அது என்ன அம்சங்களை வழங்கக்கூடும்? இதுபோன்ற விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo T5x 5G: இந்தியாவில் வெளியீட்டு தேதி
இந்த போன் மார்ச் 17 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பதை நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் இந்த போன் விற்பனையாகும். கூடுதலாக ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டிலும் இந்த போன் விற்பனை செய்யப்படும். Vivo T5x 5G ஒரு பெரிய 7200mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என நிறுவனம் கூறுகிறது. இது அதன் பிரிவில் மிகப்பெரியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் அடிக்கடி சார்ஜ் செய்யாமல் நீண்ட நேரம் ஸ்ட்ரீமிங், கேமிங் மற்றும் பிரவுசிங் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. இந்த போன் 44W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் வரும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
Vivo T5x 5G: இந்தியாவில் இதன் விலை (எதிர்பார்க்கப்படும் விலை)
Vivo T5x 5G போனின் டியூரபிளிடி பற்றிப் பேசுகையில், Vivo T5x 5G தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்கான IP68 மற்றும் IP69 மதிப்பீடுகளைக் கொண்டிருக்கும். விலையைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் ₹23,000 க்கும் குறைவான விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Vivo T5x 5G: ஸ்பீட் மற்றும் மல்டிடாக்ஸ்கிங்க்
வேகம் மற்றும் பல்பணிக்கு, இந்த போன் MediaTek Dimensity 7400 Turbo செயலியைக் கொண்டுள்ளது. இது 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான AnTuTu மதிப்பெண்ணைப் பெற்றுள்ளது. இயக்க முறைமையைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இல் இயங்குகிறது. இந்த போன் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் மார்ச் 17 ஆம் தேதி வெளியீட்டு நாளன்று வெளியிடப்படும்.
விவோ இன்னும் முழு விவரக்குறிப்புகளை வெளியிடவில்லை என்றாலும், பேட்டரி ஆயுள், நீடித்து உழைக்கும் தன்மை மற்றும் செயல்திறனுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் தொலைபேசியைத் தேடுபவர்களை T5x 5G இலக்காகக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விவோ T5x இன் விலை ரூ.23,000 க்கும் குறைவாக இருக்கலாம். அப்படியானால், ரூ.13,999 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விவோ T4x ஐ விட விலை உயர்வாக இருக்கலாம். விலை உயர்வுக்குப் பிறகு, T4x தற்போது ரூ.16,999 ஆக உள்ளது. ஆகையால், அதன் அடுத்த பதிப்புக்கு புதிய விலை இன்னும் நியாயமானதாக இருக்கலாம்.
விவோ நிறுவனம் T5x 5G-யின் விலையை போட்டித்தன்மையுடன் நிர்ணயித்தால், 7,200mAh பேட்டரி, புதிய டைமன்சிட்டி சிப்செட் மற்றும் வலுவான ஆயுள் ஆகியவற்றின் கலவையானது செயல்திறன் மற்றும் நம்பகமான பேட்டரி ஆயுளை முன்னுரிமைப்படுத்தும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு கவர்ச்சிகரமான விருப்பமாக மாறும். இது குறித்த தெளிவு கிடைக்க போனின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை நாம் இன்னும் மதிப்பிட வேண்டும். மேலும் அதன் கேமராக்கள் மற்றும் டிஸ்ப்ளே பற்றிய விவரங்களைப் பெற வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | AC Buying Guide | ஏசி வாங்கப் போறீங்களா? இந்த 4 விஷயத்தை கண்டிப்பா செக் பண்ணுங்க! உங்கள் பணம் மிச்சமாகும்!
மேலும் படிக்க | iPhone 17 Pro மற்றும் Galaxy S26 Ultra-வுக்கு சவால் விடும் டாப் கேமரா போன்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ