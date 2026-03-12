English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Vivo T5x 5G மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, கேமராம் பேட்டரி, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo T5x 5G மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, கேமராம் பேட்டரி, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo T5x 5G Launch: Vivo T5x 5G மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம் ஆகிறது. இந்தியாவில் இதன் விலை என்ன? இதன் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 12, 2026, 04:21 PM IST
  • Vivo T5x 5G 7,200mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
  • இது MediaTek Dimensity 7300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது.
  • இது 6.72-இன்ச் FullHD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது.

Trending Photos

இன்னும் 2 நாட்களில் சனி அஸ்தமனம்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Saturn Transit
இன்னும் 2 நாட்களில் சனி அஸ்தமனம்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி
ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்
camera icon6
Rahu - Ketu Peyarchi
ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்
200 கோடி வசூலித்த படம்..11 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்ற ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Sonam Kapoor
200 கோடி வசூலித்த படம்..11 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்ற ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா?
எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்
camera icon10
Gold Loan
எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்
Vivo T5x 5G மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, கேமராம் பேட்டரி, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo T5x 5G Launch: விவோ நிறுவனம் சமீபத்தில் தனது ‘T-Series’ அடுத்த தலைமுறை போனை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யவுள்ளதாக அறிவித்தது. நேற்று முன்தினம், விவோ நிறுவனம்  Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய வெளியீட்டு தேதியை வெளிப்படுத்தியது. Vivo T5x 5G மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று பிராண்ட் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவோ போன் 7200எம்ஏஎச் பேட்டரியைக் கொண்ட பெரிய பேட்டரியுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Vivo T5x 5G இந்தியாவில் அறிமுகம்

விவோ டி5எக்ஸ் மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது நிறுவனத்தின் 'டி5' தொடரில் முதல் மாடல். இந்தத் தொடரில் உள்ள பிற ஸ்மார்ட்போன்கள் வரும் மாதங்களில் அறிவிக்கப்படும். நிறுவனம் முன்னர் விவோ டி4 தொடரில் மொத்தம் ஆறு போன்களை அறிமுகப்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Vivo T5x 5G: விலை எப்படி இருக்கும்?

விவோ டி5எக்ஸ் 5ஜி போனைப் பொறுத்தவரை, அதன் விலை மார்ச் 17 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும். இந்த புதிய விவோ போன் ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டிலும் சில்லறை விற்பனைக் கடைகளிலும் வாங்கக் கிடைக்கும்.

Vivo T5x 5G: தொழில்நுட்ப விவரங்கள்

விவோ டி5எக்ஸ் 5ஜி மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 டர்போ செயலியால் இயக்கப்படும். இது 4-நானோமீட்டர் கட்டமைப்பில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு மொபைல் சிப்செட் ஆகும். இது 2.6GHz வரை கடிகார வேகத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த Vivo 5G போன் OriginOS 6 உடன் இணைக்கப்பட்ட Android 16 இல் இயங்கும். இந்த போன் 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் கிடைக்கும் என்பதை பிராண்ட் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அடிப்படை மாறுபாடு 128GB சேமிப்பகத்துடன் வரலாம்.

Vivo T5x 5G பேட்டரி

Vivo T5x 5G 7,200mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது அதன் பிரிவில் மிகப்பெரிய பேட்டரி என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. முந்தைய Vivo T4x 6500mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் பொருள் பயனர்கள் புதிய X மாடலுடன் பவர் பேக்கப்பில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்படுத்தலைப் பெறுவார்கள். இதற்கிடையில், முன்னர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo T4 5G போனில் 7300mAh பேட்டரி இடம்பெற்றிருந்தது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், வரவிருக்கும் Vivo T5 7500 mAh ஐ விட பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

Vivo T5x 5G போன் IP68 + IP69 மதிப்பீடுகளுடன் வழங்கப்படும் என்று நிறுவனம் கூறியுள்ளது. அதாவது இது நீர்ப்புகா அம்சத்துடன் இருக்கும், மேலும் தண்ணீரில் விழுந்தாலும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். மற்ற விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.8-இன்ச் FullHD+ LCD டிஸ்ப்ளே, இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார் மற்றும் வெட் ஹேண்ட் டச் போன்ற அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்று கசிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

Vivo T5x 5G கேமரா மற்றும் சார்ஜிங்

Vivo T4x ஐப் பொறுத்தவரை, இது MediaTek Dimensity 7300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 6.72-இன்ச் FullHD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இந்த Vivo 5G போன் 50-மெகாபிக்சல் இரட்டை பின்புற கேமரா மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி சென்சார் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. 6,500mAh பேட்டரியுடன், மொபைல் 44W வேகமான சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26, S26+ மற்றும் S26 Ultra விற்பனை ஆரம்பம்; என்ன விலை? எங்கு வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க | iPhone 17 Pro மற்றும் Galaxy S26 Ultra-வுக்கு சவால் விடும் டாப் கேமரா போன்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Vivo T5x 5GVIVOSmartphonesTECHTechnology

Trending News