Vivo T5x 5G மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, கேமராம் பேட்டரி, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo T5x 5G Launch: விவோ நிறுவனம் சமீபத்தில் தனது ‘T-Series’ அடுத்த தலைமுறை போனை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யவுள்ளதாக அறிவித்தது. நேற்று முன்தினம், விவோ நிறுவனம் Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய வெளியீட்டு தேதியை வெளிப்படுத்தியது. Vivo T5x 5G மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று பிராண்ட் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவோ போன் 7200எம்ஏஎச் பேட்டரியைக் கொண்ட பெரிய பேட்டரியுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
Vivo T5x 5G இந்தியாவில் அறிமுகம்
விவோ டி5எக்ஸ் மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது நிறுவனத்தின் 'டி5' தொடரில் முதல் மாடல். இந்தத் தொடரில் உள்ள பிற ஸ்மார்ட்போன்கள் வரும் மாதங்களில் அறிவிக்கப்படும். நிறுவனம் முன்னர் விவோ டி4 தொடரில் மொத்தம் ஆறு போன்களை அறிமுகப்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Vivo T5x 5G: விலை எப்படி இருக்கும்?
விவோ டி5எக்ஸ் 5ஜி போனைப் பொறுத்தவரை, அதன் விலை மார்ச் 17 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும். இந்த புதிய விவோ போன் ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டிலும் சில்லறை விற்பனைக் கடைகளிலும் வாங்கக் கிடைக்கும்.
Vivo T5x 5G: தொழில்நுட்ப விவரங்கள்
விவோ டி5எக்ஸ் 5ஜி மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 டர்போ செயலியால் இயக்கப்படும். இது 4-நானோமீட்டர் கட்டமைப்பில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு மொபைல் சிப்செட் ஆகும். இது 2.6GHz வரை கடிகார வேகத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த Vivo 5G போன் OriginOS 6 உடன் இணைக்கப்பட்ட Android 16 இல் இயங்கும். இந்த போன் 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் கிடைக்கும் என்பதை பிராண்ட் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அடிப்படை மாறுபாடு 128GB சேமிப்பகத்துடன் வரலாம்.
Vivo T5x 5G பேட்டரி
Vivo T5x 5G 7,200mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது அதன் பிரிவில் மிகப்பெரிய பேட்டரி என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. முந்தைய Vivo T4x 6500mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் பொருள் பயனர்கள் புதிய X மாடலுடன் பவர் பேக்கப்பில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்படுத்தலைப் பெறுவார்கள். இதற்கிடையில், முன்னர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo T4 5G போனில் 7300mAh பேட்டரி இடம்பெற்றிருந்தது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், வரவிருக்கும் Vivo T5 7500 mAh ஐ விட பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
Vivo T5x 5G போன் IP68 + IP69 மதிப்பீடுகளுடன் வழங்கப்படும் என்று நிறுவனம் கூறியுள்ளது. அதாவது இது நீர்ப்புகா அம்சத்துடன் இருக்கும், மேலும் தண்ணீரில் விழுந்தாலும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். மற்ற விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.8-இன்ச் FullHD+ LCD டிஸ்ப்ளே, இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார் மற்றும் வெட் ஹேண்ட் டச் போன்ற அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்று கசிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
Vivo T5x 5G கேமரா மற்றும் சார்ஜிங்
Vivo T4x ஐப் பொறுத்தவரை, இது MediaTek Dimensity 7300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 6.72-இன்ச் FullHD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இந்த Vivo 5G போன் 50-மெகாபிக்சல் இரட்டை பின்புற கேமரா மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி சென்சார் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. 6,500mAh பேட்டரியுடன், மொபைல் 44W வேகமான சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது.
