Vivo T5x 5G மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: பட்ஜெட் விலை, பெரிய பேட்டரி, பெஸ்ட் அம்சங்கள்

Vivo T5x 5G Launch: இன்றைய காலகட்டத்தில் தரமான பொருட்களின் விலை அதிகமாக இருக்கும் என்ற தவறான கருத்து ஒன்று நிலவுகிறது. விலை குறைவாக இருந்தால் அதில் சில சமரசங்களை செய்ய வேண்டி இருக்குமா? ‘இல்லை’ என்கிறது விவோ நிறுவனம். அதற்கு சாட்சி Vivo T5x 5G. ஆம்!! விவோ போன் பிரியர்களுக்கு அற்புதமான செய்தி ஒன்று உள்ளது.
Vivo T5x 5G மார்ச் 17, 2026 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்
பட்ஜெட் போனாக கருதப்படும் Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 17, 2026 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட இருப்பதை அந்நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. மேலும், இது குறித்து கசிந்துள்ள விவரக்குறிப்புகளின்படி, இதன் விலையை விட இருமடங்கு அதிக விலை கொண்ட போன்களில் மட்டுமே பொதுவாகக் காணப்படும் பல சிறப்பம்சங்களை இந்த போன் கொண்டிருக்கும் என்று புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 17 அன்று அறிமுகமாகி, அந்நிறுவனத்தின் 'T-சீரிஸ்' வரிசையில் இணையும். கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo T4x 5G மாடலின் அடுத்த பதிப்பாக இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன் அமையும். Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை, தொழில்நுட்ப விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo T5x 5G Specifications: விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்
விரைவில் அறிமுகம் ஆகவுள்ள Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன், MediaTek Dimensity 7400 Turbo சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்பதை நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது. இந்தச் சாதனம் AnTuTu பெஞ்ச்மார்க் சோதனையில் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளதாக நிறுவனம் சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Vivo T5x 5G Battery: பிரம்மாண்டமான 7,200mAh பேட்டரி
Vivo T5x 5G -இன் முக்கிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று, இதில் இடம்பெற்றுள்ள பிரம்மாண்டமான 7,200mAh பேட்டரி. இது தனது பிரிவிலேயே மிகப்பெரிய பேட்டரியாக இருக்கும் என்று அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது. அடிக்கடி சார்ஜ் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல், வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், கேமிங் மற்றும் பிரவுசிங் போன்ற செயல்பாடுகளுக்கு நீண்ட நேரப் பயன்பாட்டை வழங்கும் வகையில் இந்தச் சாதனம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி 44W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Vivo T5x 5G Price: விலை பற்றி குறிப்பு காட்டிய விவோ நிறுவனம்
நீடித்து உழைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தவரை, Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் தூசி மற்றும் நீர் புகாத தன்மையைக் குறிக்கும் IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளைப் பெற்றிருக்கும். இந்தச் சிறப்பம்சங்களை, ரூ. 23,000-க்கும் குறைவான விலையுள்ள பிரிவில் உள்ள பிற சாதனங்களுடன் Vivo நிறுவனம் ஒப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளது. இதன் மூலம், இந்தியாவில் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை வரம்பு என்னவாக இருக்கும் என்பதை நிறுவனம் சூசகமாக உணர்த்தியுள்ளது. நிறுவனத்தின் டீசர் ஒன்றில், இந்தச் சாதனம் "மார்ச் 5, 2026 நிலவரப்படி, ரூ. 23,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் அதிவேகமான தொலைபேசி" என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது.
Vivo T5x 5G Sale: எங்கு வாங்குவது?
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனை ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட், விவோ இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாகப் பொதுமக்கள் வாங்கிக்கொள்ளலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள், மார்ச் 17 அன்று நடைபெறும் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுக விழாவில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo T5x 5G Design: கண்ணைக் கவரும் வடிவமைப்பு
மிகப்பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருந்தபோதிலும், கசிந்த படங்களில் 'Star Silver' மற்றும் 'Cyber Green' ஆகிய வண்ணங்களில், வியக்கத்தக்க வகையில் மெல்லிய வடிவமைப்புடன் இந்தச் சாதனம் காட்சியளிப்பதைக் காண முடிகின்றது. உயர்தர V70 தொடரால் ஈர்க்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்ட இதன் பின்பக்க கேமரா தொகுப்பு, 4K வீடியோக்களைப் பதிவுசெய்யும் திறன் கொண்ட 50MP முதன்மை சென்சார் ஒன்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.
Vivo T4x 5G: விவரக்குறிப்புகள்
Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன், கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகமான Vivo T4x 5G மாடலின் அடுத்த தலைமுறைப் பதிப்பாக இருக்கும். முந்தைய மாடலான T4x, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.72 அங்குலத் திரையைக் கொண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இது Mediatek Dimensity 7300 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. மேலும் இது 6500 mAh பேட்டரியையும், 44W வயர்டு சார்ஜிங் வசதியையும் கொண்டுள்ளது. புகைப்படங்களை எடுக்க, இது 50-மெகாபிக்சல் முதன்மைப் பின்பக்க சென்சாருடன், 8-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. Vivo T4x ஆனது Funtouch OS 15 உடன் கூடிய Android 15 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது Pronto Purple மற்றும் Marine Blue ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | Lava Bold 2 5G ஆனது அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, பிற முழு விவரங்கள் இதோ
மேலும் படிக்க | Poco X8 Pro Series மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ
