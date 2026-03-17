English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
Vivo T5x 5G இன்று அறிமுகம் ஆனது: விலை, தள்ளுபடி, பேட்டரி, அம்சங்கள்... முழு விவரம் இதோ

Vivo T5x 5G Launch: Vivo நிறுவனம் Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனை இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பல நாட்களாகத் தனது புதிய போன் குறித்த டீசர்களை வெளியிட்டு வந்த Vivo, இறுதியாக இன்று, மார்ச் 17 அன்று, புதிய T5x 5G போனை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 01:12 PM IST
Vivo T5x 5G Launch: ஸ்மார்ட்போன் ஆர்வலர்களுக்கு, குறிப்பாக விவோ போனின் அபிமானிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. சீன ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான Vivo, தனது புதிய நடுத்தர விலைப்பிரிவு ஸ்மார்ட்போனான Vivo T5x 5G-யை, மார்ச் 17, 2026, அதாவது இன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நேர்த்தியான செயல்திறனுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்ட MediaTek செயலியுடன், இப்பிரிவிலேயே மிகப்பெரியது என்று நிறுவனத்தால் கூறப்படும் பிரம்மாண்டமான 7,200mAh பேட்டரியுடன் தனித்து நிற்கும் வகையில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Vivo T4x 5G -க்கு பின் களமிறங்கும் அடுத்த அதிரடி

கடந்த ஆண்டு விவோ நிறுவனம் Vivo T4x 5G ஸ்மார்ட்போனை வெளியிட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போது Vivo T5x 5G வெளியிடப்படுகிறது. நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் மேம்பட்ட நீடித்து உழைக்கும் தன்மை ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த ஸ்மார்ட்போன் கேமர்கள் மற்றும் அவ்வப்போது லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் செய்பவர்கள் போன்ற தீவிரப் பயன்பாட்டு பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.

Vivo T5x 5G: இந்தியாவில்  இதன் விலை என்ன?

இந்தியாவில் Vivo T5x 5G-யின் விலை ரூ. 18,999-இல் தொடங்குகிறது. இது மூன்று RAM மற்றும் சேமிப்பக வகைகளில் கிடைக்கிறது: 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB மற்றும் 8 GB + 256 GB. இந்த வகைகளின் விலைகள் முறையே ரூ. 18,999, ரூ. 20,999 மற்றும் ரூ. 22,999 ஆக நிர்ணயிக்கபட்டுள்ளன. 

அறிமுகச் சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, வாடிக்கையாளர்கள் குறிப்பிட்ட வங்கிக் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி ரூ.2,000 உடனடித் தள்ளுபையைப் பெறலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'Cyber ​​Green' மற்றும் 'Star Silver' ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் அறிமுகம் ஆகியுள்ளது.

Vivo T5x 5G: விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

- Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன், Octa-core MediaTek Dimensity 7400 Turbo செயலியின் மூலம் இயங்குகிறது.
- இது 8GB வரையிலான RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 3.1 சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
- Vivo அளித்த தகவலின்படி, இந்த ஸ்மார்ட்போன், AnTuTu Benchmark செயல்திறன் சோதனையில் ஒரு மில்லியன் புள்ளிகள் என்ற மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
- இந்தச் சாதனம் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனில் சுமார் 10% மேம்பாட்டையும், AI திறன்களில் 15% பூஸ்டையும் வழங்குவதாக விவோ நிறுவனம் கூறுகிறது. 
- இது Android 16 -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது.

Vivo T5x 5G: கவனத்தை ஈர்க்கும் பேட்டரி

Vivo T5x 5G -இன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம், அதன் பிரம்மாண்டமான 7,200mAh பேட்டரியாகும். இது பல பயனர்கள் மற்றும் துறை வல்லுனர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இது இப்பிரிவில் கிடைக்கும் பேட்டரிகளிலேயே மிகப்பெரியது என்று Vivo குறிப்பிடுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 44W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது. மேலும் இதை ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பயனர்கள் இந்த போனில் 40 மணிநேரம் வரை வீடியோக்களைப் பார்க்கவும், சுமார் 93 மணிநேரம் இசையை ஸ்ட்ரீம் செய்யவும், பேட்டில்கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியா போன்ற கேம்களை 15 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக விளையாடவும், சமூக ஊடகங்களை 18 மணிநேரத்திற்கும் மேலாகப் பயன்படுத்தவும், அல்லது GPS வழிசெலுத்தலை 14 மணிநேரத்திற்கும் மேலாகப் பயன்படுத்தவும் பயன்படுத்த முடியும் என நிறுவனம் தெரிவிக்கின்றது.

Vivo T5x 5G: அல்ட்ரா கேம் மோட்

Vivo T5x 5G ஸ்௳அர்ட்போனில் 'Ultra Game Mode' என்ற அம்சம் இடம்பெற்றுள்ளது. இது விளையாடும் அனுபவத்தை இன்னும் மென்மையாகவும், முழுமையாக ஈர்க்கக்கூடிய வகையிலும் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அம்சத்திற்கு மேலும் மெருகேற்றும் வகையில், 4D வைப்ரேஷன் எஃபக்டுகள், மேம்பட்ட தொடு உணர்வுத் துலங்கல் (ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக்) மற்றும் விளையாடும்போது பயனர்கள் தங்கள் குரலை மாற்றிக்கொள்ள உதவும் கேம் வாய்ஸ் சேஞ்சர் ஆகிய வசதிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

Vivo T5x 5G: வடிவமைப்பு எப்படி உள்ளது?

வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Vivo T5x 5G ஒரு தட்டையான பின்புற பேனலையும், வளைந்த மூலைகளைக் கொண்ட சதுர வடிவ கேமரா பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. இந்த மாட்யூலில் 50MP முதன்மை சென்சார், LED ஃபிளாஷ் மற்றும் ரிங் லைட் ஆகியவற்றைக் கொண்ட இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. முன்புற டிஸ்ப்ளேயில், செல்ஃபி கேமராவிற்காக மையத்தில் மாத்திரை வடிவ கட்-அவுட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Vivo T5x 5G: மேன்மையான நீடித்து உழைக்கும் தன்மை

விவோ T5x 5G-யின் மற்றொரு சிறப்பம்சம் அதன் நீடித்து உழைக்கும் தன்மையாகும். இது தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பு அம்சங்களில் IP69+ மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் SGS டிராப்-ரெசிஸ்டன்ஸ் சான்றிதழையும், மிலிட்டரி கிரேட் தரத்திலான கடினத்தன்மைக்கான தரநிலைகளையும் பெற்றுள்ளது. விவோ இந்த போனை சைபர் கிரீன் (Cyber Green) மற்றும் ஸ்டார் சில்வர் (Star Silver)வண்ணங்களில், 8GB ரேம் மற்றும் 256GB ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷனுடன் விற்பனை செய்யும்.

Vivo T5x 5G: டிஸ்ப்ளே எப்படி உள்ளது?

Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்ப்ளேவைப் பொறுத்தவரை, இந்த கைப்பேசியில் 120Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மற்றும் 1,250 நிட்ஸ் வரை உச்சபட்ச பிரகாசத்தை எட்டும் 6.72-இன்ச் FHD+ LCD திரை இடம்பெற்றுள்ளது. இது மிக நேர்த்தியான ஸ்க்ரீன் அனுபவத்தை அளிக்கும் என கூறப்படுகின்றது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Vivo T5x 5GVIVOSmartphonesTECHTechnology

Trending News