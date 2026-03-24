Vivo T5x 5G விற்பனை இன்று தொடக்கம்: விலை, சலுகைகள், பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ

Vivo T5x 5G Sale Starts: விவோ போன் ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் இன்று முதல் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. ₹20,000 -க்கும் குறைவான விலையில், நேர்த்தியான அம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு, இந்த 5G போன் ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும்.
Vivo T5x 5G முக்கிய அம்சங்கள்
Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன், பிரம்மாண்டமான 7200mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதற்குத் துணையாக 8GB RAM மற்றும் உறுதியான, மிலிட்டர் கிரேட் வடிவமைப்பு ஆகியவை அமைந்துள்ளன. இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 32MP செல்ஃபி சென்சார் ஆகியவை, இது ஈர்க்கக்கூடிய புகைப்படத் திறன்களைக் கொண்ட ஒரு போனாகத் திகழ உதவுகின்றன. Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை, சிறப்பம்சங்கள், தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள், இந்த போனில் தற்போது கிடைக்கும் சலுகைகள் மற்றும் பிற முக்கிய தகவல்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Vivo T5x 5G: 3 மெமரி வகைகளின் விலை விவரம் என்ன?
Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் மொத்தம் மூன்று மெமரி வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- இதன் அடிப்படை வகை 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இதன் விலை ₹18,999 ஆகும்.
- 128GB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய 8GB RAM வகையின் விலை ₹20,999 ஆக நி்்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 256GB மெமரி வசதி கொண்ட மாடலின் விலை ₹22,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Vivo T5x 5G போன்கள் இந்தியச் சந்தையில், 'Star Silver' மற்றும் 'Cyber Green' ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.
Vivo T5x 5G: இதில் கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன?
Vivo T5x 5G போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பின்வருமாறு:
- இந்த புதிய Vivo 5G ஸ்மார்ட்போனுக்கு நிறுவனம் ₹2,000 தள்ளுபடியை வழங்குகிறது.
- இது ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கிகளுக்கான தள்ளுபடியாகும்.
- HDFC, SBI அல்லது Axis Bank அட்டைகளைப் பயன்படுத்திப் பணம் செலுத்தும்போது இந்தச் சலுகையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
- கூடுதலாக, குறிப்பிட்ட இந்த வங்கிகளின் அட்டைகள் உங்களிடம் இல்லாவிட்டாலும் கூட, UPI வாயிலாகப் பணம் செலுத்தினால், வாடிக்கையாளர்கள் ₹2,000 தள்ளுபடியைப் பெற முடியும்.
Vivo T5x 5G: எங்கு வாங்குவது?
இந்தியாவில், Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனை விவோ நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாகவும், ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட் இணையதளம் வாயிலாகவும் வாங்கலாம்.
Vivo T5x 5G: சிறப்பம்சங்கள்
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் டைமென்சிடி 7400 Turbo எனும் ஆக்டா-கோர் செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த மொபைல் சிப்செட் 4-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது 2.0GHz முதல் 2.6GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. இந்த புதிய Vivo 5G ஸ்மார்ட்போன், 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான AnTuTu பெஞ்ச்மார்க் மதிப்பெண்ணை எட்டும் திறன் கொண்டது என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. கேமிங் ஆர்வலர்களுக்காக, இந்தச் சாதனத்தில் 4D Game Vibration மற்றும் Game Voice Changer போன்ற சிறப்பம்சங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது இந்த போனின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
Vivo T5x 5G: பேட்டரி
Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் 7200mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது. இதுவே இந்தச் சாதனத்தின் மிக முக்கியச் சிறப்பம்சமாக (USP) விளங்குகிறது. முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்தச் சாதனத்தால் 40 மணிநேரம் வரை வீடியோக்களைத் தொடர்ந்து இயக்க முடியும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போனை, 6 ஆண்டுகளுக்கான பேட்டரி ஆயுள் உத்தரவாதத்துடன் Vivo நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், விரைவாக சார்ஜ் செய்வதை உறுதிசெய்யும் வகையில், இந்த மொபைலில் 44W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. vivo T5x மாடலில் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பமும் உள்ளது. இதன் மூலம், இது ஒரு பவர் பேங்க் போல செயல்படும் திறனும் இதற்கு கிடைக்கிறது.
Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன், MIL-STD-810H தரத்திலான மிலிட்டரி கிரேட் சான்றிதழ் பெற்ற உறுதியான கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதனால், இந்த ஸ்மார்ட்போன் தரையில் தவறி விழுந்தாலும் இது பாதுகாப்பாகவே இருக்கும். மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் IP69+ தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளதால், தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பையும் பெறுகிறது. மேலும், -20°C முதல் 50°C வரையிலான கடும் வெப்பநிலையிலும் இது உறுதியுடன் செயல்படும் திறன் கொண்டது. கூடுதலாக, சாதனத்திற்குள் ஏதேனும் நீர் புகுந்துவிட்டால், அதை வெளியேற்றும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட 'ஈரப்பதம் கண்டறிதல்' (Moisture Detection) வசதியும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo T5x 5G: டிஸ்பிளே
Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன், 1080 × 2344 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.76-இன்ச் Full HD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. பஞ்ச்-ஹோல் பாணியில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் திரை, LCD பேனலைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், 382ppi பிக்சல் அடர்த்தி மற்றும் 1200 nits உச்சபட்ச வெளிச்சம் ஆகிய சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் வெட் ஹேண்ட் டச் தொழில்நுட்பத்தை நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், விரல்கள் ஈரமாக இருந்தாலும் கூட, தொடுதிரை முழுமையாகச் செயல்படுவதை இது உறுதி செய்கிறது.
Vivo T5x 5G: கேமரா
புகைப்படங்களை எடுக்க, Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டைப் பின்புறக் கேமரா அமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சாதனத்தின் பின்பக்கத்தில், f/2.45 துளைமுகம் கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் இடம்பெற்றுள்ளது. LED ஃபிளாஷ் வசதியுடன் வரும் இந்தச் சென்சார், அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள துணைக் கேமரா லென்ஸுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. மேலும், செல்ஃபி புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்த Vivo மொபைலில் 32-மெகாபிக்சல் திறன் கொண்ட முன்புறக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6-இல் இயங்குகிறது.
Vivo T5x 5G-க்கான மாற்றுத் தேர்வுகள்
இந்த விலைப்பிரிவில், Vivo T5x 5G ஆனது பல ஈர்க்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன்களிடமிருந்து கடுமையான போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G, realme P4 5G, OPPO K13 5G, iQOO Z10X 5G மற்றும் MOTOROLA g67 Power 5G போன்ற மாடல்கள், இந்தச் சமீபத்திய Vivo போனுக்குக் கடும் சவாலை அளிக்கும். இருப்பினும், தனது சக்திவாய்ந்த 7200mAh பேட்டரி மற்றும் IP68/IP69 தரச்சான்று ஆகியவற்றின் துணையுடன், Vivo T5x 5G இந்தப் போட்டி நிறைந்த சந்தையில் தனக்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கிக்கொள்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. Vivo T5x 5G விற்பனை என்று தொடங்குகிறது?
Vivo T5x 5G விற்பனை இன்று, அதாவது மார்ச் 24, 2026 அன்று தொடங்குகிறது.
2. Vivo T5x 5G போனை எங்கு வாங்குவது?
3. Vivo T5x 5G -இல் கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன?
மேலும் படிக்க | ரூ.60,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த போன்கள்.. முழு லிஸ்ட் இதோ!
மேலும் படிக்க | இந்த வாரம் 4 ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகம்! பட்ஜெட் விலை, தூள் கிளப்பும் சிறப்பம்சங்கள்
