Vivo V60 அட்டகாசமான AI அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் அறிமுகம்: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo V60 launched in India: Vivo தனது சமீபத்திய V-சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போனான Vivo V60 5G-ஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன் 2025 ஆம் ஆண்டில் V-சீரிஸிற்கான இரண்டாவது மாடலாகும். இது இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo V50-ஐத் தொடர்ந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Vivo V60 வண்ணங்கள்
Vivo V60 ஸ்மார்ட்போன் Auspicious Gold, Mist Grey மற்றும் Moonlit Blue வண்ண வகைகளில் கிடைக்கிறது. Vivo V60 5G ஆனது Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Funtouch OS 15-ல் இயங்குகிறது. மேலும் இதில் 6 வருட பாதுகாப்பு அப்டேட்களுடன் 4 வருட OS அப்டேட்களும் கிடைக்கும்.
Vivo V60 5G விவரக்குறிப்புகள்
- Vivo V60 5G ஸ்மார்ட்போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் அற்புதமான 5,000 nits பீக் ப்ரைட்னசுடன் கூடிய 6.77-இன்ச் குவாட்-வளைந்த டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.
- இது Qualcomm இன் Snapdragon 7 Gen 4 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது.
- இது 16GB வரை RAM மற்றும் 512GB சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த ஸ்மார்ட்போன் 90W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
- இதன் சார்ஜரும் பாக்சில் கிடைக்கிறது.
- மேலும் தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்காக இது IP68 மற்றும் IP69 சான்றிதழ்களைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo V60 5G கேமரா அமைப்பு
- புகைப்படங்கள் மற்றும் விடியோக்களுக்கான அம்சத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் Zeiss-பிராண்டட் டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு உள்ளது.
- இதில் 50MP முதன்மை சென்சார் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன், 50MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை அடங்கும்.
- மேலும் செல்ஃபிகள் எடுக்க நேர்த்தியான 50MP முன்பக்க கேமரா உள்ளது. முன் மற்றும் பின்புற கேமராக்கள் இரண்டும் 4K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கின்றன. AI அம்சங்கள் கேமரா பயன்பாட்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.
Vivo V60 5G எடை
Vivo V60 5G வெவ்வேறு வண்ண வகைகளின் எடை விவரம்:
- மிஸ்ட் கிரே மாறுபாடு 192 கிராம்,
- ஆஸ்பிசியஸ் கோல்ட் மாறுபாடு 200 கிராம்,
- மூன்லைட் ப்ளூ மாறுபாடு 201 கிராம்,
- தடிமன் 7.65 மிமீ மற்றும் 7.75 மிமீ.
Vivo V60 5G AI அம்சங்கள்
இந்த ஸ்மார்ட்போன் AI இமேஜ் எக்ஸ்பாண்டர், AI ஸ்மார்ட் கால் அசிஸ்டண்ட், AI கேப்ஷன்கள் மற்றும் AI ஆல்இயக்கப்படும் ஸ்பேம் கால் பிளாக்கிங் உள்ளிட்ட பல்வேறு AI அம்சங்களுடன் வருகிறது.
இந்தியாவில் Vivo V60 5G விலை என்ன?
- 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய அடிப்படை மாறுபாட்டின் விலை ரூ.36,999 ஆகும்.
- 8GB + 256GB மற்றும் 12GB + 256GB மாடல்கள் முறையே ரூ.38,999 மற்றும் ரூ.40,999 ஆகும்.
- 16GB RAM மற்றும் 512GB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய டாப்-எண்ட் பதிப்பு ரூ.45,999க்கு கிடைக்கிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆகஸ்ட் 19 முதல் Vivoவின் ஆன்லைன் ஸ்டோர், முக்கிய இ-காமர்ஸ் தளங்கள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் விற்பனைக்கு வரும்.
