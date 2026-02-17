Vivo V60 Lite 4G அறிமுகமானது: விலை என்ன? முழு விவரம் இதோ

Vivo V60 Lite 4G: விவோ நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான V60 Lite 4G (2026) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முந்தைய மாடலின் மேம்படுத்தப்பட்ட ந்த பதிப்பிற்கு Snapdragon 6s Gen 2 4G சிப்செட் பவரை அளிக்கிறது. 6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே, 50MP முதன்மை கேமரா, 6,500mAh பேட்டரி மற்றும் 90W வேகமான சார்ஜிங்கிற்கான இணக்கத்தன்மை ஆகியவை இந்த போனின் முக்கிய அம்சங்களாகும். இதன் வொலை இன்னும் சரியாகத் தெரியவில்லை. இந்த ஸ்மார்ட்போன் Funtouch OS 15 ஐ இயக்குகிறது, இது Android 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது.
Vivo V60 Lite 4G: புதுப்பிக்கப்பட்ட 4G ஸ்மார்ட்போன்
ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட 4G ஸ்மார்ட்போனாக, Vivo மற்றொரு புதிய போனான V60 Lite 4G ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த போனின் ஆரம்ப பதிப்பு செப்டம்பர் 2026 இல் கிடைக்கப்பெற்றது. இருப்பினும், Snapdragon 685 பதிப்பை மாற்றியமைத்த புதிய Snapdragon 6s Gen 2 4G செயலி, மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த சாதனத்திற்கு பவர் தருகிறது.
Vivo V60 Lite 4G: விவரக்குறிப்புகள்
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் மற்ற விவரக்குறிப்புகள் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஸ்மார்ட்போனின் விலை இன்னும் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படவில்லை. இந்த போன் ஒரு பெரிய AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Funtouch OS 15 ஆல் இயக்கப்படுகிறது. இது வேகமான சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது. மேலுமிது இரண்டு பின்புற கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo V60 Lite 4G (2026) இன் அம்சங்கள்
விவரங்கள்: இந்த Vivo தொலைபேசியில் உள்ள 6.77-இன்ச் முழு-HD+ (2392 × 1080 பிக்சல்கள்) AMOLED திரை 120 Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, இது 1800 nits அதிகபட்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது 256GB UFS 2.2 உள்ளமைக்கப்பட்ட சேமிப்பு, 8GB LPDDR4x RAM மற்றும் Snapdragon 6s Gen 2 4G CPU ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo V60 Lite 4G (2026) கேமராவின் அம்சங்கள்
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள கேமராக்களைப் பற்றி பேசுகையில், இதில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவுடன் கூடுதலாக பின்புறத்தில் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் உள்ளது. முன்பக்கத்தில் 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. மேலும், இந்த போன் 8GB வரை கூடுதல் RAM-ஐ அனுமதிக்கிறது. ஆண்ட்ராய்டு 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Funtouch OS 15, இன்னும் போனில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
இந்த சாதனம் 90W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது மற்றும் 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. 4G, Wi-Fi, GPS, OTG, ப்ளூடூத் மற்றும் USB டைப்-சி கனெக்டர் ஆகியவை இதில் கிடைக்கும் இணைப்புத் தேர்வுகளில் அடங்கும். பாதுகாப்பிற்காக இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சாரும் இதில் உள்ளது.
