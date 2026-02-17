English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Vivo V60 Lite 4G அறிமுகமானது: விலை என்ன? முழு விவரம் இதோ

Vivo V60 Lite 4G அறிமுகமானது: விலை என்ன? முழு விவரம் இதோ

Vivo V60 Lite 4G: புதுப்பிக்கப்பட்ட 4G ஸ்மார்ட்போனாக, Vivo மற்றொரு புதிய போனான V60 Lite 4G ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் அம்சங்கள், விவரக்குறிப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 17, 2026, 04:42 PM IST
  • விவோ நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான V60 Lite 4G அறிமுகம் ஆனது.
  • ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட 4G ஸ்மார்ட்போனாக, Vivo இந்த புதிய போனான V60 Lite 4G ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
  • இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Funtouch OS 15 ஆல் இயக்கப்படுகிறது.

Trending Photos

EPS Pension: ரூ.15,000 சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPS Pension: ரூ.15,000 சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
சூரியன் நட்சத்திர மாற்றம்.. பணத்தை குவிக்கப்போகும் 3 ராசிக்காரர்கள்! யாரெல்லாம் பாருங்க
camera icon6
Zodiac Signs
சூரியன் நட்சத்திர மாற்றம்.. பணத்தை குவிக்கப்போகும் 3 ராசிக்காரர்கள்! யாரெல்லாம் பாருங்க
IMD Update: மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
camera icon1
weather
IMD Update: மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
டி20 உலகக் கோப்பை: சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி மோதப்போவது யார் யாருடன்? முழு விவரம்
camera icon7
T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை: சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி மோதப்போவது யார் யாருடன்? முழு விவரம்
Vivo V60 Lite 4G அறிமுகமானது: விலை என்ன? முழு விவரம் இதோ

Vivo V60 Lite 4G: விவோ நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான V60 Lite 4G (2026) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முந்தைய மாடலின் மேம்படுத்தப்பட்ட ந்த பதிப்பிற்கு Snapdragon 6s Gen 2 4G சிப்செட் பவரை அளிக்கிறது. 6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே, 50MP முதன்மை கேமரா, 6,500mAh பேட்டரி மற்றும் 90W வேகமான சார்ஜிங்கிற்கான இணக்கத்தன்மை ஆகியவை இந்த போனின் முக்கிய அம்சங்களாகும். இதன் வொலை இன்னும் சரியாகத் தெரியவில்லை. இந்த ஸ்மார்ட்போன் Funtouch OS 15 ஐ இயக்குகிறது, இது Android 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

Vivo V60 Lite 4G: புதுப்பிக்கப்பட்ட 4G ஸ்மார்ட்போன்

ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட 4G ஸ்மார்ட்போனாக, Vivo மற்றொரு புதிய போனான V60 Lite 4G ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த போனின் ஆரம்ப பதிப்பு செப்டம்பர் 2026 இல் கிடைக்கப்பெற்றது. இருப்பினும், Snapdragon 685 பதிப்பை மாற்றியமைத்த புதிய Snapdragon 6s Gen 2 4G செயலி, மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த சாதனத்திற்கு பவர் தருகிறது.

Vivo V60 Lite 4G: விவரக்குறிப்புகள் 

இந்த ஸ்மார்ட்போனின் மற்ற விவரக்குறிப்புகள் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஸ்மார்ட்போனின் விலை இன்னும் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படவில்லை. இந்த போன் ஒரு பெரிய AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Funtouch OS 15 ஆல் இயக்கப்படுகிறது. இது வேகமான சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது. மேலுமிது இரண்டு பின்புற கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளது.

Vivo V60 Lite 4G (2026) இன் அம்சங்கள்

விவரங்கள்: இந்த Vivo தொலைபேசியில் உள்ள 6.77-இன்ச் முழு-HD+ (2392 × 1080 பிக்சல்கள்) AMOLED திரை 120 Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, இது 1800 nits அதிகபட்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது 256GB UFS 2.2 உள்ளமைக்கப்பட்ட சேமிப்பு, 8GB LPDDR4x RAM மற்றும் Snapdragon 6s Gen 2 4G CPU ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

Vivo V60 Lite 4G (2026) கேமராவின் அம்சங்கள்

இந்த ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள கேமராக்களைப் பற்றி பேசுகையில், இதில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவுடன் கூடுதலாக பின்புறத்தில் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் உள்ளது. முன்பக்கத்தில் 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. மேலும், இந்த போன் 8GB வரை கூடுதல் RAM-ஐ அனுமதிக்கிறது. ஆண்ட்ராய்டு 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Funtouch OS 15, இன்னும் போனில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

இந்த சாதனம் 90W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது மற்றும் 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. 4G, Wi-Fi, GPS, OTG, ப்ளூடூத் மற்றும் USB டைப்-சி கனெக்டர் ஆகியவை இதில் கிடைக்கும் இணைப்புத் தேர்வுகளில் அடங்கும். பாதுகாப்பிற்காக இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சாரும் இதில் உள்ளது.

மேலும் படிக்க | OnePlus போனில் 20,000 ரூபாய் தள்ளுபடி, Amazon-ல் அள்ளுது சலுகைகள்

மேலும் படிக்க | 2026ன் காசுக்கு ஏத்த மாஸ் போன்கள்: பக்கா பட்ஜெட்டில் பட்டையை கிளப்பும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Vivo V60 Lite 4GVIVOSmartPhoneTechnologyTECH

Trending News