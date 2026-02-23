Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15 price in India: உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு போனை மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளீர்கள், ஆனால் அதிகப்படியான பிரீமியம் போன் விருப்பங்களால் குழப்பமடைகிறீர்களா? அப்படியானால் இந்த செய்தியை கட்டாயம் படிக்கவும். சக்திவாய்ந்த செயலிகள், அதிர்ச்சியூட்டும் உயர்-புதுப்பிப்பு-விகித காட்சிகள், மேம்பட்ட கேமரா அமைப்புகள் மற்றும் நேர்த்தியான வடிவமைப்புகளை வழங்கும் பிராண்டுகளுடன், சரியான ஸ்மார்ட்போனைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும்.
இன்றைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு வேகம் மட்டுமே போதுமானதாக இல்லை. மென்மையான கேமிங், சமூக ஊடகங்களுக்குத் தயாரான புகைப்படங்கள், நம்பகமான பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் கையில் பிரீமியமாக உணரக்கூடிய சாதனம் உள்ளிட்ட முழுமையான அனுபவத்தை கொண்ட போனை மட்டுமே வாடிக்கையாளர்கள் தேடுகிறார்கள்.
இந்நிலையில் நீங்களும் அத்தகைய வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவராக இருந்தால், இந்த கட்டுரையில் மூன்று பிரீமியம் (Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15) ஸ்மார்ட்ஃபோன்களின் விவரத்தை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் எது பெஸ்ட், எது சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஃபோன், எதில் பேட்டரி ஆயுள் அதிகம், அதன் கேமரா சிறந்தது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: Display
Vivo V70 Elite ஸ்மார்ட்போன் HDR10+ ஆதரவுடன் 6.59-இன்ச் 1.5K பிளாட் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை வழங்குகிறது. இதில் 4320Hz PWM dimming உள்ளது மற்றும் 5000 nits வரை ஈர்க்கக்கூடிய உச்ச பிரகாசத்தை வழங்குகிறது.
மறுபுறம், OnePlus 15R ஸ்மார்ட்போனில் 60Hz முதல் 165Hz வரை மாறுபடும் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.83-இன்ச் 1.5K AMOLED பேனல் உள்ளது. இந்த சாதனம் DC dimming மற்றும் 3840Hz PWM dimming ஆதரிக்கிறது, அதனுடன் இதில் கொரில்லா கிளாஸ் 7i உள்ளது.
Oppo Reno 15 ஸ்மார்ட்போன் 6.59-இன்ச் LTPS AMOLED டிஸ்ப்ளேவை 1256x2760 பிக்சல்கள் (FHD+) தெளிவுத்திறனுடன் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், கொரில்லா கிளாஸ் பாதுகாப்பு மற்றும் முன் கேமராவிற்கு பஞ்ச்-ஹோல் கட்அவுட்டுடன் கூடிய நேர்த்தியான பெசல்-லெஸ் வடிவமைப்பை வழங்குகிறது.
Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: Battery
Vivo V70 Elite ஸ்மார்ட்போன் 90W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 6500mAh (typical) பேட்டரியுடன் வருகிறது. இதற்கிடையில், OnePlus 15R ஸ்மார்ட்போன் 80W SuperVOOC ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன் பெரிய 7400mAh (typical) பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. Oppo Reno 15 ஸ்மார்ட்போன் 6500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் USB Type-C போர்ட் வழியாக 80W SuperVOOC சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: Chipsets
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Vivo V70 Elite, Adreno 735 GPU உடன் இணைக்கப்பட்ட Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது, இது வலுவான முதன்மை நிலை செயல்திறனை வழங்குகிறது. OnePlus 15R, Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) மற்றும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த Adreno 840 GPU உடன் செயல்திறனை ஒரு படி மேலே கொண்டு செல்கிறது, இது கடினமான பணிகள் மற்றும் கேமிங்கிற்கு சிறந்த செயலாக்கம் மற்றும் கிராபிக்ஸ் திறன்களை வழங்குகிறது. மறுபுறம், Oppo Reno 15, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 இல் இயங்குகிறது, இது அன்றாட செயல்திறனை சமநிலைப்படுத்தும் ஒரு நடுத்தர முதல் மேல் நடுத்தர சிப்செட்டாகும்.
Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: Camera
Vivo V70 Elite ஆனது டிரிபிள் ரியர் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இதில் OIS உடன் 50MP பிரதான சென்சார், 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் OIS உடன் 50MP 3x பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை அடங்கும். இது Aura Light ஆதரவையும் வழங்குகிறது மற்றும் 4K 60fps வரை வீடியோவைப் பதிவு செய்கிறது. முன்பக்கத்தில், இது 4K வீடியோ ஆதரவுடன் 50MP ஆட்டோஃபோகஸ் செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
OnePlus 15R ஆனது OIS உடன் கூடிய 50MP பிரதான சென்சார் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸைக் கொண்ட இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்புடன் வருகிறது, இது 4K 120fps வரை வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கிறது. இது 4K 30fps வரை வீடியோக்களை படமாக்கக்கூடிய 32MP ஆட்டோஃபோகஸ் முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், OPPO Reno 15 ஆனது 50MP வைட்-ஆங்கிள் பிரைமரி கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 50MP டெலிஃபோட்டோ கேமராவை வழங்குகிறது. செல்ஃபிக்களுக்கு, பிரகாசமான குறைந்த-ஒளி ஷாட்களுக்கான ஸ்கிரீன் ஃபிளாஷ் ஆதரவுடன் 50MP வைட்-ஆங்கிள் முன் கேமராவை உள்ளடக்கியது.
Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: Price
இந்தியாவில், Vivo V70 Elite 8 ஜிபி ரேம் + 256 ஜிபி சேமிப்பு வகை ரூ.51,999 இல் தொடங்குகிறது, அதே நேரத்தில் 12 ஜிபி + 256 ஜிபி மாடலின் விலை ரூ.56,999 ஆகும். டாப்-எண்ட் 12 ஜிபி + 512 ஜிபி பதிப்பின் விலை ரூ.61,999 ஆகும்.
OnePlus 15R ரூ.47,999 இல் தொடங்குகிறது மற்றும் 12 ஜிபி + 256 ஜிபி மற்றும் 12 ஜிபி + 512 ஜிபி உள்ளமைவுகளில் வழங்கப்படுகிறது.
Oppo Reno 15 8 ஜிபி + 256 ஜிபி ரூ.45,999க்கும், 12 ஜிபி + 256 ஜிபி ரூ.48,999க்கும் மற்றும் 12 ஜிபி + 512 ஜிபி ரூ.53,999க்கும் விற்பனை செய்கிறது.
