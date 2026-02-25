Vivo V70 FE: அறிமுக தேதி, வண்ண வகைகள், அம்சங்கள்... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Vivo V70 FE: Vivo V70 Elite மற்றும் Vivo V70 ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய Vivo V70 தொடர், இந்த மாத தொடக்கத்தில் சீன ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தியாளரால் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது இப்போது போர்ட்ஃபோலியோவில் இரண்டு பதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் "FE" தொலைபேசியின் சமீபத்திய வதந்திகள், இந்த போர்ட்ஃபோலியோ எண்ணிக்கை விரைவில் மாறக்கூடும் எந்பதை காட்டுகிறது.
Vivo V70 FE: எப்போது விற்பனை?
Vivo V70 FE என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், இந்த மாத இறுதியில் விற்பனைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முக்கியமான விவரக்குறிப்புகள், சாத்தியமான வெளியீட்டு தேதி, வண்ணத் தேர்வுகள் மற்றும் Vivo V70 FE பற்றிய பிற விவரங்கள் அதன் வெளியீட்டிற்கு முன்பே கசிந்துள்ளன. இது இரண்டு பின்புற கேமராக்களுடன் கூடிய மாத்திரை வடிவ கேமரா தொகுதியைக் கொண்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.
Vivo V70 FE: முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் சாத்தியமான வண்ண வகைகள்
தொழில்நுட்ப வலைப்பதிவர் பராஸ் குக்லானி, Vivo V70 FE டைட்டானியம் சில்வர், ஓஷன் ப்ளூ மற்றும் மியூஸ் பர்பிள் நிறங்களில் வரும் என தெரிவித்துள்ளார். இந்த தொலைபேசியின் ரேம் மற்றும் சேமிப்பு தேர்வுகள் 8GB+256GB, 12GB+256GB அல்லது 12GB+512GB ஆக இருக்கலாம். இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 ஐ இயக்கும் என்றும், நிறுவனம் ஆறு வருட OS புதுப்பிப்புகளை வழங்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் பிப்ரவரி 28 அன்று விற்பனைக்கு வரும்.
Vivo V70 FE: பேட்டரி மற்றும் காட்சி
120 ஹெர்ட்ஸ் வரை புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.83-இன்ச் 1.5K AMOLED திரை Vivo V70 FE இன் ஒரு அம்சமாக இருக்கும். 4nm தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆக்டா-கோர் MediaTek Dimensity 7360 டர்போ சிப்செட் இதற்கு சக்தி அளிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த போன் நீர் மற்றும் தூசி பாதுகாப்பிற்காக IP68+IP69 மதிப்பீட்டைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு தொழில்நுட்ப வலைப்பதிவரின் கசிந்த புகைப்படங்கள், போனில் இரண்டு ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் இருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகின்றன. இது 90W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவுடன் 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும்.
Vivo V70 FE: கேமரா விவரங்கள்
Vivo V70 FE இன் கேமராவில் மாத்திரை வடிவ கேமரா மாட்யூலில் இரண்டு பின்புற கேமராக்கள் இருக்கும் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இது 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமரா மற்றும் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் (OIS) கொண்ட 200 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவைக் கொண்டிருக்கலாம். இது வீடியோ சேட்கள் மற்றும் செல்ஃபிக்களுக்கான 32 மெகாபிக்சல் முன் கேமராவையும் கொண்டிருக்கலாம். இது துளை-பஞ்ச் டிஸ்ப்ளே கட்அவுட்டில் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனுடன் 4K வீடியோ பதிவு சாத்தியமாகும் என்று கூறப்படுகிறது.
Vivo V70 FE இன் ரெண்டர்கள் ஆன்லைனில் தோன்றிய உடனேயே இந்த செய்தி கிடைத்துள்ளது. இது தொலைபேசியின் வடிவமைப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. Vivo பிராண்டிங் தொலைபேசியின் தட்டையான பின்புற பேனலின் கீழ் இடது மூலையில் அமைந்துள்ளது. முன்பக்கத்தில் உள்ள பெசல்களும் முன்பு இருந்ததை விட மெலிதாக இருக்கலாம். Vivo V70 FE இன் வலது பக்கத்தில் கண்ட்ரோல்ஸ் மற்றும் பவர் பட்டன் இருக்கலாம். மேலும், இதன் இடது பக்கம் காலியாக இருக்கலாம்.
