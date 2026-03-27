Vivo V70 FE ஏப்ரல் 2 அறிமுகம்: அதற்கு முன் லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள் இதோ

Vivo V70 FE: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான விவோ, தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான Vivo V70 FE 5G -ஐ, ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக நேற்று அறிவித்தது. Vivo V70 மற்றும் Vivo V70 Elite ஆகிய மாடல்களைத் தொடர்ந்து, இந்தத் தொடரில் இணையும் மூன்றாவது மாடலாக இந்த மொபைல் சாதனம் இருக்கும்.
Vivo V70 FE: இணையத்தில் கசிந்த தகவல்கள்
Vivo V70 FE சந்தைக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே, அதன் விலை குறித்த விவரங்கள் இணையத்தில் கசிந்துள்ளன. இந்தத் தொலைபேசியின் புகைப்படங்கள், தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலை தொடர்பான தகவல்கள் 'X' சமூக ஊடகத் தளத்தில் வெளியாகியுள்ளன.
Vivo V70 FE: விலை விவரங்கள்
இந்தியாவில் Vivo V70 FE-யின் விலை விவரங்களை, ஆனந்த் ராவத் என்ற தகவல் கசிவு நிபுணர் (tipster) 'X' தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
- கசிந்த தகவலின்படி, Vivo V70 FE இந்தியாவில் ₹37,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.
- இந்தத் தொகை, மொபைலின் 8GB RAM + 128GB சேமிப்பக வகையினத்திற்கான விலையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
- இதுவே இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அடிப்படை வகையாக இருக்கலாம்.
- மேலும், இதன் உயர்நிலை வகையின் விலை சுமார் ₹42,000-ஐ ஒட்டியிருக்கலாம்.
- இருப்பினும், இதுவே உண்மையான விற்பனை விலையா அல்லது சலுகைக்குப் பிந்தைய விலையா என்பது, ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி தொலைபேசி அறிமுகமான பின்னரே தெளிவாகத் தெரியும்.
Vivo V70 FE: சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, Vivo V70 FE ஒரு 200-மெகாபிக்சல் கேமராவுடன் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்தத் தொடரிலேயே 200MP கேமராவைக் கொண்ட முதல் தொலைபேசியாக இது திகழும். இதன் பின்பக்கத்தில் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸும் இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo V70 FE: கேமரா
இந்தத் தொலைபேசியின் கேமரா அமைப்பு குறித்த விவரங்களை நிறுவனம் ஏற்கனவே பகிர்ந்துள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்த Vivo 5G தொலைபேசியில் 92-டிகிரி பார்வைக் கோணம் (FOV) மற்றும் f/2.2 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மொபைல் சாதனம் நீருக்கடியில் புகைப்படம் எடுக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. நீர் சேதத்திலிருந்து பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், இது IP68 + IP69 தரச்சான்றுகளுடன் வருகிறது.
Vivo V70 FE: அற்புதமான செயலி
Vivo V70 FE 5G ஏற்கனவே உலகச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. இது மீடியாடெக் டைமென்சிடி 7360 டர்போ என்ற ஆக்டா-கோர் செயலியின் மூலம் இயங்குகிறது. இந்த மொபைல் சிப்செட் 4-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 2.5GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறனையும் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள மாடலிலும் இதே செயலிதான் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Vivo V70 FE ஸ்மார்ட்போனானது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. மேலும் இது LPDDR5 RAM மற்றும் UFS 3.1 சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo V70 FE: டிஸ்பிளே, பேட்டரி விவரங்கள்
இந்த புதிய Vivo 5G ஸ்மார்ட்போன், 2800 × 1260 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.83-இன்ச் 1.5K திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது Q10+ AMOLED பேனலில் அமைக்கப்பட்ட 'பஞ்ச்-ஹோல்' (punch-hole) திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 449 PPI பிக்சல் அடர்த்தி, 1900 nits பிரகாசம் மற்றும் திரைக்குள்ளேயே அமைந்த ஆப்டிகல் கைரேகை சென்சர் ஆகியவற்றுக்கான ஆதரவை வழங்குகிறது. மின்சக்தித் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், இந்த Vivo 5G ஸ்மார்ட்போன் 7000mAh பேட்டரியுடன் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகமாக உள்ளது. கூடுதலாக, விரைவாக சார்ஜ் செய்யும் வசதியை வழங்கும் 90W FlashCharge தொழில்நுட்பத்தையும் இந்த சாதனம் கொண்டுள்ளது.
Vivo V70 வரிசை
Vivo V70 வரிசையில் ஏற்கனவே உள்ள மாடல்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், Vivo V70 Elite ஸ்மார்ட்போன் மூன்று வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- இதன் அடிப்படை வகையானது 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இதன் விலை ₹51,999 ஆகும்.
- 12GB + 256GB வகையின் விலை ₹56,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 12GB RAM + 512GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹61,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இதேபோல், வழக்கமான Vivo V70 மாடலின் 8GB RAM + 256GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹45,999 ஆக உள்ளது.
- 12GB RAM + 256GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹49,999 ஆக உள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. VVivo V70 FE விற்பனை என்று தொடங்குகிறது?
Vivo T5x 5G விற்பனை ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
2. Vivo V70 FE போனின் கேமரா எப்படி இருக்கும்?
Vivo V70 FE ஒரு 200-மெகாபிக்சல் கேமராவுடன் அறிமுகமாகவுள்ளது.
3. Vivo V70 FE விலை விவரம் என்ன?
Vivo V70 FE இந்தியாவில் ₹37,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.
