Vivo V70 FE இந்தியாவில் அறிமுகம்.. முரட்டு கேமரா,பெரிய பேட்டரி, பெஸ்ட் அம்சங்கள்

Vivo V70 FE : Vivo நிறுவனம், 1.5K AMOLED திரை, MediaTek Dimensity 7360 Turbo செயலி மற்றும் IP68/IP69 தரமதிப்பீடுகளுடன் கூடிய V70 FE மாடலை இன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியின் விலை ரூ.37,999 முதல் தொடங்குகிறது. இந்த போனின் முழு அம்சத்தை இங்கே காணலாம்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 2, 2026, 03:01 PM IST
Vivo V70 FE Smartphone Launched : Vivo நிறுவனம் தனது V70 வரிசையை இந்தியாவில் விரிவுபடுத்தும் வகையில், தனது சமீபத்திய V70 FE ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரூ.45,000க்கும் குறைவான விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போன், 1.5K AMOLED திரை, IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகள், மற்றும் MediaTek Dimensity 7360 Turbo ஆகிய அம்சங்களுடன் வருகிறது.

Vivo V70 FE விலை மற்றும் பிற விவரங்கள்:

Vivo V70 FE போனின் அடிப்படை மாடலான 8GB RAM/128GB சேமிப்பக வகையின் விலை ரூ.37,999 ஆகும்; அதே நேரத்தில், 8GB RAM/256GB சேமிப்பக வகையின் விலை ரூ.40,999 என்றும், உயர்நிலை மாடலான 12GB RAM/256GB சேமிப்பக வகையின் விலை ரூ.44,999 என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

  1. Vivo V70 FE - 8GB RAM/128GB - ரூ.37,999
  2. Vivo V70 FE - 8GB RAM/256GB - ரூ.40,999
  3. Vivo V70 FE - 12GB RAM/256GB - ரூ.44,999

இன்று முதல் Amazon, Flipkart, vivo India eStore மற்றும் நேரடி விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாக இந்தத் ஸ்மார்ட்போனிற்காக முன்பதிவு செய்ய முடியும். அதுமட்டுமின்றி வருகிற ஏப்ரல் 9 முதல் இந்த போன் அதிகாரப்பூர்வமாக விற்பனைக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன் Monsoon Blue மற்றும் Northern Lights Purple ஆகிய வண்ண விருபங்களில் கிடைக்கிறது.

Vivo V70 FE விவரக்குறிப்புகள்:

Vivo V70 FE போனானது, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) மற்றும் 1,900 nits வரையிலான உச்ச பிரகாசத்தைக் கொண்ட 6.83-அங்குல 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த திரை HDR10+ தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிப்பதுடன், Diamond Shield Glass மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்த புதிய Vivo சாதனம் IP68 மற்றும் IP69 தரத்திலான நீர் மற்றும் தூசு எதிர்ப்புத் திறன்களைக் கொண்டுள்ளது; இதன் மூலம், இது 1.5 மீட்டர் ஆழம் வரையிலான நீரில் 30 நிமிடங்கள் மூழ்கியிருந்தாலும், அத்துடன் எந்த திசையிலிருந்தும் வரும் குளிர்ந்த அல்லது சூடான நீர் பீய்ச்சல்களைத் தாங்கும் திறனையும் பெற்றிருக்கும்.

அம்சங்கள் விவரக்குறிப்பு
திரை 6.83-அங்குல 1.5K AMOLED, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 1,900 nits உச்ச பிரகாசம்
செயலி MediaTek Dimensity 7360 Turbo
RAM 8GB / 12GB LPDDR5
சேமிப்பகம் 128GB / 256GB UFS 3.1
பின்புற கேமரா 200MP முதன்மை கேமரா OIS உடன் (f/1.88) + 8MP அல்ட்ரா-வைட் (f/2.2)
முன்புற கேமரா 50MP கண் தானியங்கு குவியம் (Eye Autofocus) (f/2.0)
பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங் 7,000mAh பேட்டரி, 90W அதிவேக சார்ஜிங்
இயங்குதளம் OriginOS 6 உடன் Android 16
நீடித்து உழைக்கும் தன்மை IP68 + IP69 தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறன், Diamond Shield Glass
இணைப்பு வசதிகள் மற்றும் கூடுதல் அம்சங்கள் 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, திரைக்குள் அமைந்த கைரேகை, ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள்

உட்புறத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போனானது Mali-G615 MC2 GPU-வுடன் இணைக்கப்பட்ட MediaTek Dimensity 7360 Turbo செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 12GB வரையிலான LPDDR5 RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 3.1 உள்ளகச் சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது.

கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த போனானது f/1.88 துளைமுகம் (aperture) மற்றும் OIS வசதியுடன் கூடிய 200MP முதன்மை Samsung HP9 சென்சார், அத்துடன் 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த பின்பக்க கேமரா அமைப்பில் 'Aura light' வசதியும் இடம்பெற்றுள்ளது; மேலும் இது 4K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கிறது.

செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, சாதனத்தின் முன்புறத்தில் 50MP கண் ஆட்டோஃபோகஸ் கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது.

V70 FE போனானது, Vivo நிறுவனத்தின் OriginOS 6 இடைமுகத்துடன் கூடிய, அதிநவீன Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இந்தச் சாதனத்திற்கு 6 ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளை (Security Patches) வழங்குவதாக நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது. இந்த புதிய Vivo ஸ்மார்ட்போன், 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.

Vivo V70 FE 5ஜி விற்பனை:

விவோ நிறுவனத்தின் இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி முதல் நாட்டில் விற்பனைக்கு வரும். இந்த ஸ்மார்ட்னுடன் வாங்கும்போது, ​ஏஎன்சி வசதியுடன் கூடிய விவோ டிடபுள்யூஎஸ் 3இ இயர்பட்ர் மாடல் ஆனது ரூ.1,499 என்கிற தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் எஸ்பிஐ கார்டு, அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ், யெஸ் பேங்க் மற்றும் பேங்க் ஆஃப் பரோடா (SBI Card, American Express, YES Bank, and Bank of Baroda) உள்ளிட்ட கார்டுகளில், 10 சதவீதம் வரை கேஷ்பேக் அல்லது உடனடி தள்ளுபடி கிடைக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

இந்தியாவில் Vivo V70 FE-ன் தொடக்க விலை என்ன?
இதன் அடிப்படை மாடல் (8GB RAM + 128GB சேமிப்பகம்) ரூ.37,999 முதல் தொடங்குகிறது.

இந்த போன் எப்போது விற்பனைக்கு வருகிறது?
இந்த போனின் முன்பதிவுகள் இன்று முதல் தொடங்குகின்றன. அதிகாரப்பூர்வ விற்பனை வரும் ஏப்ரல் 9, 2026 அன்று தொடங்குகிறது.

இந்த போன் என்னென்ன நிறங்களில் கிடைக்கிறது?
இந்த போன் Monsoon Blue மற்றும் Northern Lights Purple ஆகிய இரண்டு கவர்ச்சிகரமான நிறங்களில் கிடைக்கிறது.

இதில் என்ன செயலி (Processor) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
இது MediaTek Dimensity 7360 Turbo செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. கேமிங்கிற்கு Mali-G615 MC2 GPU இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

