Vivo V70 FE vs Vivo V70: எந்த போன் பெஸ்ட், எது உங்க சாய்ஸ்?

Vivo V70 FE vs Vivo V70 : Vivo V70 FE என்பது, அந்நிறுவனத்தின் V70 வரிசையில் இதுவரை வெளியானவற்றிலேயே மிகவும் மலிவு விலையிலான ஸ்மார்ட்போனாகும். இந்த சாதனம், Vivo V70 (மதிப்பாய்வு) மாடலுக்குக் கீழே நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது; Vivo V70 போனின் அடிப்படை வேரியண்ட் இந்தியாவில் ரூ.45,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. Vivo V70 FE போனை அதன் முதன்மை மாடலை விடக் குறைந்த விலையில் வழங்குவதற்காக, இதில் சில அம்சங்களில் சமரசங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன; அந்தச் சமரசங்கள் குறித்தே நாம் இங்கே விரிவாக காணவிருக்கிறோம். இந்நிலையில் இந்த இரண்டு போன் மாடல்களில் எந்த போன் சிறந்த அம்சங்கள், பேட்டரி, கேமராவைக் கொண்டுள்ளது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Vivo V70 FE vs Vivo V70 வடிவமைப்பு
Vivo நிறுவனம் தனது V70 FE ஸ்மார்ட்போனின் வடிவமைப்பை மறுசீரமைத்துள்ளது. சதுர வடிவ கேமரா தொகுப்பிற்குப் பதிலாக, இந்த கைபேசியானது நீளமான, மாத்திரை வடிவ அலங்கார அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இதில் இரண்டு கேமரா வளையங்களும், ஒரு 'Aura' வளைய லைட் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. Vivo V70 FE மாடலானது 'Northern Light Purple' மற்றும் 'Monsoon Blue' ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கிறது. இந்த வண்ணத் தேர்வுகள், Vivo V70 மாடலில் இடம்பெற்றிருந்த 'Passion Red' மற்றும் 'Lemon Yellow' ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளிலிருந்து மாறுபட்டவையாகும்.
மேலும், 'Fashion Edition' வகையுடன் ஒப்பிடுகையில், வழக்கமான V70 மாடல் சற்று கச்சிதமான அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கைபேசியின் பரிமாணங்கள் 157.52 x 74.33 x 7.59 மி.மீ ஆகவும், இதன் எடை 190 கிராமாகவும் உள்ளது. மறுபுறம், Vivo V70 FE மாடலானது பிளாஸ்டிக் 'unibody' வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இதன் பரிமாணங்கள் 163.7 x 76.2 x 7.6 மி.மீ ஆகவும், எடை சுமார் 200 கிராமாகவும் உள்ளது.
இதைத் தவிர, இவ்விரு சாதனங்களிலும் தட்டையான விளிம்புகள், IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகள், அடிப்பகுதியில் ஒரு USB Type-C போர்ட் மற்றும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. Vivo V70 FE போனின் மேல் விளிம்பில் ஸ்பீக்கருக்கெனத் தனியான ஒரு grille கொடுக்கப்பட்டுள்ளது; இது Vivo V70 போனில் உள்ள இயர்பீஸ் ஸ்பீக்கருடன் ஒப்பிடுகையில், இன்னும் செழுமையான ஒலி அனுபவத்தை வழங்கும்.
Vivo V70 FE vs Vivo V70 டிஸ்ப்ளே
Vivo V70 FE ஸ்மார்ட்போனானது, 1.5k தெளிவுத்திறன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate), HDR10+ ஆதரவு மற்றும் 1,900 nits வரையிலான HBM பிரகாசம் ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்ட 6.83-அங்குல AMOLED திரையின் மூலம், பயனர்களுக்குப் பரந்த காட்சி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. 6.59-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்ட Vivo V70 மாடலைப் போலவே, இந்த Vivo V70 FE கைபேசியும் செல்ஃபி கேமராவிற்கான 'பஞ்ச்-ஹோல்' அமைப்பையும், மிக மெல்லிய திரை ஓரங்களையும் (bezels) கொண்டுள்ளது. மேலும், Vivo V70 FE போனின் திரையில் இடம்பெற்றுள்ள அதே தெளிவுத்திறன், புதுப்பிப்பு விகிதம், HDR ஆதரவு மற்றும் பிரகாச அளவு ஆகிய அம்சங்களையே Vivo V70 போன் திரையும் கொண்டுள்ளது.
Vivo V70 FE vs Vivo V70 பேட்டரி
Vivo V70 மற்றும் V70 FE ஆகிய இரண்டுமே பெரிய பேட்டரி திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்களாகும். இருப்பினும், FE மாடல் போனில் 7,000mAh பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது; அதேவேளையில், Vivo V70 மாடலானது 6,500mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது. PCMark பேட்டரி சோதனையில், Vivo V70 FE மாடலானது அதன் இணையான மற்றொரு மாடலை விட சுமார் ஒரு மணி நேரம் கூடுதலாகத் தாக்குப் பிடித்தது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் 90W FlashCharge வயர்டு சார்ஜிங் தீர்வை ஆதரிக்கின்றன; இவற்றுடன் அதற்கேற்ற ஒரு சார்ஜரும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், Vivo V70 மற்றும் V70 FE ஆகிய இரண்டு மாடல்களிலும் ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் பைபாஸ் சார்ஜிங் ஆதரவும் கிடைக்கிறது.
Vivo V70 FE vs Vivo V70 கேமரா
Vivo V70 மற்றும் V70 FE ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகளை நீங்கள் அவற்றின் கேமராக்களில்தான் காண முடியும். Vivo V70 மாடலானது Zeiss லென்ஸ்களுடன் வருகிறது; இதில் 50MP OIS 1.6cm முதன்மை கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 50MP OIS 1.3cm பெரிய 3x டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, முன்பக்கக் கேமராவும் ஒரு 50MP Zeiss லென்ஸாகவே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மறுபுறம், Vivo V70 FE ஸ்மார்ட்போன், 200MP OIS முதன்மை சென்சார் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. முன்பக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் 50MP கேமராவிற்குப் பதிலாக, இதில் 32MP கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo V70 FE vs Vivo V70 செயல்திறன்
Vivo V70 FE ஸ்மார்ட்போனானது MediaTek Dimensity 7340 Turbo SoC மூலம் இயங்குகிறது; அதேவேளையில், Vivo V70 மாடலானது Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 சிப்செட் உடன் வருகிறது. AnTuTu மற்றும் Geekbench உள்ளிட்ட பெஞ்ச்மார்க் சோதனைகளின்படி, கடினமான பணிகளைக் கையாள்வது, பல்பணிகளை (multitasking) மேற்கொள்வது அல்லது செயலிகளைத் திறப்பதற்கான நேரம் என எதை எடுத்துக்கொண்டாலும், Vivo V70 மாடலே அதிக செயல்திறன் கொண்ட தேர்வாகத் திகழ்கிறது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுமே 12GB வரையிலான RAM மற்றும் 256GB உள்ளமைக்கப்பட்ட சேமிப்பகத்துடன் வருகின்றன.
Vivo V70 FE vs Vivo V70 மென்பொருள்
இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களிலும் மென்பொருள் அனுபவம் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும்; இவை அறிமுகமாகும்போதே Android 16-இன் மேல் Origin OS 6 மென்பொருள் அடுக்குடன் வருகின்றன. மேலும், Vivo V70 FE மற்றும் V70 ஆகிய மாடல்கள், ஆறு ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளையும் (Security Updates), இடைப்பட்ட காலத்தில் நான்கு முக்கிய மென்பொருள் மேம்படுத்தல்களையும் (Software Upgrades) வழங்கும்.
Vivo V70 FE vs Vivo V70 விலை நிலவரம்
Vivo V70 FE போனின் அடிப்படை வேரியண்டான 8GB RAM + 256GB சேமிப்பக மாடலின் விலை ரூ. 37,999 ஆகும். இதைவிட உயர்ந்த வேரியண்டுகளான 8GB+256GB மற்றும் 12GB+256GB மாடல்களின் விலைகள் முறையே ரூ. 40,999 மற்றும் ரூ. 44,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சாதனம் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி முதல் Flipkart, Amazon மற்றும் பிற கூட்டாளர் விற்பனை நிலையங்கள் வாயிலாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
இந்த இரண்டு போன்களின் டிஸ்ப்ளே அளவுகளில் வித்தியாசம் உள்ளதா?
ஆம். Vivo V70 FE மாடல் 6.83-அங்குல திரையுடன் சற்று பெரியதாக உள்ளது. Vivo V70 மாடல் 6.59-அங்குல திரையைக் கொண்டுள்ளது.
கேமரா தரத்தில் எது சிறந்தது?
தொழில்நுட்ப ரீதியாக Vivo V70 சிறந்தது. ஏனெனில் இதில் Zeiss லென்ஸ்கள் மற்றும் பிரத்யேக 3x டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் உள்ளது.
பேட்டரி ஆயுள் எதில் அதிகம்?
Vivo V70 FE மாடலில் 7,000mAh என்ற மிகப்பெரிய பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | Vivo V70 FE இந்தியாவில் அறிமுகம்.. முரட்டு கேமரா,பெரிய பேட்டரி, பெஸ்ட் அம்சங்கள்
மேலும் படிக்க | Redmi Note 15 SE 5G இன்று அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி.... முக்கிய விவரங்கள் இதோ
