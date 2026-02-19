English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Vivo V70 தொடர் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo V70 தொடர் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo V70 series: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. Vivo V70 மற்றும் Vivo V70 Elite ஆகியவற்றைக் கொண்ட Vivo V70 தொடரை இன்று விவோ நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த தொடரின் முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 19, 2026, 06:09 PM IST

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
OTT Release : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! லக்கி to ஹாட்ஸ்பாட்..எதை எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
OTT Release : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! லக்கி to ஹாட்ஸ்பாட்..எதை எதில் பார்ப்பது?
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
Vivo V70 தொடர் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo V70 series: Vivo V70 மற்றும் Vivo V70 Elite ஆகியவற்றைக் கொண்ட Vivo V70 தொடரை இன்று விவோ நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo V60 மற்றும் V60e தொலைபேசிகள், இந்த புதிய தொடரால் அப்கிரேட் செய்யப்படும். Vivo V70 Elite 6.59-இன்ச் AMOLED திரை மற்றும் 6,500mAh பேட்டரியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. Android 16-அடிப்படையிலான OriginOS 6 இரண்டு தொலைபேசிகளுக்கும் பவர் அளிக்கிறது. இந்த பதிவில், Vivo V70 மற்றும் V70 Elite இன் அம்சங்கள், விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலையை பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Vivo V70 மற்றும் V70 Elite: விலை விவரங்கள்

Vivo V70 இன் 8GB/256GB மாடலின் விலை ₹45,999. 12GB/256GB மாடலின் விலை ₹49,999. Vivo V70 -க்கு Passion Red மற்றும் Lemon Yellow ஆகிய இரண்டு வண்ணங்கள் உள்ளன. Vivo V70 Elite இன் 8GB/256GB, 12GB/256GB, மற்றும் 12GB/512GB பதிப்புகள் முறையே ₹51,999, ₹56,999 மற்றும் ₹61,999 விலையில் கிடைக்கின்றன. 

Vivo V70 Elite ஆனது Authentic Black, Sand Beige மற்றும் Passion Red ஆகிய நிறங்களில் வருகிறது. மின்வணிக நிறுவனங்களான Flipkart மற்றும் Amazon உடன், Vivoவின் சொந்த வலைத்தளம் V70 தொடரை வழங்குகிறது. SBI, HDFC மற்றும் Yes Bank கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் 10% வெகுமதி கிடைக்கும்.

Vivo V70 Elite: அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள்

2750 × 1260 பிக்சல்கள் தெளிவுத்திறன், 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம், 459 PPI பிக்சல் அடர்த்தி மற்றும் 5000 nits வரை உள்ளூர் உச்ச பிரகாசத்துடன், Vivo V70 Elite 6.59-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. 90W கேபிள் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 6,500mAh பேட்டரி ஸ்மார்ட்போனை இயக்குகிறது. 

இந்த போன் OriginOS 6-ஐ இயக்குகிறது, இது ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும் இது Snapdragon 8s Gen 3 CPU-வால் இயக்கப்படுகிறது. 5G, இரட்டை சிம், புளூடூத் 5.4, USB Type-C 2.0, GPS, OTG மற்றும் NFC ஆகியவை இணைப்பு விருப்பங்களில் அடங்கும். பாதுகாப்பிற்காக இந்த போனில் 3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0 உள்ளது. இது 256GB/512GB உள்ளமைக்கப்பட்ட சேமிப்பு மற்றும் 8GB/12GB RAM ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

V70 Elite: கேமரா

V70 Elite -இன் கேமரா ஏற்பாட்டில் மூன்று கேமராக்கள் உள்ளன: f/2.2 துளை மற்றும் OIS ஆதரவுடன் 8-மெகாபிக்சல் ZEISS அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் கேமரா; f/1.88 துளை மற்றும் OIS ஆதரவுடன் 50-மெகாபிக்சல் ZEISS முதன்மை கேமரா; மற்றும் f/2.65 துளை மற்றும் OIS ஆதரவுடன் 50-மெகாபிக்சல் ZEISS சூப்பர் டெலிஃபோட்டோ கேமரா. 

செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு f/2.0 துளையுடன் 50-மெகாபிக்சல் ZEISS முன் கேமரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது IP68 மற்றும் IP69 நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பு மதிப்பீடுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஆத்தென்டிக் பிளாக் மாடல் 187 கிராம் எடையும், 15.752 செ.மீ நீளம், 7.433 செ.மீ தடிமன் மற்றும் 0.740 செ.மீ அகலமும் கொண்ட சோதனைகளைக் கொண்டுள்ளது. சாண்ட் பீஜ் மற்றும் பேஷன் ரெட் வகைகளின் பரிமாணங்கள் 0.759 செ.மீ அகலம், 7.433 செ.மீ தடிமன், 15.752 செ.மீ நீளம் மற்றும் 194 கிராம் எடை கொண்டவை.

மேலும் படிக்க | எது சிறந்த 5G Mobile Phone? கேமிங் மற்றும் கேமராவில் மிரட்டும் மாடல்கள்!

மேலும் படிக்க | OnePlus 13 5G: பிளிப்கார்ட் சேலில் ரூ.13,000-க்கும் அதிகமான தள்ளுபடி.... மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Vivo V70 seriesVivo V70 EliteVivo V70VIVOSmartphones

Trending News