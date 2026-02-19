Vivo V70 தொடர் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Vivo V70 series: Vivo V70 மற்றும் Vivo V70 Elite ஆகியவற்றைக் கொண்ட Vivo V70 தொடரை இன்று விவோ நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo V60 மற்றும் V60e தொலைபேசிகள், இந்த புதிய தொடரால் அப்கிரேட் செய்யப்படும். Vivo V70 Elite 6.59-இன்ச் AMOLED திரை மற்றும் 6,500mAh பேட்டரியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. Android 16-அடிப்படையிலான OriginOS 6 இரண்டு தொலைபேசிகளுக்கும் பவர் அளிக்கிறது. இந்த பதிவில், Vivo V70 மற்றும் V70 Elite இன் அம்சங்கள், விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலையை பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Vivo V70 மற்றும் V70 Elite: விலை விவரங்கள்
Vivo V70 இன் 8GB/256GB மாடலின் விலை ₹45,999. 12GB/256GB மாடலின் விலை ₹49,999. Vivo V70 -க்கு Passion Red மற்றும் Lemon Yellow ஆகிய இரண்டு வண்ணங்கள் உள்ளன. Vivo V70 Elite இன் 8GB/256GB, 12GB/256GB, மற்றும் 12GB/512GB பதிப்புகள் முறையே ₹51,999, ₹56,999 மற்றும் ₹61,999 விலையில் கிடைக்கின்றன.
Vivo V70 Elite ஆனது Authentic Black, Sand Beige மற்றும் Passion Red ஆகிய நிறங்களில் வருகிறது. மின்வணிக நிறுவனங்களான Flipkart மற்றும் Amazon உடன், Vivoவின் சொந்த வலைத்தளம் V70 தொடரை வழங்குகிறது. SBI, HDFC மற்றும் Yes Bank கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் 10% வெகுமதி கிடைக்கும்.
Vivo V70 Elite: அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள்
2750 × 1260 பிக்சல்கள் தெளிவுத்திறன், 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம், 459 PPI பிக்சல் அடர்த்தி மற்றும் 5000 nits வரை உள்ளூர் உச்ச பிரகாசத்துடன், Vivo V70 Elite 6.59-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. 90W கேபிள் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 6,500mAh பேட்டரி ஸ்மார்ட்போனை இயக்குகிறது.
இந்த போன் OriginOS 6-ஐ இயக்குகிறது, இது ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும் இது Snapdragon 8s Gen 3 CPU-வால் இயக்கப்படுகிறது. 5G, இரட்டை சிம், புளூடூத் 5.4, USB Type-C 2.0, GPS, OTG மற்றும் NFC ஆகியவை இணைப்பு விருப்பங்களில் அடங்கும். பாதுகாப்பிற்காக இந்த போனில் 3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0 உள்ளது. இது 256GB/512GB உள்ளமைக்கப்பட்ட சேமிப்பு மற்றும் 8GB/12GB RAM ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
V70 Elite: கேமரா
V70 Elite -இன் கேமரா ஏற்பாட்டில் மூன்று கேமராக்கள் உள்ளன: f/2.2 துளை மற்றும் OIS ஆதரவுடன் 8-மெகாபிக்சல் ZEISS அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் கேமரா; f/1.88 துளை மற்றும் OIS ஆதரவுடன் 50-மெகாபிக்சல் ZEISS முதன்மை கேமரா; மற்றும் f/2.65 துளை மற்றும் OIS ஆதரவுடன் 50-மெகாபிக்சல் ZEISS சூப்பர் டெலிஃபோட்டோ கேமரா.
செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு f/2.0 துளையுடன் 50-மெகாபிக்சல் ZEISS முன் கேமரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது IP68 மற்றும் IP69 நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பு மதிப்பீடுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஆத்தென்டிக் பிளாக் மாடல் 187 கிராம் எடையும், 15.752 செ.மீ நீளம், 7.433 செ.மீ தடிமன் மற்றும் 0.740 செ.மீ அகலமும் கொண்ட சோதனைகளைக் கொண்டுள்ளது. சாண்ட் பீஜ் மற்றும் பேஷன் ரெட் வகைகளின் பரிமாணங்கள் 0.759 செ.மீ அகலம், 7.433 செ.மீ தடிமன், 15.752 செ.மீ நீளம் மற்றும் 194 கிராம் எடை கொண்டவை.
