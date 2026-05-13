/Vivo V80 5G அறிமுகம் எப்போது? பேட்டரி, கேமரா.... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Vivo V80 5G: V70 5G போனைத் தொடர்ந்து, Vivo V80 ஸ்மார்ட்போன் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகத் தொடங்கியுள்ளன. பல்வேறு கசிவுகள் Vivo V80 5G போனின் விவரக்குறிப்புகளையும் பகிர்ந்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo V80 5G: விவோ ஃபோன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. Vivo V70 சீரிஸ் பிப்ரவரி மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தத் தொடரின் கீழ், Vivo V70, V70 FE மற்றும் V70 Elite ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் வெளியிடப்பட்டன. V70 5G போனைத் தொடர்ந்து, அதன் அடுத்த தலைமுறை சாதனமான Vivo V80 ஸ்மார்ட்போன் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகத் தொடங்கியுள்ளன. சமீபத்திய நாட்களில், Vivo V80 குறித்துக் குறிப்பிடும் பல தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. பல்வேறு கசிவுகள் Vivo V80 5G போனின் விவரக்குறிப்புகளையும் பகிர்ந்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo V80 5G போன், Snapdragon 8s Gen 3 சிப்செட் உடன் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்ற ஊகம் நிலவி வருகிறது. இது Qualcomm நிறுவனத்தின் ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலியாகும். 4-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்ட இது, 3.0 GHz வரையிலான கீளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. சுவாரஸ்யமாக, இந்நிறுவனத்தின் Vivo V70 Elite ஸ்மார்ட்போனும் இதே சிப்செட் உடனே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம், V80-இன் செயல்திறன் திறன்கள் V70 Elite-இன் திறன்களை ஒத்திருக்கக்கூடும் என்பது புலப்படுகிறது.
இந்த போன் LPDDR5X RAM தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது வேகமான மற்றும் தடையற்ற பல்பணிச் செயல்பாடுகளை (multitasking) உறுதி செய்கிறது. கசிந்த தகவல்களின்படி, வரவிருக்கும் Vivo V80 5G போனும் இதே RAM தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், அதனுடன் UFS 4.1 சேமிப்பகத்திற்கான ஆதரவும் வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த போன், Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட சமீபத்திய OriginOS இயங்குதளத்தில் இயங்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo V80 5G போன், 200MP கேமராவுடன் கூடிய ஒரு சாதனமாக அமையக்கூடும். புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுப்பதற்காக இந்த போனில் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இடம்பெறும் என கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் 200-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் மற்றும் 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை இணைந்திருக்கும். அதேவேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, Vivo V80 போன் 50-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவுடன் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வரவிருக்கும் இந்த Vivo 5G ஸ்மார்ட்போன் 6.59 அங்குலத் திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்தத் திரை 1.5K பிக்சல் தெளிவுத்திறனைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்திற்கான (refresh rate) ஆதரவை வழங்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், தற்போது விற்பனையில் உள்ள Vivo V70 மாடலின் திரை அளவும் இதற்குச் சமமாகவே உள்ளது. இந்தச் சாதனத்தில் தட்டையான AMOLED திரை இடம்பெற்றுள்ளது. இது 5000 nits உச்ச பிரகாசம், 4320Hz PWM மங்கலாக்கல் (dimming) மற்றும் திரைக்குள்ளேயே அமைந்த 3D Ultrasonic கைரேகை சென்சார் போன்ற சிறப்பம்சங்களை வழங்குகிறது.
Vivo V80 ஸ்மார்ட்போன், சிறப்பான பேக் அப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், 7000mAh பேட்டரியுடன் வரக்கூடும். V-சீரிஸில் தற்போதுள்ள இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களான V70 மற்றும் V70 Elite ஆகிய இரண்டும் 6500mAh பேட்டரிகளையே கொண்டுள்ளன என்பது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. இதன் மூலம், வரவிருக்கும் V80 ஸ்மார்ட்போனில் பேட்டரி செயல்திறன் சார்ந்த குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாட்டை Vivo ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என்பது தெளிவாகிறது. மேலும், Vivo V80 5G ஸ்மார்ட்போனில் நிறுவனத்தின் 'Bypass Charging' தொழில்நுட்பமும் இடம்பெறக்கூடும்.
தற்போதைய நிலையில், Vivo V80 குறித்த எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வத் தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை. இந்தச் சாதனம் 2026-ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் தொழில்நுட்ப உலகில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது இது இந்தியாவில் Vivo V80 அறிமுகமாவதற்கு இன்னும் கணிசமான கால அவகாசம் உள்ளது. அதுவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த பல்வேறு தகவல்களும் வதந்திகளும் தொடர்ந்து வெளிவந்துகொண்டே இருக்கும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, Vivo V80 5G ஸ்மார்ட்போனின் விவரக்குறிப்புகளைத் தற்போதைக்கு வெறும் 'கசிந்த தகவல்களாகவே' (leaks) கருதுவது சிறந்தது.
Vivo V70 சீரிஸ் குறித்துப் பேசுகையில், Vivo V70-இன் அடிப்படை மாடலானது 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இதன் அறிமுக விலை ₹45,999 ஆகும். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் உயர்நிலை மாடலானது 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் வழங்கப்படுகிறது. இதன் அறிமுக விலை ₹49,999 ஆகும்.
vivo V70 Elite-இன் ஆரம்ப விலை ₹51,999 ஆகும். இதில் 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதி அடங்கும். 12GB RAM வசதியைக் கொண்ட இந்த vivo ஸ்மார்ட்போன், 256GB நினைவக வகைக்கு ₹56,999 என்ற விலையிலும், 512GB சேமிப்பக வகைக்கு ₹61,999 என்ற விலையிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
vivo V70 FE-இன் விலை ₹37,999-இல் தொடங்குகிறது. இது 8GB RAM உடன் இணைந்த 128GB சேமிப்பக வசதியை வழங்குகிறது. 8GB RAM + 256GB நினைவக வகையின் விலை ₹40,999 ஆகும். மேலும் 12GB RAM + 512GB சேமிப்பக வகையின் அறிமுக விலை ₹44,999 ஆகும்.
Vivo V80 5G பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. Vivo V80 5G எப்போது அறிமுகம் செய்யப்படும்?
Vivo V80 5G அறிமுகம் குறித்த தகவல்கள் இன்னும் சில நாட்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
2. Vivo V80 5G பேட்டரி திறன் எப்படி இருக்கும்?
Vivo V80 5G ஸ்மார்ட்போன் 7000mAh பேட்டரியுடன் வரக்கூடும்
3. Vivo V80 5G கேமரா விவரம் என்ன?
Vivo V80 5G -இல் 200MP கேமரா இருக்கலாம் என கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.