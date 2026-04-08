Vivo V80: அறிமுகத்திற்கு தயாராகும் அடுத்த விவோ அதிரடி... வெளிவந்த முக்கிய விவரங்கள்

Vivo V80 Launch: விவோ போன் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. அடுத்த விவோ ஸ்மார்ட்போன் மிக விரைவில் அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. பிப்ரவரி மாதத்தில், Vivo நிறுவனம் தனது ‘V70’ வரிசையை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் தனது தயாரிப்புத் தொகுப்பை Vivo விரிவுபடுத்தியது. இந்த வரிசையில் தொடக்கத்தில் Vivo V70 மற்றும் Vivo V70 Elite ஆகிய மாடல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
இந்த மாதத்தில், Vivo V70 FE 5G ஸ்மார்ட்போனையும் Vivo நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. Vivo V70 வரிசை இந்தியச் சந்தையில் தனது இருப்பைத் தொடர்ந்து வலுப்படுத்தி வரும் நிலையில், இந்தத் தொடரின் அடுத்த தலைமுறை குறித்த விவரங்கள் இப்போதே வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன. Vivo அடுத்ததாக அறிமுகம் செய்யவுள்ள ஸ்மார்ட்போனான Vivo V80, ஒரு சான்றிதழ் தளத்தில் (certification site) இடம்பெற்றுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து இதை பர்றி பல தொழில்நுட்ப மற்றும் மொபைல் போன் ஆர்வலர்கள் அதிகம் பேசி வருகிறார்கள்.
GSMA தரவுத்தளத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட Vivo V80
GSMA தரவுத்தளத்தில் Vivo V80 5G ஸ்மார்ட்போன் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விவரத்தை Smartprix என்ற தொழில்நுட்ப இணையதளம் கண்டறிந்து வெளியிட்டுள்ளது. GSMA தரவுத்தளம் Vivo V80 என்ற இந்தச் சாதனத்தின் பெயரைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. இந்தப் பட்டியலில் தொலைபேசியின் அம்சங்கள் அல்லது விவரக்குறிப்புகள் குறித்து குறிப்பிட்ட தகவல்கள் ஏதும் வழங்கப்படவில்லை. எனினும், வரும் மாதங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள இந்த புதிய Vivo 5G சாதனத்தின் மீதான பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன என்பதை இது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உறுதிப்படுத்துகிறது.
Vivo V80 அறிமுகம் எப்போது?
Vivo V60 ஸ்மார்ட்போன் ஆகஸ்ட் 2025-இல் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அந்த வகையில், Vivo V80 ஸ்மார்ட்போன் ஜூலை மாதத்திலேயே இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
Vivo V80 விவரக்குறிப்புகள்
Vivo V80 5G ஸ்மார்ட்போன், Vivo V70-இன் அடுத்த தலைமுறை சாதனமாக இந்தியாவில் களமிறங்க உள்ளது. Vivo V70 குறித்துப் பேசுகையில், அந்தச் சாதனம் 2.8 GHz என்ற அதிவேகத்தில் இயங்கும் Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 செயலியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. Vivo V80 ஸ்மார்ட்போன் Snapdragon 7 Gen 5 அல்லது Snapdragon 8-வரிசை சிப்செட் மூலம் இயங்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனை LPDDR5X RAM வசதியுடன் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும்.
Vivo V80 டிஸ்பிளே
அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, Vivo V70 ஸ்மார்ட்போன் 6.59 அங்குல 1.5K திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தட்டையான திரையானது (flat screen), 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் (refresh rate) 5,000 nits உச்ச பிரகாசத்தையும் ஆதரிக்கும் OLED பேனலைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஏரோஸ்பேஸ்-கிரேட் அலுமினியச் சட்டகத்தைக் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. Vivo V70 போனின் நீடித்து உழைக்கும் தன்மையை உறுதிசெய்யும் வகையில், இது IP68 + IP69 தரமதிப்பீட்டையும், SGS-இன் ‘ஐந்து நட்சத்திர வீழ்ச்சி எதிர்ப்புச் சான்றிதழையும்’ (Five-Star Drop Resistance certification) பெற்றுள்ளது. இதை விட அதிகமான அம்சங்கள் Vivo V80 -இல் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Vivo V70 கேமரா
புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு இந்தச் சாதனம் 50-மெகாபிக்சல் Sony LYT700V OIS சென்சார், 100 மடங்கு டிஜிட்டல் ஜூம் வரை ஆதரிக்கும் திறன் கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் Night Telephoto லென்ஸ் மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் Wide-Angle லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்த Vivo 5G போன் 92° FoV (பார்வைப்புலம்) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முன்புற கேமராவுடன் வருகிறது. இது குழுவாகச் செல்ஃபி எடுக்கும்போது பரந்த காட்சியைப் படம்பிடிக்க உதவுகிறது.
Vivo V70 பேட்டரி
போதுமான அளவு பேட்டரி பேக் அப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், Vivo V70 5G போன் 6500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவாக சார்ஜ் செய்யும் வசதியை அளிக்கும் வகையில், இந்தச் சாதனம் 90W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது என்பதும், பயனர்களுக்குப் பல்வேறு AI சார்ந்த அம்சங்களை வழங்குகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Vivo V70 விலை விவரங்கள்
Vivo V70 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையைப் பொறுத்தவரை, Vivo V70 மாடலானது இரண்டு வெவ்வேறு நினைவக வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. இதன் அடிப்படை வகையானது 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது; இதன் விலை ₹45,999 ஆகும். 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்தைக் கொண்ட மற்றொரு வகையின் விலை ₹49,999 ஆகும்.
Vivo V70 Elite மாடலைப் பொறுத்தவரை, இந்த மொபைல் சாதனம் மூன்று தனித்துவமான வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படை வகையானது 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இதன் விலை ₹51,999 ஆகும். 12GB + 256GB வகையின் விலை ₹56,999 ஆகவும், 12GB RAM + 512GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹61,999 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Vivo V70 FE ஏப்ரல் 9 விற்பனை தொடக்கம்
Vivo V70 FE ஆனது இத்தொடரில் புதிதாக இணைந்துள்ள ஒரு மாடலாகும். இதன் முதல் விற்பனை ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த Vivo ஸ்மார்ட்போனின் விலை ₹37,999-இல் தொடங்குகிறது. இது 8GB RAM உடன் 128GB சேமிப்பக வசதியை வழங்குகிறது. இதற்கிடையில், இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 8GB RAM + 256GB சேமிப்பக வேரியண்ட் ₹40,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 12GB RAM மற்றும் 512GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட ஒரு 5G மாடலையும் Vivo நிறுவனம் ₹44,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. Vivo V80 அறிமுகம் எப்போது?
Vivo V80 ஸ்மார்ட்போன் ஜூலை மாதத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
2. Vivo V80 ஸ்மார்ட்போனின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ன?
GSMA தரவுத்தளத்தில் Vivo V80 5G ஸ்மார்ட்போன் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
3. Vivo V70 FE விற்பனை எப்போது தொடங்கும்?
Vivo V70 FE விற்பனை ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது.
