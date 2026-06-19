/Vivo X Fold 6 ஜூன் 26 அறிமுகம்: 7,000mAh பேட்டரியுடன் அசத்தலான கேமராவை காட்டும் டீசர்

Vivo X Fold 6: Vivo-வின் அடுத்த மடிக்கக்கூடிய (foldable) ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு நெருங்கி வரும் நிலையில், விவோ நிறுவனம் Vivo X Fold 6 குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறது. ஜூன் 26 அன்று சீனாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னதாக, பல்வேறு வண்ண விருப்பங்களில் போனைக் காட்டும் மற்றும் அதன் முக்கிய அம்சங்களை முன்னிலைப்படுத்தும் ஒரு டீஸர் வீடியோவை நிறுவனம் பகிர்ந்துள்ளது.
Vivo X Fold 6 ஸ்மாட்போன் Blue Hole, Salt Lake மற்றும் Polar Night ஆகிய வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும் என்பதை இந்த டீஸர் உறுதிப்படுத்துகிறது. தங்க நிற வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய சிறப்பு 'Black Gold Edition' பதிப்பும் வழங்கப்படும். டெலிஃபோட்டோ கன்வெர்ட்டர் (telephoto converter) துணைக்கருவிக்கான ஆதரவை இந்த வீடியோ மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், இந்த மடிக்கக்கூடிய போனை புகைப்படம் எடுப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்தும் ஒரு உயர்தர (flagship) சாதனமாக Vivo தொடர்ந்து சந்தைப்படுத்துவது தெரிகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் பேட்டரி திறன் என்பது இதில் செய்யப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய மேம்பாடுகளில் ஒன்றாகத் தெரிகிறது. X Fold 6-ல் 7,000mAh பேட்டரி இடம்பெறும் என்பதை Vivo-வின் தயாரிப்பு மேலாளர் Han Boxiao உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இது பிரீமியம் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன்களில் காணப்படும் மிகப்பெரிய பேட்டரிகளில் ஒன்றாகும். உதாரணமாக, OPPO Find N6-ல் 6,000mAh பேட்டரி உள்ளது. X Fold 6 அதிக பயன்பாட்டின் போதும் 9.8 மணிநேரம் வரை பேட்டரி திறனை வழங்கும் என நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இது அதன் முந்தைய மாடலான Vivo X Fold 5-ஐ விட சுமார் 30 சதவீதம் சிறந்தது என்று கூறப்படுகிறது.
Vivo X Fold 6 ஸ்மார்ட்போனில் கூடுதலாக, IPX8 மற்றும் IPX9 நீர்-எதிர்ப்புத் தரநிலைகள், மேம்படுத்தப்பட்ட கீல் (hinge) அமைப்பு மற்றும் புதிய Wi-Fi மற்றும் சிக்னல் பெருக்க ஆண்டெனாக்களைக் கொண்ட மேம்படுத்தப்பட்ட தகவல் தொடர்பு அமைப்பு ஆகியவற்றையும் நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
வடிவமைப்பு மற்றும் பேட்டரியைத் தாண்டி, Vivo ஏற்கனவே முக்கிய வன்பொருள் (hardware) விவரங்களை வெளியிட்டிருந்தது. X Fold 6-ல் 8.02 அங்குல மடிக்கக்கூடிய டிஸ்ப்ளே இடம்பெறும், இது 5,000 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசத்தைக் (peak brightness) கொண்டிருக்கும். இந்தச் சாதனம் சிறப்புப் பதிப்பான MediaTek Dimensity 9500 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும் மற்றும் Vivo-வின் இயங்குதளத்தின் மடிக்கக்கூடிய போன்களுக்கென பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட OriginOS 6 Fold-ல் இயங்கும்.
கேமராவைப் பொறுத்தவரை, சாம்சங்கின் 1/1.4-அங்குல HPB சென்சாரை அடிப்படையாகக் கொண்ட 200MP முதன்மை சென்சார் இதில் இடம்பெறும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், சோனியின் LYT-602 சென்சாரைப் பயன்படுத்தும் Zeiss APO-சான்றளிக்கப்பட்ட பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமராவும் இதில் அடங்கும். மடிக்கக்கூடிய (foldable) போன் சந்தையில் சாம்சங்கின் Galaxy Z Fold மற்றும் Flip வரிசைப் பொருட்கள் தற்போது முன்னணியில் உள்ளன. இச்சந்தையில் உயர்தர (flagship-grade) கேமரா மற்றும் இமேஜிங் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுவரும் தனது உத்தியை விவோ (Vivo) தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்தியாவில் இதன் விற்பனை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், கூடிய விரைவில் இது இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. 2024-ல் Vivo X Fold 3 Pro மூலம் இந்தியாவின் பிரீமியம் மடிக்கக்கூடிய போன் சந்தையில் நுழைந்த விவோ, அதைத் தொடர்ந்து ஜூலை 2025-ல் Vivo X Fold 5-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. முந்தைய மாடல் ரூ. 1,49,999 விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
Vivo X Fold 6 இந்தியாவிற்கு வந்தால், அது சாம்சங், கூகுள் மற்றும் OPPO ஆகியவற்றின் பிரீமியம் மடிக்கக்கூடிய போன்களுடன் போட்டியிடும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். மடிக்கக்கூடிய போனை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் இதன் அதிகாரப்பூர்வ விலை மற்றும் மென்பொருள் விவரங்களுக்காகக் காத்திருக்கலாம். இருப்பினும், காகித அளவீடுகளின்படி, இதில் உள்ள பெரிய பேட்டரி மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா வசதிகள், X Fold 6-ஐ இச்சந்தையில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான தேர்வுகளில் ஒன்றாக மாற்றக்கூடும்.