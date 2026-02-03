Vivo X200T விற்பனை இன்று தொடங்கியது: விலை, தள்ளுபடி, அம்சங்கள், முழு விவரம் இதோ

Vivo X200T: விவோ X200T விற்பனை இன்று தொடங்கியது. விவோ X200T ஃபோன் ஜனவரி 27, 2026 அன்று இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது பிப்ரவரி 3, 2026 அன்று, அதாவது இன்று விற்பனைக்கு வந்தது. இந்த ஃபோன் ஒரு ஆல்-ரவுண்டர் ஃபிளாக்ஷிப் மாடல் ஆகும். இது கேமரா தரம், சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் மற்றும் நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு வலுவான சமநிலையை வழங்குகிறது.
Vivo X200T போன் நீடித்துழைப்பிற்காக IP68 மற்றும் IP69 மதிப்பீடுகளைப் பெற்றுள்ளது. மேலும் இது கண்ணாடி பின்புறத்துடன் கூடிய அலுமினிய அலாய் ஃபிரேமைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஃபோனில் பெரிய 6200 mAh நீக்க முடியாத பேட்டரி உள்ளது. மேலும் இதற்கு 7 வருட பாதுகாப்புப் பேட்ச்கள் மற்றும் 5 வருட OS புதுப்பிப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன. புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விவோ X200T 5G ஃபோனின் அம்சங்கள், விலை, தள்ளுபடி மற்றும் EMI விருப்பங்கள் போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo X200T: விலை, தள்ளுபடி மற்றும் EMI விருப்பங்கள்
விவோ X200T 5G ஃபோன் இரண்டு வகைகளில் வருகிறது. அவை 12 GB ரேம் + 256 GB ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 12 GB ரேம் + 512 GB ஸ்டோரேஜ் ஆகும். தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இவற்றின் விலை முறையே ₹59,999 மற்றும் ₹69,999 ஆகும். மேலும், SBI வங்கி, ஆக்சிஸ் வங்கி அல்லது HDFC வங்கியின் கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால் ₹5,515 கேஷ்பேக் பெறலாம். உங்களிடம் ஃபிளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டு இருந்தால், ₹8,140 வரை கூடுதல் தள்ளுபடி பெறலாம். அதுமட்டுமின்றி, உங்களிடம் உள்ள பழைய ஃபோனை விவோ X200T 5G ஃபோனுடன் மாற்ற விரும்பினால், ₹52,400 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ் பெறலாம்.
மேலும், உங்களிடம் முழுப் பணத்தையும் ஒரே நேரத்தில் செலுத்த வசதி இல்லை என்றால், இந்த ஃபோனை நீங்கள் மாதத்திற்கு வெறும் ₹2,916 முதல் தொடங்கும் வட்டியில்லா EMI திட்டத்திலும் வாங்கலாம். இந்தத் தொகையை நீங்கள் 18 மாதங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டும்.
Vivo X200T: கேமரா அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி
விவோ X200T 5G ஃபோனின் பின்புறத்தில், ZEISS ஆல் மேம்படுத்தப்பட்ட டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் OIS உடன் கூடிய 50 MP முதன்மை Sony LYT-702 சென்சார், 50 MP அல்ட்ரா-வைட் Samsung JN1 சென்சார் மற்றும் OIS மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட Sony LYT-600 சென்சார் உடன் கூடிய 50 MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். முன்புறத்தில், இது 32 MP செல்ஃபி கேமராவுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இந்த ஃபோன் 90 W ஃபிளாஷ் சார்ஜ் மற்றும் 40 W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய பெரிய 6200 mAh நீக்க முடியாத பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது.
Vivo X200T: காட்சித்திரை மற்றும் வடிவமைப்பு
இந்த ஃபோன் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.67 இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, இது மிகச் சிறந்த மென்மையை வழங்குகிறது மற்றும் 5000 நிட்ஸ் பீக் பிரைட்னஸ் வரை எட்டுகிறது. இந்த டிஸ்ப்ளே, மாஸ்டர்-லெவல் வண்ணத் துல்லியத்திற்காக ZEISS உடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 5G, Wi-Fi 7, புளூடூத் 5.4, NFC, GPS ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. மேலும் இந்த ஸ்மார்டோனில் ஒரு USB டைப்-சி போர்ட் உள்ளது. இது ஒரு IR பிளாஸ்டர் மற்றும் இரட்டை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்களையும் கொண்டுள்ளது.
