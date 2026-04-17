Vivo X300 FE 5G: இந்தியாவில் இந்த நாளில் அறிமுகம்... மாஸ் கேமரா, அட்டகாசமான பேட்டரி

Vivo X300 FE 5G Launch: Vivo-வின் முதன்மைத் தொடரான ‘X300’ (Vivo X300 மற்றும் X300 Pro ஸ்மார்ட்போன்கள்) ஏற்கனவே இந்தியாவில் அறிமுகமாகி, அதன் சக்திவாய்ந்த கேமரா திறன்களின் காரணமாகப் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. தற்போது, இத்தொடரின் மிகவும் மலிவு விலை மாடலான Vivo X300 FE-ஐ அறிமுகப்படுத்த நிறுவனம் தயாராகி வருகிறது. Vivo X300 FE-இன் இந்திய அறிமுகத்தை அந்நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. இது மெல்லிய வடிவமைப்பு, கச்சிதமான மற்றும் ஸ்டைலான தோற்றத்தைக் கொண்டிருக்கும் என்பதோடு, அதனுடன் ஒரு 'Extender Camera Kit'-உம் வழங்கப்படும்.
Vivo X300 FE 5G: இந்தியாவில் அறிமுகம் எப்போது?
Vivo X300 FE 5G ஸ்மார்ட்போன் மே மாதத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனிற்கான பிரத்யேக பிராடக்ட் பேஜ் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது தொலைபேசியின் தோற்றம் மற்றும் அம்சங்கள் குறித்த விவரங்களை வழங்குகிறது. அறிமுகத்திற்கான சரியான தேதியை நிறுவனம் இன்னும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Vivo X300 FE ஸ்மார்ட்போன், ‘ZEISS Telephoto Extender Gen 2'-உடன் இணைந்து அறிமுகமாக உள்ளது. இருப்பினும், பயனர்கள் இந்தத் தொகுப்பை (kit) தனியாகவே வாங்க வேண்டியிருக்கும்.
Vivo X300 FE 5G: முக்கிய அம்சங்கள்
அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, Vivo X300 FE ஏற்கனவே உலக சந்தையில் அறிமுகமாகிவிட்டது. இது Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இந்த ஆக்டா-கோர் செயலி 3-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 3.8 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடை எட்டும் திறன் கொண்டது. இந்தியாவில், Vivo X300 மற்றும் X300 Pro மாடல்கள் MediaTek Dimensity 9500 செயலியில் இயங்குகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Vivo X300 FE 5G: திரை வடிவமைப்பு
உலக சந்தையில், Vivo X300 FE 5G ஸ்மார்ட்போன் 6.31 அங்குலத் திரையையும், 2640 x 1216 பிக்சல் தெளிவுத்திறனையும் கொண்டுள்ளது. 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட இந்தத் திரை, ஒரு தட்டையான AMOLED பேனலில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திரை 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 4320Hz PWM மங்கலாக்கல் (dimming) மற்றும் 5000 nits உச்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்த மொபைல் சாதனம், திரைக்குள்ளேயே செயல்படும் அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை சென்சார் தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது.
Vivo X300 FE 5G: பேட்டரி விவரம்
இந்த Vivo 5G தொலைபேசி 7.99 மிமீ தடிமன் கொண்டதுடன், 190 கிராம் எடையைக் கொண்டுள்ளது. பவர் பேக் அப் வசதிக்காக, Vivo X300 FE 5G ஸ்மார்ட்போனில் 6500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், விரைவாக சார்ஜ் செய்யும் வசதியை அளிக்கும் வகையில், இந்தச் சாதனம் 90W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது. இதற்குத் துணையாக 40W வயர்லெஸ் அதிவேக சார்ஜிங் ஆதரவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில், Vivo X300 மாடல் 6040mAh பேட்டரியுடனும், X300 Pro மாடல் 6510mAh பேட்டரியுடனும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
Vivo X300 FE 5G: கேமரா விவரம்
புகைப்படங்களை எடுக்க, Vivo X300 FE 5G ஸ்மார்ட்போன் 'Aura Light' வசதியுடன் கூடிய மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. தொலைபேசியின் பின்பக்கத்தில் அமைந்துள்ள இந்த அமைப்பில், f/1.57 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் Sony OIS சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் 3x பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 106° பார்வைக் கோணத்தைக் (FOV) கொண்ட 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இதற்கிடையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, Vivo X300 FE ஸ்மார்ட்போனில் 50-மெகாபிக்சல் முன்புற கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
உலகளாவிய சந்தையில், இந்த Vivo 5G ஸ்மார்ட்போன், 5 தலைமுறை Android OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் 7 ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளை வழங்குவதற்கான உறுதிமொழியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் IP68 + IP69 தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளதால், நீரினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது. இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, இது Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC மற்றும் IR blaster ஆகியவற்றுக்கான ஆதரவை வழங்குகிறது. இதேபோன்ற விவரக்குறிப்புகளுடனேயே Vivo X300 FE ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo X300 FE 5G பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Vivo X300 FE 5G இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
2. Vivo X300 FE 5G பேட்டரி திறன் எப்படி உள்ளது?
3. Vivo X300 FE 5G கேமரா விவரம் என்ன?
