Vivo X300 FE விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகம், இதுதான் விலை: லீக் ஆன முக்கிய விவரம்

Vivo X300 FE மற்றும் Vivo X300 Ultra: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான Vivo, மே 6 ஆம் தேதி இந்தியாவில் ஒரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அந்நாளில், 'X300 சீரிஸ்' வரிசையிலிருந்து Vivo X300 FE மற்றும் Vivo X300 Ultra ஆகிய இரண்டு புதிய மொபைல் போன்கள் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன. இந்தத் தொடரிலேயே மிகவும் சக்திவாய்ந்த மாடலாக X300 Ultra திகழவிருக்கும் நிலையில், X300 FE ஒரு கச்சிதமான (compact) சாதனமாக அறிமுகமாகவுள்ளது.
Vivo X300 Series: கசிந்த விவரங்கள்
சந்தையில் வெளியாவதற்கு முன்னரே, இந்தச் சாதனங்களில் ஒன்றான Vivo X300 FE-இன் விலை இணையத்தில் கசிந்துள்ளது. அந்த மொபைல் போனின் ரீடெயில் பாக்ஸின் புகைப்படம் ஒன்று வெளியாகி, அதன் அதிகபட்ச சில்லறை விலையை (MRP) வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
Vivo X300 FE: இந்தியாவில் விலை என்ன?
Vivo X300 FE மொபைலின் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னரே, இந்தியாவில் அதன் விலை குறித்த தகவல் கசிந்துள்ளது. ஸஞ்சு சவுத்ரி என்ற டிப்ஸ்டர், இந்த Vivo 5G போனின் விற்பனைப் பெட்டியின் படத்தை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இது அதன் விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் ஆகிய இரண்டையும் வெளிப்படுத்துகிறது. 'X' சமூக ஊடகத் தளத்தில் பகிரப்பட்ட இந்தப் பதிவில், 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட வேரியண்ட்டின் விற்பனைப் பெட்டி இடம்பெற்றுள்ளது. அந்தப் பெட்டியில், ₹119,999 என MRP குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 'Noir Black' (கருப்பு) நிறத்திலான மாடலாகும்.
கசிந்த இந்தத் தகவல், அந்தப் போனின் MRP-ஐ (அதிகபட்ச சில்லறை விலை) வெளிப்படுத்துகிறது. வாசகர்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், MRP என்பது ஒரு தயாரிப்பு விற்பனை செய்யப்படக்கூடிய அதிகபட்ச விலையை மட்டுமே குறிக்கும். மொபைல் போன்களைப் பொறுத்தவரை, சந்தையில் அது உண்மையில் விற்பனை செய்யப்படும் விலை, பெட்டியில் அச்சிடப்பட்டுள்ள விலையை விடக் குறைவாகவே இருக்கும். எனவே, 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட Vivo X300 FE 5G மொபைல், இந்தியாவில் ₹75,000 முதல் ₹80,000 வரையிலான விலை வரம்பிற்குள் விற்பனை செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo X300 FE விவரக்குறிப்புகள்
Vivo X300 FE-இன் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் வகையில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்த ஆக்டா கோர் செயலி, 3-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது 3.8 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீட் வேகத்தை எட்டும் திறன் கொண்டது. நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, இந்தச் சாதனம் AnTuTu செயல்திறன் சோதனையில் 3,161,598 புள்ளிகளைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
vivo X300 FE திரை அமைப்பு
vivo X300 FE 5G ஸ்மார்ட்போன், 2640 x 1216 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.31-இன்ச் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட திரை, ஒரு தட்டையான AMOLED பேனலில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திரை 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 4320Hz PWM மங்கலாக்கல் மற்றும் 5000 nits உச்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்தச் சாதனம், திரைக்குள்ளேயே செயல்படும் அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை சென்சார் வருகிறது. இந்த vivo 5G போன் 7.99 மி.மீ தடிமன் மற்றும் 190 கிராம் எடையைக் கொண்டுள்ளது.
vivo X300 FE பேட்டரி
மின்சக்தித் தேவைக்காக, vivo X300 FE 5G போனில் 6500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவாக சார்ஜ் ஆவதை உறுதிசெய்ய, இந்த ஸ்மார்ட்போன் 90W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதற்குத் துணையாக 40W வயர்லெஸ் அதிவேக சார்ஜிங் வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட vivo X300 மாடலில் 6040mAh பேட்டரியும், X300 Pro மாடலில் 6510mAh பேட்டரியும் இடம்பெற்றிருந்தன என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
vivo X300 FE கேமரா
புகைப்படங்களை எடுக்க, vivo X300 FE 5G போனில் மூன்று பின்புற கேமராக்கள் கொண்ட அமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. போனின் பின்பக்கத்தில் f/1.57 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் Sony OIS சென்சார் இடம்பெற்றுள்ளது. இத்துடன் 50-மெகாபிக்சல் 3x பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 106° பார்வைக் கோணம் (FOV) கொண்ட 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் ஆகியவையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, vivo X300 FE போனில் 50-மெகாபிக்சல் முன்புறக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
உலகளாவிய சந்தையில், இந்த vivo 5G போன் 5 தலைமுறை Android OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் 7 ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளை வழங்குவதற்கான உறுதிமொழியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் IP68 + IP69 தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளதால், நீரினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, இது Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 மற்றும் NFC ஆகியவற்றை ஆதரிப்பதுடன், IR blaster வசதியையும் கொண்டுள்ளது.
vivo X300 FE பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. vivo X300 FE இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
மே மாதம் 6 ஆம் தேதி, 'X300 சீரிஸ்' வரிசையிலிருந்து Vivo X300 FE மற்றும் Vivo X300 Ultra ஆகிய இரண்டு புதிய மொபைல் போன்கள் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன.
2. Vivo X300 FE பற்றி கசிந்த தகவல் என்ன?
Vivo X300 FE மொபைலின் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னரே, இந்தியாவில் அதன் விலை குறித்த தகவல் கசிந்துள்ளது.
3. vivo X300 FE பேட்டரி திறன் எப்படி உள்ளது?
vivo X300 FE 5G போனில் 6500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | மே மாதம் களமிறங்க போகும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!
மேலும் படிக்க | கார் வாங்கும் போது நீங்க செய்யுற இந்த தப்பு உங்க பாக்கெட்ட காலி பண்ணிடும்! இதோ 9 எளிய வழிகள்!
