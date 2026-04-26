மே 6 அன்று இந்தியாவில் களமிறங்கும் Vivo X300 Ultra, அதுவும் டூயல் 200MP கேமராவுடன்

Vivo X300 Ultra Launch On May 6 : Vivo நிறுவனம் தனது X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் வருகிற மே 6-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது; இதற்கான முன்னோட்டங்கள் (teasers) தற்போது அந்நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வத் தளங்களில் வெளியாகியுள்ளன. மார்ச் மாத இறுதியில் சீனாவில் அறிமுகமான இந்தத் போன், இந்தியாவிலும் அறிமுகமாகும் என்பது ஏற்கனவே உறுதி செய்திருந்தது; தற்போது அதற்கான அறிமுகத் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மற்றொரு முன்னோட்ட அறிவிப்பில், Vivo நிறுவனம் X300 FE மாடலும் அதே நாளில் இந்தியாவிற்கு வரும் என்று அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், பல்வேறு விலைப்பிரிவுகளில் Vivo நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் பரவலாகக் கிடைக்கும்; இதில் 'Ultra' மாடல், நிறுவனத்தின் முதன்மைச் சாதனமாகத் திகழ்ந்து.
Vivo X300 Ultra வெளியீடு
Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் வரும் மே 6-ஆம் தேதி நண்பகல் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது; இது Amazon, Flipkart மற்றும் Vivo நிறுவனத்தின் சொந்த இணையதளம் வாயிலாக விற்பனைக்கு வரும். Vivo தனது 'Ultra' வரிசைத் தொடரை இந்தியாவிற்குள் கொண்டுவருவது இதுவே முதல் முறையாகும்; இவ்வரிசை இதுவரை சீனாவிற்குள் மட்டுமே மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகும்; ஏனெனில், Zeiss நிறுவனத்தின் துணையுடன் கூடிய தனது கேமரா சார்ந்த தொழில்நுட்ப லட்சியங்களை Vivo மிக உயர்ந்த நிலைக்குக் கொண்டுசெல்லும் களமாகவே இந்த 'Ultra' வரிசைத் தொடர் திகழ்கிறது.
Vivo X300 Ultra விவரக்குறிப்புகள்
Vivo X300 Ultra, ஒரு முதன்மை சென்சாரை பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸுடன் இணைத்து, இரட்டை 200MP கேமரா அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. கணக்கீட்டின்படி, இது 3.7x ஆப்டிகல் ஜூம் ஆகவும், டிஜிட்டல் முறையில் 105x வரை ஜூம் ஆகவும் உள்ளது. இந்த ஃபோன், 200mm மற்றும் 400mm விருப்பங்கள் உட்பட, பிரத்யேக கேஸ் மூலம் இணைக்கக்கூடிய வெளிப்புற Zeiss டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்களை ஆதரிக்கிறது. விவோ ஏற்கனவே MWC-யில் இந்த அமைப்பைக் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது; அங்கு ஃபோன், கிரிப் மற்றும் லென்ஸ் ஆகியவை ஒரு வழக்கமான ஸ்மார்ட்போனை விட, ஒரு காம்பாக்ட் கேமரா அமைப்பைப் போலவே காட்சியளித்தன.
144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.82-அங்குல 2K LTPO OLED திரை.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட்.
100W கம்பி வழி மற்றும் 40W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7,000mAh பேட்டரி.
50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 50MP முன்பக்கக் கேமரா.
இதன் வடிவமைப்பு Vivo நிறுவனத்தின் வழக்கமான பாணியையே பின்பற்றுகிறது; இதில் பெரிய வட்ட வடிவ கேமரா தொகுதியும், தட்டையான விளிம்புகளைக் கொண்ட சட்டமும் இடம்பெற்றுள்ளன. உலகளவில் பச்சை, வெள்ளி மற்றும் கருப்பு ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகள் இதில் கிடைக்கின்றன.
சீனாவில், X300 Ultra போனின் விலை CNY 6,999-இல் (சுமார் ரூ. 96,000) தொடங்குகிறது. இந்தியாவில், இதன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தைத் தாண்டிச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இதன் மூலம், iPhone 17 Pro Max-உடன் சேர்த்து, Samsung-இன் Galaxy S26 Ultra மற்றும் Xiaomi-இன் உயர்தர மாடலான Xiaomi 17 Ultra போன்ற சாதனங்களின் வரிசையில் இதுவும் இடம்பெறும்.
அந்த விலைப் பிரிவில், வேகமான சிப்கள், துல்லியமான திரைகள் மற்றும் பெரிய பேட்டரிகள் என அடிப்படை அம்சங்கள் அனைத்து பிராண்டுகளிலும் ஏற்கனவே சிறப்பாகவே அமைந்துள்ளன. இந்நிலையில், Vivo தனது கேமரா அமைப்பின் மூலமாகவும் குறிப்பாக அதன் 'ஜூம்' (Zoom) திறனின் மூலமாகவும் தனித்து நிற்க முயற்சிக்கிறது. வெளிப்புற லென்ஸ்களைப் பயன்படுத்தும் வழக்கம் பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்களுக்கு அன்றாடப் பயன்பாட்டில் இருக்காது என்றாலும், வழக்கமான மொபைல் கேமராக்களால் எட்ட முடியாத புதிய பயன்பாட்டுச் சாத்தியங்களை இந்த அம்சம் திறந்துவிடுகிறது.
இது X300 Ultra போனை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை மையமாகக் கொண்ட சாதனமாகவும் மாற்றுகிறது. புகைப்படம் எடுத்தல் குறிப்பாக நீண்ட தூர ஜூம் வசதி உங்களுக்கு முதன்மையான முன்னுரிமையாக இருந்தால், இது ஒரு தனித்துவமான அனுபவத்தை வழங்குகிறது. அவ்வாறில்லையெனில், இதே விலை வரம்பில், மிகவும் வழக்கமான மற்றும் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமையான அனுபவத்தை வழங்கும் பிற முதன்மைத் தர (flagship) சாதனங்களும் உள்ளன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
Vivo X300 Ultra மற்றும் X300 FE இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகமாகும்?
இரண்டு மாடல்களும் வரும் மே 6, 2026 அன்று நண்பகல் 12 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
இந்த போன்களை எங்கு வாங்கலாம்?
அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, இவை Amazon, Flipkart மற்றும் Vivo-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விற்பனைக்கு வரும்.
Vivo X300 Ultra-வின் உத்தேச விலை என்ன?
சீனாவில் இதன் விலை சுமார் ₹96,000-ல் தொடங்குகிறது. இந்தியாவில் வரிகள் மற்றும் இதர கட்டணங்களால் இதன் ஆரம்ப விலை ₹1,00,000 முதல் ₹1,70,000 வரை இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ