  • Vivo X300 Ultra: மே 9 அறிமுகத்திற்கு முன் லீக் ஆன விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?

Vivo X300 Ultra: மே 9 அறிமுகத்திற்கு முன் லீக் ஆன விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?

Vivo X300 Ultra Launch: Vivo X300 Ultra வெளியீட்டிற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், தற்போது கசிந்துள்ள புதிய தகவல்கள், இந்தத் தொலைபேசியின் விலை மற்றும் முக்கிய வன்பொருள் விவரங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 30, 2026, 12:03 PM IST
  • Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
  • Vivo X300 Ultra பேட்டரி விவரம் என்ன?
  • Vivo X300 Ultra இந்திய அறிமுகத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மே மாதம் வழங்கப்படுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மே மாதம் வழங்கப்படுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
ரோஹித் சர்மா பிறந்தநாள்: ரூ.40 கோடியில் வீடு; எக்கச்சக்க கார்கள் - சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
camera icon8
Rohit Sharma
ரோஹித் சர்மா பிறந்தநாள்: ரூ.40 கோடியில் வீடு; எக்கச்சக்க கார்கள் - சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
Gratuity கணக்கீடு: 10, 20, 30 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
Gratuity
Gratuity கணக்கீடு: 10, 20, 30 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
குரு - சூரியன் சேர்க்கை : இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் மெகா ஜாக்பாட்
camera icon10
Guru Peyarchi
குரு - சூரியன் சேர்க்கை : இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் மெகா ஜாக்பாட்
Vivo X300 Ultra: மே 9 அறிமுகத்திற்கு முன் லீக் ஆன விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?

Vivo X300 Ultra Launch: விவோ ஸ்மார்ட்போன் பிரியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு முக்கிய செய்தி ஒன்று உள்ளது. Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன், Vivo X300 FE மாடலுடன் இணைந்து மே 6 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த மாபெரும் வெளியீட்டிற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், தற்போது கசிந்துள்ள புதிய தகவல்கள், இந்தத் தொலைபேசியின் விலை மற்றும் முக்கிய வன்பொருள் விவரங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. 

Vivo X300 FE பற்றி கசிந்த தகவல்

நேற்றுதான் Vivo X300 FE-இன் சில்லறை விற்பனைப் பெட்டி (retail box) குறித்த தகவல்கள் கசிந்தன. அதைத் தொடர்ந்து தற்போது Ultra மாடல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது. இன்று, தகவல் கசிவு நிபுணர் சஞ்சு சௌத்ரி, இந்தத் தொலைபேசியின் விற்பனைப் பெட்டியின் படத்தை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த விவரங்கள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், Vivo-வின் அடுத்த முதன்மைத் தொலைபேசியான இது, மிகவும் அதிக விலை கொண்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான சாதனமாக இருக்கும். வரவிருக்கும் Vivo X300 Ultra குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Vivo X300 Ultra: இந்திய விலை கசிந்தது

'X' தளத்தில் இயங்கும் டிப்ஸ்டர் @saaaanjjjuuu-வின் தகவலின்படி, Vivo X300 Ultra-வின் (16GB RAM + 512GB சேமிப்பகம்) கசிந்த விற்பனைப் பெட்டியில், அதன் அதிகபட்ச சில்லறை விலை (Box MRP) ரூ. 1,99,999 எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதைக் கண்டு நீங்கள் பதற்றமடைவதற்கு முன், இதில் ஒரு முக்கிய விஷயம் உள்ளது. அந்த நிபுணரே குறிப்பிடுவது போல, "பெட்டியில் அச்சிடப்பட்ட MRP விலையானது, பொதுவாகத் தொலைபேசியின் உண்மையான விற்பனை விலையை விட அதிகமாகவே இருக்கும்." 

ஆகையால், வாடிக்கையாளர்கள் இறுதியாகச் செலுத்தப்போகும் விலை இதுவாக இருக்காது. இந்தியாவில் இதன் எதிர்பார்க்கப்படும் அறிமுக விலை சுமார் ரூ. 1,59,999 ஆக இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்த விலையானது, இந்த ஸ்மார்ட்போனை 'அல்ட்ரா-பிரீமியம்' (ultra-premium) பிரிவில் உறுதியாக நிலைநிறுத்துகிறது. இதன் மூலம் iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra மற்றும் Xiaomi 17 Ultra போன்ற சாதனங்களுடன் இது நேரடியாகப் போட்டியிடும். இதனுடன் விருப்பத் தேர்வாக வழங்கப்படும் 'புகைப்படக் கருவித் தொகுப்பு' (photography kit) தனியாக விற்பனை செய்யப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Vivo X300 Ultra-வின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை மிகவும் அதிகமாக இருந்தாலும், உதிரிபாகங்களின் விலை உயர்வினால் இத்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, ​​இது முற்றிலும் ஆச்சரியமளிப்பதாக இல்லை.

Vivo X300 Ultra: கசிந்த விவரக்குறிப்புகள்

Vivo X300 Ultra-வில் 6.82 அங்குல அளவிலான '2K Flat Display' இடம்பெறும் என்றும், அது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் (refresh rate) கொண்டிருக்கும் என்றும் வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இதன் உள்ளமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இது Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட்டைக் கொண்டிருக்கலாம் என்றும், அத்துடன் Vivo-வின் பிரத்யேக VS1 மற்றும் V4 இமேஜிங் சிப்களும் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

Vivo X300 Ultra: கேமரா விவரங்கள்

கேமரா பிரிவைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் மிகச்சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஒரு 'ராட்சத' சாதனமாகத் திகழக்கூடும். இந்தச் சாதனம் 200-மெகாபிக்சல் Sony LYT901 முதன்மை சென்சார் (1/1.12-அங்குலம், f/1.9), 50-மெகாபிக்சல் Sony LYT818 அல்ட்ரா-வைட் சென்சார் (1/1.28-அங்குலம், f/2.0) மற்றும் 3.7x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய 200-மெகாபிக்சல் HP0 பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் (1/1.4-அங்குலம், f/2.67) ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. செல்ஃபி எடுப்பதற்காக, பயனர்களுக்கு ஆட்டோஃபோகஸ் வசதியுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா வழங்கப்படலாம்.

Vivo X300 Ultra: பேட்டரி விவரம்

சீனாவைத் தளமாகக் கொண்ட தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான் நிறுவனமான விவோ, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் பிரம்மாண்டமான 6600 mAh பேட்டரியை வழங்கக்கூடும். இது 100W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 40W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். மேலும், இந்தத் தொலைபேசி IP68/IP69 தரத்திலான நீர் மற்றும் தூசு எதிர்ப்புத் திறனுடன் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, கருப்பு நிற மாடலானது 8.19 மிமீ தடிமன் மற்றும் 232 கிராம் எடையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், பச்சை நிற மாடலானது சற்று அதிக தடிமனுடன் (8.49 மிமீ) மற்றும் 237 கிராம் எடையுடன் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?

Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் மே 6 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. Vivo X300 Ultra பேட்டரி விவரம் என்ன?

Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் பிரம்மாண்டமான 6600 mAh பேட்டரி வழங்கப்படலாம்.

3. Vivo X300 Ultra இந்திய அறிமுகத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?

Vivo X300 Ultra, இந்தியாவில் அந்த நிறுவனத்தின் முதல் 'Ultra' மாடல் போனாக அறிமுகமாக உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+ : வித்தியாசம் என்ன..? எது வாங்குவது பெஸ்ட்?

மேலும் படிக்க | Vivo X300 FE விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகம், இதுதான் விலை: லீக் ஆன முக்கிய விவரம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

