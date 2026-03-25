Vivo X300 Ultra மார்ச் 30 அறிமுகம்.. விலை, சலுகைகள், பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ

Vivo X300 Ultra Launch On March 30: முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பாளர்களில் ஒன்றான Vivo, வருகிற மார்ச் 30 ஆம் தேதி அன்று இரண்டு தனது புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இந்தச் சாதனங்களில் Vivo X300 Ultra மற்றும் Vivo X300s ஆகியவை அடங்கும். Vivo X300 Ultra குறித்த முக்கிய விவரக்குறிப்புகளை நிறுவனம் ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ள நிலையில், தற்போது இந்த ஸ்மார்ட்போன் Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒரு ஊடக அறிக்கையின்படி, Vivo நிறுவனம் சமீபத்தில் நடைபெற்ற "Blueprint Imaging Technology Communication Conference" நிகழ்வில் Vivo X300 Ultra போனின் புகைப்படத் திறன் குறித்த விவரங்களை வெளியிட்டு இருந்தது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், தொழில்முறை தரத்திலான கேமரா தொழில்நுட்பத்தையும், கச்சிதமான மற்றும் வழக்கமான கேமரா வடிவமைப்பையும் ஒருங்கிணைத்து வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி Vivo X300 Ultra போனில் Zeiss லென்ஸ் அமைப்பு இடம்பெறும்; இதில் 1/1.28-அங்குல Sony Lytia 818 அல்ட்ரா-வைட் கேமராவுடன், அடுத்த தலைமுறை VCS Bionic Spectrum தொழில்நுட்பமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 200 மெகாபிக்சல் Sony Lytia 901 முதன்மை கேமரா இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சாதனத்தில் உள்ள கேமரா அமைப்பு, புகைப்படத்தின் தரத்தில் உள்ள சீர்மையை (consistency) கணிசமாக மேம்படுத்துவதாக நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது. Zeiss T* coating காரணமாக, ஒளியின் எதிரொளிப்பு 20 சதவீதம் வரை குறைக்கப்படுவதோடு, பிக்சல் உணர்திறன் 30 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த கேமரா 'Low Noise' மற்றும் DCG HDR தொழில்நுட்பங்களை ஆதரிப்பதன் மூலம், புகைப்படத்தின் 'டைனமிக் ரேஞ்சை' (dynamic range) மேம்படுத்தவும், படத்தில் ஏற்படும் noise ஐ குறைக்கவும் உதவுகிறது. கூடுதலாக, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 200 மெகாபிக்சல் Samsung பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமராவும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். Vivo தனது 'டெலிகன்வெர்ட்டர்' அமைப்பை மேம்படுத்தியுள்ளதாகவும், இதன் மூலம் மிகவும் கச்சிதமான மற்றும் எடை குறைந்த வடிவமைப்பிற்குள்ளேயே 200mm focal length வழங்க முடிவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சமீபத்தில், Vivo நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு மேலாளர் Han Boxiao, வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன்களுடன் இணைந்து "Blueprint Native Color" எனப்படும் புதிய வண்ண அறிவியல் அமைப்பும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்து இருந்தார். Vivo நிறுவனத்தால் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு, தொழில்முறை தரத்திலான கேமராக்கள் வழங்கும் முடிவுகளுக்கு இணையான தரத்தை வழங்கக்கூடியது. குறிப்பாக 'போர்ட்ரெய்ட்' (portrait) புகைப்படங்களில் இயற்கையான ஒளியைப் பாதுகாப்பதில் இந்த அமைப்பு சிறந்து விளங்குவதாக நிறுவனம் வலியுறுத்துகிறது.
Vivo X300 Ultra போனில் 2.4:1 என்ற widescreen aspect ratio, 24 fps என்ற சினிமா தரத்திலான பிரேம் விகிதம் மற்றும் 'மோஷன் ப்ளர்' (motion blur) விளைவு ஆகியவை இடம்பெறும். செயற்கைக்கோள் தொடர்பு வசதிகளைக் கொண்ட Vivo X300 Ultra போனின் ஒரு மாறுபாடு, V2547DA என்ற மாதிரி எண்ணின் கீழ் 'Geekbench' என்ற அளவுகோல் தளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், ஒற்றை மையச் சோதனையில் 3,722 புள்ளிகளையும், பல மையச் சோதனையில் 11,621 புள்ளிகளையும் பெற்றது. இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் இயங்குதளத்தில் இயங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
Vivo X300 Ultra எப்போது அறிமுகமாகிறது?
Vivo நிறுவனம் தனது புதிய Vivo X300 Ultra மற்றும் Vivo X300s ஸ்மார்ட்போன்களை வரும் மார்ச் 30, 2026 அன்று அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.
'Blueprint Native Color' என்றால் என்ன?
இது Vivo நிறுவனத்தால் சொந்தமாக உருவாக்கப்பட்ட புதிய வண்ண அறிவியல் (Color Science) அமைப்பு ஆகும்.
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் என்ன சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
Vivo X300 Ultra ஆனது அதிநவீன Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | iQOO Z11 5G மார்ச் 26 அறிமுகம்: 9020mAh பேட்டரி, 165Hz டிள்ப்ளே, லீக் ஆன பிற விவரங்கள் இதோ
மேலும் படிக்க | OnePlus Nord 6 ஏப்ரல் 7 அறிமுகம்.. கூடவே Realme மற்றும் Tecno போனும் அறிமுகம்
மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy A37, A57 மார்ச் 25 அறிமுகம்; விலை, கேமரா, பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ
