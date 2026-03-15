Vivo X300 Ultra மார்ச் 30 அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, அம்சங்கள் எப்படி.. வாங்குவது Worth ஆ?

Vivo X300 Ultra Launch: Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன், Vivo X300s மாடலுடன் இணைந்து இந்த மாதம் சீனாவில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், வரவிருக்கும் இந்த முதன்மை Vivo ஸ்மார்ட்போன்களின் வெளியீடு மற்றும் விற்பனைத் தேதிகளை வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஸ்கிரீன்ஷாட் சீனாவில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
Vivo X300 Ultra வெளியீட்டுத் தேதி (எதிர்பார்க்கப்படும்) | Vivo X300 Ultra Launch Date (Expected)
Weibo-வில் பரவி வரும் ஒரு பதிவின்படி, இந்தியாவில் Vivo X300 Ultra போனின் வெளியீட்டுத் தேதி மார்ச் 30, 2026 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. X300 Ultra போனைத் தவிர, இந்நிகழ்வில் Vivo X300s மாடலையும் அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. மேலும், இந்நிகழ்வில் Vivo Pad 6 Pro-வும் வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுது.
மேலும், Vivo X300 Ultra மற்றும் X300s ஆகிய மாடல்கள் வருகிற ஏப்ரல் 3-ஆம் தேதி சீனாவில் விற்பனைக்கு வரும் என்பதையும் அந்தத் screenshot இல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. Gizmochina நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி, இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் பல வலைப்பதிவர்களால் பகிரப்பட்டுள்ளது; இது, இந்த தகவல் சில்லறை விற்பனைத் தொடர்பு வழிகள் மூலமாகவோ அல்லது முன்கூட்டிய விநியோக விவரங்கள் மூலமாகவோ கிடைத்திருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது.
Vivo நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் முதன்மைச் சாதனங்களின் RAM மற்றும் சேமிப்பக அமைப்புகள், அத்துடன் அவற்றின் வண்ணத் தேர்வுகள் தொடர்பான விவரங்களின் தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. மேலும், Vivo X300 Ultra மாடலானது இந்த ஆண்டின் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo X300 Ultra விவரக்குறிப்புகள் (கசிந்த தகவல்) | Vivo X300 Ultra Configurations (Leaked)
இணையத்தில் பரவி வரும் ஸ்கிரீன்ஷாட்டின்படி, இந்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB மற்றும் 16GB + 1TB ஆகிய நான்கு வகைகளில் அறிமுகமாகக்கூடும். இதன் மிக உயர்ந்த ரக மாடல், செயற்கைக்கோள் தொடர்பு வசதிகளையும் ஆதரிக்கும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வண்ணங்களைப் பொறுத்தவரை, Vivo X300 Ultra ஆனது பச்சை, கருப்பு மற்றும் வெள்ளி ஆகிய நிறங்களில் கிடைக்கப்பெறலாம்.
Vivo X300s Configurations | Vivo X300s விவரக்குறிப்புகள்
Vivo X300s மாடலும் பல்வேறு நினைவகம் மற்றும் சேமிப்பக விருப்பங்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்தச் சாதனம் 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB மற்றும் 16GB + 1TB ஆகிய வகைகளில் கிடைக்கக்கூடும். பச்சை, ஊதா, வெள்ளை மற்றும் கருப்பு ஆகிய நான்கு வண்ண விருப்பங்களில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாகலாம்.
Vivo Pad 6 Pro Configurations | Vivo Pad 6 Pro விவரக்குறிப்புகள்
Vivo Pad 6 Pro டேப்லெட்டும் அதே நிகழ்வில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த டேப்லெட் 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB மற்றும் 16GB + 1TB ஆகிய ஐந்து வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். மேலும், இது நீலம், ஊதா மற்றும் சாம்பல் ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
