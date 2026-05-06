English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: முக்கிய அம்சங்களின் விவரம் இதோ

Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: முக்கிய அம்சங்களின் விவரம் இதோ

Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE Launch: இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் ஏற்கனவே சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்ட நிலையில், தற்போது இந்தியச் சந்தையில் கால் பதிக்கின்றன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 6, 2026, 04:48 PM IST
  • Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE இந்தியாவில் என்று அறுமிகம் ஆகின்றன?
  • Vivo X300 வரிசைத் தொலைபேசிகளின் விலை விவரங்கள் என்ன?
  • Vivo X300 Ultra கேமராவின் சிறப்பம்சம் என்ன?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?
camera icon7
MK Stalin Resigns
முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?
குரு பெயர்ச்சி 2026: 5 ராசிகளுக்குத் பொற்காலம், குவியப்போகும் செல்வமும் அபார வெற்றியும்
camera icon8
Jupiter Nakshatra Transit
குரு பெயர்ச்சி 2026: 5 ராசிகளுக்குத் பொற்காலம், குவியப்போகும் செல்வமும் அபார வெற்றியும்
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
camera icon7
TN Assembly Election
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: முக்கிய அம்சங்களின் விவரம் இதோ

Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE Launch: Vivo X300 Ultra மற்றும் Vivo X300 FE ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் இன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளன. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் ஏற்கனவே சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்ட நிலையில், தற்போது இந்தியச் சந்தையில் கால் பதிக்கின்றன. இம்முறை, பயனர்களுக்கு ஒரு உயர்தர (premium) அனுபவத்தை உறுதி செய்யும் வகையில், கேமரா தரம், பெரிய பேட்டரி மற்றும் சக்திவாய்ந்த வன்பொருள் ஆகியவற்றின் மீது நிறுவனம் சிறப்புக் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Vivo X300 Ultra சிறப்பம்சங்கள்

Vivo X300 Ultra, அந்நிறுவனத்தின் மிக உயர்ந்த ரக ஸ்மார்ட்போனாக முன்னிறுத்தப்படுகிறது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.82-அங்குல LTPO OLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் Qualcomm-இன் அதிநவீன Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலியால் இயக்கப்படலாம். இத்துடன் 16GB வரையிலான RAM மற்றும் 1TB வரையிலான சேமிப்பக வசதியும் வழங்கப்படலாம்.

மேலும் படிக்க | ரூ. 50,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்; டாப் இடத்தில் iQOO 15R

Vivo X300 Ultra கேமரா

இந்த ஸ்மார்ட்போனின் மிக முக்கியச் சிறப்பம்சம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அதன் கேமரா அமைப்பாகவே இருக்கும். இது மூன்று பின்புறக் கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் இரண்டு 200-மெகாபிக்சல் சென்சார்கள் (ஒன்று முதன்மைச் சென்சார், மற்றொன்று பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ சென்சார்) மற்றும் ஒரு 50-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை இடம்பெறலாம்.

Vivo X300 Ultra பேட்டரி

கூடுதலாக, அந்நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு 'டெலிஃபோட்டோ நீட்டிப்புத் தொகுப்பையும்' (telephoto extension kit) வழங்கக்கூடும். பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் 6,600mAh (6,600mAh Battery) திறன் கொண்ட ஒரு பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 100W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 40W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கும். மேலும், இந்தத் தொலைபேசியானது நீர் மற்றும் தூசியிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கும் வகையில் IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளுடன் வெளியாகலாம்.

Vivo X300 FE-க்கான மலிவு விலை நிர்ணயம்

Vivo X300 FE தொலைபேசியானது, மலிவு விலையிலேயே ஒரு முதன்மைத் தர (flagship-like) அனுபவத்தைப் பெற விரும்பும் பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 6.31-அங்குல LTPO AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசி Snapdragon 8 Gen 5 செயலியால் இயக்கப்படலாம். இத்துடன் LPDDR5x RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பக வசதிகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

இதன் கேமரா அமைப்பில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் (3x ஜூம் வசதியுடன்) மற்றும் ஒரு அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் கேமரா ஆகியவை இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. செல்ஃபி புகைப்படங்களுக்காக, இதில் 50-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா வழங்கப்படலாம். பேட்டரி ஆயுளைப் பொறுத்தவரை, இதில் 6,500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி (6,500mAh Battery) மின்கலம் இடம்பெறும் என்றும், இது 90W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 40W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆகிய இரண்டையும் ஆதரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | மே 2026-ல் களமிறங்கும் புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள்: முழு பட்டியல் இதோ

Vivo X300 வரிசைத் தொலைபேசிகளின் விலை விவரங்கள்

இது குறித்து வெளியான தகவல்களின்படி, Vivo X300 Ultra தொலைபேசியானது பிரீமியம் பிரிவில் சுமார் ₹1,59,999 விலையில் விற்பனைக்கு வரும் என்றும், Vivo X300 FE-இன் ஆரம்ப விலை சுமார் ₹79,999 ஆக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அறிமுக நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் இணையவழி வர்த்தகத் தளங்களில் (online platforms) விரைவில் விற்பனைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE: சலுகைகள்

விவோ பல முக்கிய அறிமுகச் சலுகைகளை வழங்குகிறது. இதில், முன்பணம் ஏதுமின்றி தனியாக வாங்கும் ஃபோனுக்கு, மாதம் ₹3,333 முதல் தொடங்கும் 24 மாதங்களுக்கான வட்டியில்லா EMI வசதியும், 10% வரை உடனடி கேஷ்பேக்கும் அடங்கும். கூடுதல் பலன்களில் ₹5,000 மேம்படுத்தல் போனஸ், ஓராண்டு இலவச நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம், V-Shield திரை சேதப் பாதுகாப்பிற்கு 60% தள்ளுபடி, 60% உறுதிசெய்யப்பட்ட பைபேக் திட்டம், மற்றும் இலவச ப்ரோ கூகுள் ஜெமினி சந்தாவுடன் 5000GB ஜியோ கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் ஆகியவை அடங்கும்.

Vivo X300 சீரிஸ் Vivo X300 Ultra Vivo X300 FE
விலை ₹1,59,999 ₹79,999
கேமரா 50-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்
பேட்டரி 6,600mAh 6,500mAh
புதுப்பிப்பு வீதம் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்

Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):

1. Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE இந்தியாவில் என்று அறுமிகம் ஆகின்றன?

Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE ஆகியவை இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆகின்றன.

2. Vivo X300 வரிசைத் தொலைபேசிகளின் விலை விவரங்கள் என்ன?

Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் பிரீமியம் பிரிவில் சுமார் ₹1,59,999 விலையிலும், Vivo X300 FE-இன் ஆரம்ப விலை சுமார் ₹79,999 ஆக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

3. Vivo X300 Ultra கேமராவின் சிறப்பம்சம் என்ன?

Vivo X300 Ultra கேமராவின் மிக முக்கியச் சிறப்பம்சம் அதன் கேமரா அமைப்பாகவே இருக்கும். 

மேலும் படிக்க | OPPO Find X9 Ultra & Find X9s: இந்தியாவில் எப்போது களமிறங்குகிறது? விலை என்னவாக இருக்கும்?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Vivo X300 UltraVivo X300 FE LaunchVIVOSmartphonesTECH

Trending News