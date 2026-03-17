Vivo X300s மற்றும் X300 மார்ச் 30 அறிமுகம்.. விலை, அம்சங்கள்.. முழு விவரம் இதோ

Vivo X300s and X300 Ultra Launch Date, Price, Camera: Vivo 'X300' வரிசையைச் சேர்ந்த Vivo X300 மற்றும் X300 Pro ஆகிய மாடல்கள் ஏற்கனவே இந்தியாவில் அறிமுகமாகி உள்ளது; மேலும், இந்நிறுவனம் உலகளாவிய சந்தையில் Vivo X300 FE மாடலையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், தற்போது, Vivo X300s மற்றும் Vivo X300 Ultra ஆகிய மேலும் இரண்டு முதன்மை (flagship) ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்த வரிசையில் இணையத் தயாராக உள்ளன. வரவிருக்கும் இந்த இரண்டு Vivo போன்களும் இந்த மாதம் சீனாவில் அறிமுகமாகும்.
Vivo X300s மற்றும் Vivo X300 Ultra
Vivo நிறுவனம் தனது தாய்நாடான சீனாவில், வருகிற மார்ச் 30 அன்று ஒரு முக்கிய நிகழ்வை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாகச் சமீபத்திய அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிகழ்வின் மேடையிலேயே, X300 வரிசையைச் சேர்ந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன. கசிந்த சில தகவல்களின்படி, Vivo X300s மற்றும் Vivo X300 Ultra ஆகிய மாடல்கள் வரும் மார்ச் 30 அன்று சீனாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த இரண்டு முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களுடன் சேர்த்து, Vivo Pad 6 Pro போனை அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். மேலும் Vivo X300s மற்றும் X300 Ultra ஆகியவற்றின் விற்பனையானது வரும் ஏப்ரல் 3 அன்று தொடங்கும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், நிறுவனம் இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
12GB+256GB முதல் 16GB+1TB
Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போனைப் பற்றிப் பேசுகையில், இது 4.61GHz clock speeds எட்டக்கூடிய Qualcomm-இன் Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலியுடன் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Vivo X300 மற்றும் X300 Pro 5G ஆகிய போன்கள் MediaTek-இன் முதன்மைச் செயலியான Dimensity 9500-இன் ஆற்றலுடன் இயங்குகின்றன. இதற்கிடையில், வரவிருக்கும் X300 Ultra 5G போனில் graphics Adreno 840 GPU இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சீனாவில், இந்த போன் 12GB+256GB முதல் 16GB+1TB வரையிலான பல்வேறு வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கசிந்த சில தகவல்களின்படி, இந்த மொபைல் சாதனத்தில் இரண்டு 200-மெகாபிக்சல் கேமரா சென்சார்கள் இடம்பெறக்கூடும். இரண்டு 200MP சென்சார்களை உள்ளடக்கிய, மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்போடு இந்த ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாகலாம். மேலும், மூன்றாவது சென்சாராக — ஒரு 50-மெகாபிக்சல் — இந்தச் சாதனத்தில் இருக்கக்கூடும்.
50-மெகாபிக்சல் Samsung JN1 சென்சார்
இந்த தொடரில் இடம்பெற்றுள்ள தற்போதைய ஸ்மார்ட்போன்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், Vivo X300 போனின் பின்பக்கத்தில் 200-மெகாபிக்சல் Samsung HPB சென்சார் இடம்பெற்றுள்ளது; இத்துடன் 50-மெகாபிக்சல் LYT602 பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 50-மெகாபிக்சல் Samsung JN1 சென்சார் ஆகியவையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு மாறாக, X300 Pro மாடலானது 50MP Sony LYT828 முதன்மை சென்சாரை ஆதரிக்கிறது; இத்துடன் 200MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 50MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் ஆகியவையும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
Vivo X300s ஸ்மார்ட்போனானது, 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கும் 6.78-அங்குல BOE Q10 Plus திரையுடன் அறிமுகமாகவுள்ளதாக Vivo நிறுவனம் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், கசிந்துள்ள சில தகவல்களின்படி, புகைப்படங்களுக்காக இதில் இடம்பெறக்கூடிய மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பில், 200-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சாரும், 50-மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸும் இடம்பெறக்கூடும்.
இந்த மொபைல் சாதனம் MediaTek Dimensity 9500 செயலியின் மூலம் இயங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இதில் 7000mAh battery இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo Pad 6 Pro விவரக்குறிப்புகள்
Vivo Pad 6 Pro டேப்லெட்டும் இந்த நிகழ்வில் அறிமுகமாகும். இந்த டேப்லெட் 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB மற்றும் 16GB + 1TB ஆகிய ஐந்து வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். மேலும், இது நீலம், ஊதா மற்றும் சாம்பல் ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
