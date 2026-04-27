Vivo X500 Pro Max விரைவில் அறிமுகம்: அட்டகாசமான அம்சங்கள்.. லீக் ஆன முக்கிய விவரம்

Vivo X500 Series Launch: இந்த முறை பயனர்களுக்குப் பல்வேறு அளவு விருப்பங்களை வழங்க நிறுவனம் தயாராகி வருவதாகத் தெரிகிறது. இதில் சிறிய மற்றும் பெரிய அளவிலான திரைகள் கொண்ட மாடல்களும் அடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 27, 2026, 03:44 PM IST
Vivo X500 Launch: Vivo நிறுவனம் தனது அடுத்த முதன்மைத் தொடரான ​​(flagship series) Vivo X500 குறித்த செய்திகளால் தற்போது தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்துள்ளது. அரிமுகம் ஆகவுள்ள இந்த வரிசை தொடர்பான பல முக்கிய அம்சங்களை புதிய கசிவுகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. தற்போது கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, இந்த முறை பயனர்களுக்குப் பல்வேறு அளவு விருப்பங்களை வழங்க நிறுவனம் தயாராகி வருவதாகத் தெரிகிறது. இதில் சிறிய மற்றும் பெரிய அளவிலான திரைகள் கொண்ட மாடல்களும் அடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Vivo X500 Pro Max மாடலும் இந்தத் தொடரின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம். கசிந்துள்ள விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Vivo X500 முக்கிய விவரங்கள்

Vivo X500 தொடரில் 6.4-அங்குலம் மற்றும் 6.9-அங்குலத் திரைகளைக் கொண்ட மாடல்கள் இடம்பெறலாம் என கசிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. சிறிய அளவிலான மாடல் ஒரு 'காம்பாக்ட்' (compact) முதன்மைத் தொலைபேசியாக அறிமுகமாகலாம். மேலும், பெரிய திரையைக் கொண்ட மாடல் Vivo X500 Max எனப் பெயரிடப்படலாம். இவற்றுடன், 6.59-அங்குலத் திரையைக் கொண்ட ஒரு நடுத்தர அளவிலான முதன்மைத் தொலைபேசியையும் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தலாம். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் விருப்பங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான மாடலைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.

Vivo X500 Pro Max: கேமரா விவரம்

தற்போது, ​​Vivo X500 Pro Max மாடலே அனைவரின் கவனத்தையும் அதிகம் ஈர்த்து வருகிறது. "Smart Pikachu" என்ற டிப்ஸ்டர், இந்த மாடலின் கேமரா விவரக்குறிப்புகள் குறித்த குறிப்பிட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். இந்தத் தொலைபேசியில் 50MP LOFIC முதன்மை கேமரா இடம்பெறலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) என்பது ஒரு மேம்பட்ட சென்சார் தொழில்நுட்பமாகும். இது அதிக வெளிச்சம் உள்ள சூழல்களில் ஏற்படும் 'அதிகப்படியான வெளிச்சத்தை' கட்டுப்படுத்தி, மேம்பட்ட 'டைனமிக் ரேஞ்சை' வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் புகைப்படங்களில் உள்ள விவரங்கள் மிகவும் துல்லியமாகவும் இயல்பாகவும் வெளிப்படுவதை இத்தொழில்நுட்பம் உறுதி செய்கிறது.

கேமரா அமைப்பை மேலும் மெருகேற்றும் வகையில், வரவிருக்கும் Vivo X500 Pro Max மாடலில் 200MP 'பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்' இடம்பெறலாம் என வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இது நீண்ட தொலைவில் உள்ள காட்சிகளை உயர்தரத்துடன் 'ஜூம்' செய்து புகைப்படம் எடுக்க உதவும். மேலும், நிறுவனம் ஒரு 'மல்டிஸ்பெக்ட்ரல் சென்சாரை' சோதித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது புகைப்படங்களின் வண்ணத் துல்லியம் மற்றும் 'ஒயிட் பேலன்ஸ்'ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்தத் தொலைபேசியில் 50MP 'அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள்' கேமராவும் இடம்பெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. 

Vivo X500 Pro செயல்திறன்

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Vivo X500 மாடலில் MediaTek Dimensity 9600 சிப்செட் இடம்பெறலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தச் சிப்செட் 3nm கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள Dimensity 9500+ சிப்செட்டின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாகச் செயல்படும். 

இந்தத் தொடரின் உயர்தர மாடலான Vivo X500 Pro Max, இன்னும் அதிக சக்திவாய்ந்த Dimensity 9600 Pro வகையைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். இது 2nm-வகுப்பு கட்டமைப்பையும், இரட்டை 'Ultra-core' அமைப்பையும், சுமார் 5GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடையும் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது கேமிங் மற்றும் உயர்நிலை பணிகளுக்கு ஒரு வலுவான செயல்திறன் அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெளியீட்டு காலவரிசையைப் பொறுத்தவரை, வரவிருக்கும் Vivo X500 தொடர் இந்த செப்டம்பர் மாதம் சீனாவில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சீனாவில் அறிமுகமானதைத் தொடர்ந்து, இந்தியா உட்பட உலகளாவிய சந்தைகளுக்கும் இது விரைவில் வரும் எனத் தெரிகிறது.

இதுவரை கிடைத்துள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில், Vivo X500 தொடர் இம்முறை கேமரா திறன்கள் மற்றும் செயல்திறன் ஆகிய இரண்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளைப் பெறவுள்ளது. இது பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப் பிரிவில் ஒரு வலிமையான போட்டியாளராகத் திகழும் வாய்ப்புள்ளது. வரும் மாதங்களில் ஒரு புதிய ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிட்டிருக்கும் நபர்கள் இந்தச் சாதனத்திற்காகக் காத்திருப்பது நிச்சயமாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Vivo X500 பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

Vivo நிறுவனம் தனது புதிய முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் வரிசையான Vivo X500-ஐ மிக விரைவில் அறிமுகப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் கசிந்த தகவல்கள், இவ்வரிசையின் பல முக்கிய அம்சங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

தற்போது, ​​Vivo X500 Pro Max மாடலே அனைவரின் கவனத்தையும் அதிகம் ஈர்த்து வருகிறது. "Smart Pikachu" என்ற டிப்ஸ்டர், இந்த மாடலின் கேமரா விவரக்குறிப்புகள் குறித்த குறிப்பிட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். 

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Vivo X500 மாடலில் MediaTek Dimensity 9600 சிப்செட் இடம்பெறலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தச் சிப்செட் 3nm கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள Dimensity 9500+ சிப்செட்டின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாகச் செயல்படும். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

