Vivo Y11 5G, Vivo Y21 5G அறிமுகம்: விலை, கேமரா, பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ

Vivo Y11 5G, Vivo Y21 5G: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து பல புதிய போன்கள் சந்தையில் அறிமுகம் ஆகி வருகின்றன. சில நாட்களுக்கு முன்புதான், Vivo தனது Y-சீரிஸ் வரிசையின் ஒரு பகுதியாக, Vivo Y11 5G மற்றும் Vivo Y21 5G ஆகிய இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என்ற விவரம் வெளிவந்தது. நேற்று நிறுவனம் இந்த இரண்டு மாடல்களையும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
Vivo Y11 5G மற்றும் Vivo Y21 5G இவற்றின் ஆரம்ப விலைகள் முறையே ₹14,999 மற்றும் ₹18,499 ஆகும். நிறுவனம் இந்தத் தொலைபேசிகளைப் பற்றி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை என்றாலும், இந்த இரண்டு மாடல்களும் ஏற்கனவே நேரடி விற்பனைக் கடைகளில் (offline retail stores) விற்பனைக்கு வந்துவிட்டன.
Vivo Y11 5G மற்றும் Vivo Y21 5G: விலை மற்றும் சலுகைகள்
Vivo நிறுவனம் Vivo Y11 5G-ஐ இரண்டு வெவ்வேறு வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் அடிப்படை மாடல் 4GB RAM மற்றும் 64GB உள்ளடக்கச் சேமிப்பகத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதன் விலை ₹14,999 ஆகும். இரண்டாவது வகையும் 4GB RAM-உடன் வருகிறது. ஆனால் இது 128GB என்ற விரிவுபடுத்தப்பட்ட சேமிப்பகத் திறனை வழங்குகிறது. இந்த மாடல் ₹16,999 விலையில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
Vivo Y21 5G-ஐப் பொறுத்தவரை, நிறுவனம் இதை மூன்று வெவ்வேறு வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த மூன்று வகைகளுமே 128GB உள்ளடக்கச் சேமிப்பகத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், அவற்றின் RAM திறனில் மாறுபடுகின்றன. அடிப்படை மாடல் 4GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்தின் கலவையாக வருகிறது, இதன் விலை ₹18,499 ஆகும். இரண்டாவது வகை 6GB RAM-உடன் (கூடுதலாக 128GB சேமிப்பகம்) வருகிறது, இது ₹20,499 விலையில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
Vivo Y21 இன் மூன்றாவது மற்றும் மிக உயர்ந்த வகை 8GB RAM-உடன் வருகிறது. இதுவும் 128GB உள்ளடக்கச் சேமிப்பகத்தையே கொண்டுள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட மாடலின் விலை ₹22,499 ஆகும்.
Vivo Y11 5G விவரக்குறிப்புகள்
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, Vivo Y11 5G ஒரு 6.74-அங்குல IPS LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. இந்தத் தொலைபேசி 1200 nits வரையிலான உச்சத் திரை வெளிச்சத்தை ஆதரிக்கிறது. இந்த விலை வரம்பில் இது மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாகக் கருதப்படுகிறது.
மற்ற அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் மீடியாடெக் டைமென்சிடி 6300 சிப்செட்டைப் பொருத்தியுள்ளது. இது ஒரு ஆக்டா-கோர் (எண்-மைய) செயலியைக் கொண்டுள்ளது. 6-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் செயலி, 2.4GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடை ஆதரிக்கிறது. கூடுதலாக, இது Mali-G57 MC2 GPU-உடன் வருகிறது. இது கேமிங் மற்றும் பிற கிராபிக்ஸ் சார்ந்த பணிகளைத் திறம்படக் கையாளும் திறன் கொண்டது. இந்தத் தொலைபேசி Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இதன் மேல் OriginOS 6 பயனர் இடைமுகம்பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
Vivo Y11 5G கேமரா
புகைப்படங்களை எடுக்க, இந்தத் தொலைபேசி இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 13-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. அதே சமயம் இரண்டாம் நிலை சென்சார் ஒரு QVGA அலகாக உள்ளது. முன்புறத்தில், 5-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Vivo Y11 5G பேட்டரி
பவர் பேக்அப்பிற்காக, இந்தத் தொலைபேசியில் 6500 mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 15W சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இந்தச் சாதனம் IP65 சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளது. இது சிறிய அளவிலான நீர் தெறிப்புகள் மற்றும் தூசியிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. மேலும், இந்தத் தொலைபேசி மிலிட்டரி கிரேட் நீடித்து உழைக்கும் தன்மைக்கான சான்றிதழையும் பெற்றுள்ளதாக நிறுவனம் கூறுகிறது.
Vivo Y21 5G விவரக்குறிப்புகள்
Vivo Y21 5G-ஐப் பற்றிப் பேசுகையில், இந்தத் தொலைபேசியும் 6.74-அங்குல IPS LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் (refresh rate), 1200 nits அளவிலான உச்சபட்ச ஒளிர்வுத் திறனையும் வழங்குகிறது.
Vivo Y21 5G கேமரா
புகைப்படங்களை எடுக்க, இந்தத் தொலைபேசி இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவும், இரண்டாம் நிலை QVGA சென்சாரும் அடங்கும். முன்புறத்தில் 5-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo Y21 5G பேட்டரி
இந்தத் தொலைபேசி MediaTek Dimensity 6300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் பவர் பேக்அப்பிற்காக 6500 mAh பேட்டரி துணை நிற்கிறது. சார்ஜிங் வசதிக்காக, நிறுவனம் 44W அதிவேக சார்ஜிங் ஆதரவை வழங்கியுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியும் IP65 மற்றும் மிலிட்ற்றை கிரேட் சான்றிதழ்களுடன் வருகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Vivo நிறுவனத்தின் புதிய ஃபோன்கள் எவை?
2. Vivo Y11 5G மற்றும் Vivo Y21 5G போன்களின் விலை என்ன?
3. Vivo Y11 5G -இன் முக்கிய அம்சம் என்ன?
மேலும் படிக்க | ரூ.749 செலுத்தி Samsung Galaxy S26 Ultra வாங்கலாம்.. பாதிக்கு பாதி விலை விற்பனை
மேலும் படிக்க | iQOO Z11 5G மார்ச் 26 அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய அம்சங்கள்
