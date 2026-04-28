Vivo Y500s அறிமுகம் ஆனது: பேட்டரி, கேமரா, டிஸ்ப்ளே என எல்லாமே இதில் ஸ்பெஷல்

Vivo Y500s Launch: விவோ போன் பிரியர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்! Vivo நிறுவனம் சீனாவில், பட்ஜெட் பிரிவில் 'Vivo Y500s' என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறிப்பாக ஒரு பெரிய பேட்டரி மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய நீடித்து உழைக்கும் அம்சங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் உறுதியான வடிவமைப்புத் தரத்திற்கு இதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நடுத்தர விலைப்பிரிவில் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நினைக்கும் பயனர்களை இந்தத் தொலைபேசி இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. Vivo Y500s ஸ்மார்ட்போனின் முழு விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo Y500s டிஸ்பிளே விவரம் என்ன?
Vivo Y500s ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்பிளேவைப் பொறுத்தவரை, Vivo Y500s ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.75-இன்ச் LCD பேனலைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், இதன் திரைத் தெளிவுத்திறன் 720 x 1570 பிக்சல்களாக உள்ளது. இந்த விலைப்பிரிவிற்கு இது சற்று அடிப்படை நிலையிலேயே இருப்பதாகக் கருதப்படலாம்.
Vivo Y500s செயல்திறன்
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Vivo Y500s ஆனது Snapdragon 4 Gen 2 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. 4nm தொழில்நுட்பத்தில் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்தச் சிப்செட், 5G இணைப்பு வசதியுடன் வருகிறது. அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு இது ஒரு திருப்திகரமான அனுபவத்தை வழங்கினாலும், உயர்தர கேமிங், அதாவது ஹை-எண்ட் கேமிங்க் அனுபவத்திற்கு இதன் செயல்திறன் சற்று குறைவாக இருப்பதாக உணரப்படலாம்.
Vivo Y500s பேட்டரி
Vivo Y500s-இன் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 7,200mAh பேட்டரியாகும். ஒற்றை-செல் (single-cell) வடிவமைப்பைக் கொண்ட இது, 44W ஃபிளாஷ் சார்ஜிங்க் தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கிறது. இதை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் சுமார் 24 மணிநேரம் வீடியோக்களை ஸ்ட்ரீம் செய்யவோ அல்லது சுமார் 15.5 மணிநேரம் நேவிகேஷன் பயன்பாட்டில் ஈடுபடவோ முடியும் என நிறுவனம் கூறுகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், பேட்டரி சார்ஜ் 20% மட்டுமே எஞ்சியிருந்தாலும், பவர் சேவிங் மோடின் உதவியுடன் 3 மணிநேரம் வரை நேவிகேஷன் பயன்பாட்டைத் தொடர முடியும்.
Vivo Y500s ஆனது "Blue Ocean 3" என்ற பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது -20°C முதல் 40°C வரையிலான பரந்த வெப்பநிலை வரம்பிலும் பாதுகாப்பான சார்ஜிங்கை உறுதி செய்கிறது. 1,600 சார்ஜிங் சுழற்சிகளுக்குப் பிறகும், இந்த பேட்டரியால் அதன் அசல் திறனில் 80 சதவீதத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும் என்று Vivo கூறுகிறது. இது தோராயமாக 6 ஆண்டுகள் பயன்பாட்டிற்குச் சமமாகும்.
Vivo Y500s கேமரா விவரங்கள்
கேமரா பிரிவைப் பொறுத்தவரை, Vivo Y500s ஆனது f/1.8 துளைமுகத்துடன் (aperture) கூடிய 50MP முதன்மை கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது மேம்பட்ட புகைப்பட அனுபவத்தை வழங்கும் என்று உறுதியளிக்கிறது. அதே வேளையில், இதன் முன்புறத்தில் 8MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo Y500s தொலைபேசியானது நீடித்து உழைக்கும் தன்மையை மனதில் கொண்டும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளைப் பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் நீர் மற்றும் தூசியிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பை இது உறுதி செய்கிறது. மேலும், இது பிரத்யேக 'நீர்-சுத்திகரிப்பு' (water-cleaning) வசதி கொண்ட ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்களுடன் வருகிறது. பாதுகாப்பிற்காக, இதன் பக்கவாட்டில் கைரேகை சென்சார் ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
Vivo Y500s விலை விவரம்
சேமிப்பக வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, vivo Y500s மாடலானது 8GB + 256GB, 12GB + 256GB மற்றும் 8GB + 512GB ஆகிய வகைகளில் கிடைக்கிறது. இதன் ஆரம்ப விலை CNY 1,800 (தோராயமாக ₹24,803) ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், இதன் உயர்நிலை வகையின் விலை CNY 2,200 (சுமார் ₹30,315) வரை உள்ளது. தற்போது, சீனாவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில வகைகளுக்கு CNY 100 சிறப்புத் தள்ளுபடியும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது Obsidian Black, Galaxy Silver மற்றும் Phoenix Gold ஆகிய வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
Vivo Y500s யாருக்கு ஏற்றது?
பெரிய அளவிலான பேட்டரி, நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் சார்ஜ் திறன் மற்றும் உறுதியான வடிவமைப்பு ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்கு vivo Y500s ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும் என்பதை இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியம். இருப்பினும், இதன் திரைத் தெளிவுத்திறன் (display resolution) மற்றும் செயலி (processor) ஆகியவை பயனர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யாமல் போகலாம். எனவே, இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் முடிவை எடுப்பதற்கு முன், இதே விலைப்பிரிவில் உள்ள நடுத்தர மாற்றுத் தேர்வுகளையும் நீங்கள் பரிசீலித்துப் பார்ப்பது நல்லது.
Vivo Y500s பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. Vivo Y500s பேட்டரி திறன் எப்படி உள்ளது?
2. Vivo Y500s யாருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்?
3. Vivo Y500s கேமரா எப்படி உள்ளது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ