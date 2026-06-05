/தள்ளுபடி விலையில் 7200mAh பேட்டரி கொண்ட Vivo Y51 Pro 5G போன்!! முந்துங்கள் மக்களே!

Vivo Y51 Pro 5G Price Drop: தள்ளுபடி விலையில் Vivo போனை வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. விவோ நிறுவனம் தனது பிரபலமான vivo Y51 Pro 5G மாடலுக்கு ₹2,000 நேரடித் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்தச் சாதனம் 7200mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா, 8GB RAM மற்றும் MediaTek Dimensity 7360 Turbo செயலி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ₹2,000 தள்ளுபடி ஸ்மார்ட்போனின் அனைத்து மெமரி வகைகளுக்கும் (memory variants) பொருந்தும். இந்த Vivo போனை தள்ளுபடி விலையில் எப்படி வாங்கலாம் என்பது குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
விவோ நிறுவனம் இப்போது இந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கு ₹2,000 தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்தத் தள்ளுபடி இரு மெமரி வகைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய வங்கிச் சலுகைகள் மூலம் கிடைக்கிறது. தள்ளுபடிக்கு பிறகு, 8GB RAM + 128GB சேமிப்புத் திறன் கொண்ட வகையை ₹25,999-க்கும், 8GB RAM + 256GB சேமிப்புத் திறன் கொண்ட வகையை ₹28,999-க்கும் வாங்கலாம். நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் Amazon ஆகியவற்றில் இந்த ₹2,000 தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.
Vivo Y51 Pro 5G விவரங்கள்
|Vivo Y51 Pro 5G அம்சம்
|விவரம்
|Vivo Y51 Pro 5G 128GB விலை
|₹27,999
|Vivo Y51 Pro 5G 256GB விலை
|₹30,999
|தள்ளுபடி
|₹2,000
|கேமரா
|இரட்டைப் பின்புற கேமரா
|பேட்டரி
|7200mAh பேட்டரி
இந்த Vivo 5G போன் 1570 × 720 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.75 அங்குலத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இதன் திரை LCD தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 1250 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசத்தை ஆதரிக்கிறது. நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தும்போது கண்களுக்கு ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும் வகையில், இத்திரை TUV Rheinland-இன் 'குறைந்த நீல ஒளி' (Low Blue Light) சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளது.
vivo Y51 Pro 5G ஆனது MediaTek Dimensity 7360 Turbo செயலி (processor) மூலம் இயங்குகிறது. 4nm தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்தச் சிப்செட், 2.5GHz வரையிலான வேகத்தில் செயல்படும் திறன் கொண்டது. நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, இது 9,20,000-க்கும் அதிகமான AnTuTu மதிப்பெண்ணை எட்டும் திறன் கொண்டது. இதில் 'Extended RAM' தொழில்நுட்பம் உள்ளது; இது ஏற்கனவே உள்ள 8GB ஃபிசிக்கல் ரேம் உடன் கூடுதலாக 8GB மெய்நிகர் ரேம்-ஐ (virtual RAM) இணைத்து, மொத்தம் 16GB ரேம்-க்கு இணையான செயல்திறனை வழங்குகிறது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, vivo Y51 Pro 5G-யில் இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்புறத்தில் LED ஃபிளாஷ் மற்றும் 4K வீடியோ பதிவு வசதியுடன் கூடிய 50 மெகாபிக்சல் கொண்ட முதன்மை வைட்-ஆங்கிள் (wide-angle) கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் Electronic Image Stabilization (EIS), Live Photo மற்றும் Dual-View Video போன்ற அம்சங்களும் உள்ளன. செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இதில் 8 மெகாபிக்சல் முன்புற கேமரா உள்ளது.
பவர் பேக்கப் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, இந்த நடுத்தர ரக (mid-range) Vivo போனில் 7200mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 23 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வீடியோக்களைப் பார்க்கும் வசதியை இது வழங்குவதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், விரைவாக சார்ஜ் செய்வதற்கு இது 44W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கிறது.
இந்தப் போன் இரட்டை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் 400 சதவீதம் வரையிலான ஒலி அளவு அதிகரிப்பு (volume boost) வசதியையும் கொண்டுள்ளது. பயனர்களுக்கு இதில் Android 16 அடிப்படையிலான OriginOS 6 கிடைக்கும். இதில் பல AI அம்சங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. வாடிக்கையாளர்களிடையே ஏற்கனவே பிரபலமாக இருக்கும் இந்த போனில் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தள்ளுபடி சலுகை இதன் பிரபலத்தை இன்னும் அதிகரிக்கும்.