7,200mAh பேட்டரி, அதிரடி அம்சங்களுடன் அட்டகாசமாய் அறிமுகம் ஆனது Vivo Y6 5G

Vivo Y6 5G: சீன ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான Vivo-வின் சமீபத்திய Y-சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போனாக, Vivo Y6 5G சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Vivo Y6 5G ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
Vivo Y6 5G: முக்கிய அம்சங்கள்
இந்த புதிய Vivo போன் மூன்று வெவ்வேறு வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கிறது. மேலும் இது 44W வயர்டு சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7,200mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் உள்ளே Snapdragon சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளதுடன், 256GB வரையிலான உள்ளடக்க சேமிப்பகத்தையும் (onboard storage) இது வழங்குகிறது. 12GB வரையிலான RAM மற்றும் 50-மெகாபிக்சல் பின்புற கேமரா ஆகியவை இந்த போனின் பிற முக்கிய சிறப்பம்சங்களாகும். தூசி மற்றும் நீர் புகாத தன்மையைக் குறிக்கும் IP68 மற்றும் IP69 சான்றிதழ்களையும் இது பெற்றுள்ளது.
Vivo Y6 5G: விலை விவரங்கள்
- Vivo Y6 5G-யின் 8GB RAM + 128GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை CNY 1,799 (தோராயமாக ரூ. 24,000) என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 8GB + 256GB மற்றும் 12GB + 256GB RAM மற்றும் சேமிப்பக மாடல்களின் விலைகள் முறையே CNY 1,999 (தோராயமாக ரூ. 27,000) மற்றும் CNY 2,199 (தோராயமாக ரூ. 30,000) ஆக உள்ளன.
Vivo Y6 5G: வண்ண வகைகள்
Vivo Y6 5G ஸ்மார்ட்போன் சீனாவில் Galaxy Silver, Obsidian Black மற்றும் Phoenix Welcomes Gold ஆகிய வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
Vivo Y6 5G: விவரக்குறிப்புகள்
இரட்டை சிம் (Nano+Nano) வசதி கொண்ட Vivo Y6 5G, Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது 6.75-இன்ச் HD+ LCD (720x1,570 பிக்சல்கள்) திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த திரையானது 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 1200 nits உச்ச பிரகாசத்தை வழங்குகிறது. இத்திரை 90.60 சதவீத பாடி-டு-ஸ்க்ரீன் விகிதத்தையும் (body-to-screen ratio), 1500:1 என்ற மாறுபாடு விகிதத்தையும் (contrast ratio) கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 4nm octa-core Snapdragon 4 Gen 2 SoC செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இத்துடன் Adreno 613 கிராபிக்ஸ் பிராசஸர் மற்றும் 12GB வரையிலான LPDDR4X RAM ஆகியவை இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
Vivo Y6 5G: கேமரா விவரங்கள்
புகைப்படங்களை எடுக்க, Vivo Y6 5G ஸ்மார்ட்போன் f/2.2 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் CMOS சென்சாரைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முன்புறத்தில், f/2.05 துளைமுகம் கொண்ட 8-மெகாபிக்சல் கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தக் கேமரா அமைப்புகள் 'போர்ட்ரெய்ட் மோட்' (Portrait mode), 'லைவ் ஃபோட்டோ' (Live photo), 'இரவு நேரக் காட்சி' (Night scene) மற்றும் 'மெதுவான இயக்கம்' (Slow motion) உள்ளிட்ட பல்வேறு கேமரா முறைகளை ஆதரிக்கின்றன.
Vivo Y6 5G: சேமிப்பகம்
Vivo Y6 5G ஸ்மார்ட்போன் 256GB வரையிலான UFS3.1 சேமிப்பக வசதியை வழங்குகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள இணைப்பு வசதிகளில் 5G, Wi-Fi 5G, Bluetooth 4.2, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS மற்றும் USB Type-C போர்ட் ஆகியவை அடங்கும். இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சென்சார்களில் ஆக்சிலெரோமீட்டர், ஆம்பியண்ட் லைன் சென்சார், ஈ-காம்பஸ், இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மற்றும் பிராக்சிமிடி சென்சார் ஆகியவை அடங்கும்.
பாதுகாப்பு மற்றும் அங்கீகாரத்திற்காக, Vivo Y6 5G ஸ்மார்ட்போன் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சாரைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது முகத்தை அடையாளம் காணும் (face recognition) அம்சத்தையும் ஆதரிக்கிறது. இந்தத் தொலைபேசி தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறனுக்கான IP69 + IP68 தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளது. இது SGS Gold Label 5-Star தரத்திலான 'வீழ்ச்சி மற்றும் அதிர்ச்சி எதிர்ப்புச் சான்றிதழ்' (Drop and Shock Resistance Certification) 6-ஐயும் பெற்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
Vivo Y6 5G: 7,200mAh பேட்டரி
Vivo நிறுவனம், Vivo Y6 5G ஸ்மார்ட்போனில் 44W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7,200mAh பேட்டரியை வழங்கியுள்ளது. ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்த பேட்டரி 15.5 மணிநேரம் வரை நேவிகேஷன் பயன்பாட்டையும், 39.1 மணிநேரம் வரையிலான காலிங் டைமையும் வழங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, இந்தத் தொலைபேசியின் பரிமாணங்கள் 166.64 x 78.43 x 8.39 மி.மீ ஆகவும், இதன் எடை 219 கிராமாகவும் உள்ளது.
Vivo Y6 5G பற்றி அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Vivo Y6 5G கேமரா அமைப்பு எப்படி உள்ளது?
Vivo Y6 5G ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் துல்லியமான கேமரா அமைப்பை வழங்குகிறது. இது, 10x ஜூம் வசதியைக் கொண்ட, சக்திவாய்ந்த 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
2. Vivo Y6 5G பேட்டரி திறன் எப்படி உள்ளது?
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Vivo Y6 5G-யின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் சக்திவாய்ந்த 7200mAh பேட்டரியாகும். இந்தப் பேட்டரி சிறப்பான பேக்கப்பை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், -20°C முதல் 40°C வரையிலான வெப்பநிலைகளிலும் மிகச் சிறப்பாகவும் திறம்படவும் செயல்படுகிறது.
3. Vivo Y6 5G -இல் கிடைக்கும் வண்ணங்கள் என்ன?
Vivo Y6 5G ஸ்மார்ட்போன் சீனாவில் Galaxy Silver, Obsidian Black மற்றும் Phoenix Welcomes Gold ஆகிய வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
