Vivo Y600 Pro 5G: 10200mAh மெகா பேட்டரியுடன் ஏப்ரல் 27 அன்று அறிமுகம், முழு விவரம் இதோ

Vivo Y600 Pro 5G Launch: Vivo Y600 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 27 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் அந்த நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட்போன் வரிசையிலேயே இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய பேட்டரி திறனைக் கொண்ட சாதனமாகத் திகழ்கிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 22, 2026, 12:03 PM IST
Vivo Y600 Pro 5G Launch: விவோ போன் பிரியர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு குட் நியூஸ் காத்திருக்கிறது. பெரிய அளவிலான பேட்டரிகளைக் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் சந்தையில் அதிகமாக உள்ளன. 7,000mAh பேட்டரிகள் கொண்ட போன்கள் இப்போது சாதாரணமாகிவிட்டன என்றும், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இன்னும் பெரிய பேட்டரி திறன்களைக் கொண்ட மொபைல் சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளன என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். 

10,000mAh பட்டியலில் இணையும் ​​Vivo நிறுவனம்

சமீப காலங்களில், இந்தியாவில் Realme P4 Power போன்ற சாதனங்களையும், சர்வதேச சந்தைகளில் Honor ஸ்மார்ட்போன்களையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். இவை 10,000mAh-க்கும் அதிகமான பேட்டரி திறனைக் கொண்டுள்ளன. இப்போது, ​​Vivo நிறுவனமும் இந்தப் பட்டியலில் இணையத் தயாராகி வருகிறது. பிரம்மாண்டமான 10,200mAh பேட்டரியைக் கொண்ட ஸ்மார்ட்போனான Vivo Y600 Pro-வை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக அந்நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Vivo Y600 Pro 5G அறிமுகம் எப்போது?

Vivo Y600 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 27 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் அந்த நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட்போன் வரிசையிலேயே இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய பேட்டரி திறனைக் கொண்ட சாதனமாகத் திகழ்கிறது. இது சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. அறிமுகத் தேதியை அறிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், இந்தச் சாதனத்தின் படங்கள் மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த டீசரையும் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. 

Vivo Y600 Pro-வின் விலை மற்றும் முழுமையான விவரக்குறிப்புகள் ஏப்ரல் 27 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அறிமுக விழா, Vivo சீனாவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும், 'Weibo' எனும் மைக்ரோபிளாக்கிங் தளத்திலும் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது. அறிமுகம் ஆகவுள்ள இந்த Vivo ஸ்மார்ட்போன், நீலம், ஊதா மற்றும் வெள்ளை ஆகிய மூன்று வண்ண வகைகளில் வெளியிடப்பட உள்ளது.

Vivo Y600 Pro 5G பேட்டரி

Vivo Y600 Pro-வின் முதன்மையான தனித்துவச் சிறப்பம்சம் (USP) சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அதன் பேட்டரியாகவே இருக்கும். இந்த Vivo ஸ்மார்ட்போன் 10,200mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகமாக உள்ளது. இது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்புத் திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது சிறந்த மின் மேலாண்மையை உறுதி செய்வதோடு, நீண்ட நேரப் பயன்பாட்டுத் திறனையும் வழங்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Vivo Y600 Pro ஸ்மார்ட்போன், ஆறு ஆண்டுகள் வரை தனது பேட்டரியின் ஆரோக்கியத்தை உகந்த நிலையில் பராமரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் மேலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நிலையில், அதிகப்படியான பயன்பாட்டுச் சுமைகளின் கீழும் கூட, இந்தச் சாதனம் 12 மணிநேரம் வரை செயல்படும் திறனைக் கொண்டிருப்பதாக அந்நிறுவனம் கூறுகிறது. மேலும், விரைவாக சார்ஜ் செய்யும் வசதிக்காக, இந்த ஸ்மார்ட்போன் 90W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

Vivo Y600 Pro 5G முக்கிய அம்சங்கள்

Vivo Y600 Pro-வின் பிற அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, சமீபத்திய தகவல்களின்படி, இந்தச் சாதனம் MediaTek Dimensity 7300e செயலியால் இயங்கக்கூடும் என்று தெரிகிறது. இந்தச் செயலி 2.5GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடை எட்டும் திறன் கொண்டது. இதற்கிடையில், இந்த Vivo 5G ஸ்மார்ட்போன் 8GB மற்றும் 12GB RAM விருப்பங்களுடன் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இது 128GB, 256GB மற்றும் 512GB சேமிப்பக (storage) வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கலாம்.

Vivo Y600 Pro 5G டிஸ்பிளே

Vivo Y600 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், 2800 × 1260 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.83-இன்ச் 1.5K திரையுடன் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசி OLED பேனலைப் பயன்படுத்தக்கூடும். இது அதிக புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, பயனர்கள் இந்தச் சாதனத்தில் திரைக்குள்ளேயே அமைந்திருக்கும் கைரேகை சென்சரை எதிர்பார்க்கலாம். இந்தத் தொலைபேசி சுமார் 8.1 மிமீ தடிமன் கொண்டதாகவும், சுமார் 221 கிராம் எடையுள்ளதாகவும் இருக்கும் என கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Vivo Y600 Pro 5G கேமரா விவரங்கள்

Vivo Y600 Pro 5G-யின் புகைப்படங்கள், இந்தச் சாதனம் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. இதில் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. மேலும், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்த Vivo 5G தொலைபேசி 32 மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவுடன் அறிமுகமாகும் என்று கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், Vivo Y600 Pro-வின் துல்லியமான விவரக்குறிப்புகளை அறிய, ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதி வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

Vivo Y600 Pro 5G இந்தியாவில் அறிமுகம் எப்போது?

Vivo Y600 Pro ஸ்மார்ட்போன் தற்போதைக்கு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படாது. இருப்பினும், கூடிய விரைவில் இதுஇ நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மிக அதிக திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் கூடிய ஒரு நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போனுக்கான தேவை இந்திய சந்தையில் அதிகமாக உள்ளது. 

Vivo Y600 Pro 5G பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

