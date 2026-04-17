English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
Vivo Y600 Pro 5G 10,000mAh ராட்சத பேட்டரியுடன் இந்தியாவில் அறிமுகம்: தேதி, விலை இதோ

Vivo Y600 Pro 5G: இதன் விலை சுமார் ₹24,999 ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Vivo நிறுவனம் இதன் வெளியீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 17, 2026, 05:46 PM IST
  • Vivo Y600 Pro 5G எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
  • Vivo Y600 Pro 5G முக்கிய அம்சம் என்ன?
  • Vivo Y600 Pro 5G விலை விரவம் என்ன?

Trending Photos

டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர், 8th CPC அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரலில் 4 குட் நியூஸ்
camera icon11
டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர், 8th CPC அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரலில் 4 குட் நியூஸ்
அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?
camera icon10
Akshaya Tritiya
அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?
தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் மாயாஜாலம்! யாருக்கு லாபம் தெரியுமா?
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் மாயாஜாலம்! யாருக்கு லாபம் தெரியுமா?
ஆளே மாறிய கௌதம் கார்த்திக்.. 97 கிலோவில் இருந்து 6 பேக்ஸ்.. சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!
camera icon7
weight loss
ஆளே மாறிய கௌதம் கார்த்திக்.. 97 கிலோவில் இருந்து 6 பேக்ஸ்.. சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!
Vivo Y600 Pro 5G: ஸ்மார்ட்போன் உலகில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை எழுத, Vivo தனது 'Y' வரிசையின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போனான Vivo Y600 Pro 5G-ஐ அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டில், நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் வேகம் ஆகியவற்றுடன் களத்தில் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதிக்கக்கூடிய ஒரு சக்திவாய்ந்த போனை வாங்க எண்ணம் கொண்டுள்ள பயனர்களுக்கு இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Vivo நிறுவனம் அறிவிப்பு

ஏப்ரல் 17, 2026 அன்று, Vivo நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதன்படி, இந்தப் போன் இதுவரை இல்லாத அளவிலான மிகப்பெரிய 10,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், இதுவே Vivo-வின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போனாகத் திகழும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பதிவில் Vivo Y600 Pro-வின் விவரக்குறிப்புகள், அதன் உறுதியான வடிவமைப்பு மற்றும் நடுத்தர விலைப்பிரிவில் (mid-range segment) இதை ஒரு வலிமையான போட்டியாளராக மாற்றும் சக்திவாய்ந்த அம்சங்கள் ஆகியவற்றை பற்றி விரிவாகக் காணலாம்.

Vivo Y600 Pro 5G: 10,000mAh பேட்டரி

Vivo Y600 Pro-வின் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 10,000mAh பேட்டரியாகும். இந்தப் போன் "10,000-அளவிலான" பேட்டரி செயல்திறனை வழங்கும் என்று Vivo நிறுவனம் Weibo தளத்தில் உறுதியாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது முந்தைய மாடல்களைக் காட்டிலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்படுத்தலாகும்.

இந்த வேகத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் வகையில், இந்தப் போனில் 90W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பம் இடம்பெறக்கூடும் என்று ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன; இது இந்த மிகப்பெரிய பேட்டரியை மிகத் திறம்பட சார்ஜ் செய்ய உதவும். பவர் பேங்க் துணையின்றிப் பயணிக்க விரும்பும் பயணிகளுக்கும், 2 முதல் 3 நாட்களுக்குத் தடையின்றி உழைக்கக்கூடிய ஒரு உறுதியான பேட்டரி தேவைப்படும் காண்டெண்ட் கிரியேட்டர்களுக்கும் இது ஒரு மிக முக்கியமான செய்தியாகும்.

Vivo Y600 Pro 5G: பிரீமியம் வடிவமைப்பு மற்றும் கேமரா

Vivo நிறுவனம் தனது டீசர் போஸ்டர்களில், Vivo Y600 Pro-வின் வடிவமைப்பை மிகச் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இதன் பின்பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வட்ட வடிவ கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது; இது பார்ப்பதற்கு மிகவும் உறுதியான மற்றும் உயர்தரமான (premium) தோற்றத்தை அளிக்கிறது. இந்தச் சக்திவாய்ந்த கேமரா அமைப்பில் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் உள்ளது. இதில் "ASPHERIC PREMIUM LENS" என்ற மந்திரம் போன்ற வாசகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்த வெளிச்சத்திலும் கூட, துல்லியமான மற்றும் தெளிவான புகைப்படங்களை எடுக்க இந்த அமைப்பு ஒரு மிகச்சிறந்த கருவியாகத் திகழும். மேலும், இந்தத் தொலைபேசியின் ஊதா நிற மாடல், பொதுவெளியில் உங்கள் கையில் இருக்கும்போது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வகையில் மிகவும் கவர்ச்சியாகத் தோன்றும்.

Vivo Y600 Pro 5G: திரை மற்றும் செயல்திறன்

கசிந்த தகவல்களின்படி, Vivo Y600 Pro 5G மாடலானது 6.77 அங்குல அளவிலான உறுதியான AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் (refresh rate) வருவதால், பயணத்தின்போதும் கூட ஒரு உண்மையான திரையரங்க அனுபவத்தை உங்களுக்கு வழங்கும். தொலைபேசியின் வேகத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் வகையில், இதில் MediaTek Dimensity 8400 சிப்செட் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தச் செயலி (processor) கேமிங் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Funtouch OS உதவியுடன், பல பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மிகச் சீராகச் செய்யவும் உதவும். இதில் 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதி இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இது உங்கள் தரவுகள் அனைத்தையும் பாதுகாப்பாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் சேமித்து வைக்கும்.

Vivo Y600 Pro 5G: எதிர்பார்க்கப்படும் விலை மற்றும் வெளியீடு

சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் திறன்மிக்க கேமரா ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கிணைத்து வழங்கும் ஒரு ஸ்மார்ட்போன் உங்களுக்குத் தேவை என்றால், நிச்சயமாக, Vivo Y600 Pro 5G தான் உங்களுக்குச் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இந்தியாவில் இதன் விலை சுமார் ₹24,999 ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Vivo நிறுவனம் இதன் வெளியீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. மேலும், 2026-ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இது தொழில்நுட்பச் சந்தையில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Vivo-வின் இந்தப் புதிய அவதாரம், உங்கள் டிஜிட்டல் சார்ந்த முயற்சிகளை வெற்றிகரமாக்குவது மட்டுமல்லாமல், உங்களுக்கு ஒரு உறுதியான மற்றும் உயர்தரமான அனுபவத்தையும் வழங்கும். இதன் மூலம் உங்கள் அனைத்து டிஜிட்டல் பயணங்களும் துல்லியத்துடனும் நேர்த்தியுடனும் நிறைவடைவதை இது உறுதி செய்யும்.

Vivo Y600 Pro 5G: முக்கிய அம்சங்கள்

Vivo Y600 Pro 5G: மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் – பேட்டரி

பிரம்மாண்டமான 10,000mAh பேட்டரி (அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது)
பேட்டரி ஆயுள்: 2–3 நாட்கள் பயன்பாடு
எதிர்பார்க்கப்படும் 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதி

Vivo Y600 Pro 5G: திரை (Display)

6.77-அங்குல AMOLED திரை
120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate)
Vivo Y600 Pro 5G: செயல்திறன் (Performance)
எதிர்பார்க்கப்படும் MediaTek Dimensity 8400 சிப்செட்
8GB RAM + 128GB சேமிப்பகம்
Android 16 (Funtouch OS) இயங்குதளத்தில் இயங்கும்

Vivo Y600 Pro 5G: கேமரா, வடிவமைப்பு

50MP முதன்மை கேமரா
பெரிய வட்ட வடிவ கேமரா தொகுதி (module)
பிரீமியம் ஊதா நிற வடிவமைப்பு

Vivo Y600 Pro 5G: விலை, அறிமுகம்

எதிர்பார்க்கப்படும் விலை: ~₹24,999 (இந்தியா)
அறிமுகம்: மே 2026-இன் தொடக்கத்தில் (காலவரிசை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. Vivo Y600 Pro 5G எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?

Vivo நிறுவனம் Vivo Y600 Pro 5G போனின் வெளியீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இது சந்தையில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2. Vivo Y600 Pro 5G முக்கிய அம்சம் என்ன?

Vivo Y600 Pro-வின் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 10,000mAh பேட்டரியாகும். இந்தப் போன் "10,000-அளவிலான" பேட்டரி செயல்திறனை வழங்கும் என்று Vivo நிறுவனம் Weibo தளத்தில் உறுதியாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

3. Vivo Y600 Pro 5G விலை விரவம் என்ன?

இந்தியாவில் இதன் விலை சுமார் ₹24,999 ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | 11,000mAh மெகா பேட்டரி.. இனி சார்ஜிங் கவலை இல்லை; களமிறங்கும் Honor போன்

மேலும் படிக்க | Vivo X300 FE 5G: இந்தியாவில் இந்த நாளில் அறிமுகம்... மாஸ் கேமரா, அட்டகாசமான பேட்டரி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Vivo Y600 Pro 5GVIVOSmartphonesTECHTechnology

Trending News