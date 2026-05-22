/Vivo Y600 Turbo விரைவில் அறிமுகம்: அதற்கு முன் லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Vivo Y600 Turbo: Vivo நிறுவனம் விரைவில் தனது Y600 வரிசையில் ஒரு புதிய மாடலைச் சீனாவில் அறிமுகம் செய்யக்கூடும். அதன் சாத்தியமான அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே, அதன் வெளியீட்டு அட்டவணை குறித்த புதிய தகவல்கள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன.
Vivo Y600 Turbo: விவோ போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. புத்தம் புதிய விவோ போன் விரைவில் அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. சமீபத்தில் Vivo Y600 Pro அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, Vivo நிறுவனம் விரைவில் தனது Y600 வரிசையில் ஒரு புதிய மாடலைச் சீனாவில் அறிமுகம் செய்யக்கூடும்.
இது குறித்து கசிந்துள்ள ஒரு புதிய தகவலில், Vivo Y600 Turbo-வின் வெளியீட்டுத் தேதி சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அதனுடன் இந்த கசிவு, சில முக்கிய அம்சங்களையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சாதனத்தின் திரை (Display), வன்பொருள் செயல்திறன் மற்றும் மென்பொருள் அனுபவம் ஆகியவற்றில் மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்கள் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Vivo நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், அதன் சாத்தியமான அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே, அதன் வெளியீட்டு அட்டவணை குறித்த புதிய தகவல்கள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன.
டிப்ஸ்டரான 'Whylab' என்பவர் Weibo-வில் பதிவிட்ட தகவலின்படி (சீன மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது), Vivo Y600 Turbo ஸ்மார்ட்போன், மே 25 அன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. ஒரு விளம்பரப் படம் (இது ஒரு பிரத்யேக இணையப் பக்கத்திலிருந்தோ அல்லது Vivo-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்தோ பெறப்பட்டதாகத் தெரிகிறது) இந்தக் கைபேசிக்கான முன்பதிவுகள் மே 21 அன்று தொடங்கும் என்றும், விற்பனைக்கு முந்தைய முன்பதிவுகள் (Pre-sales) மே 25 அன்று உள்ளூர் நேரப்படி காலை 10:00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி காலை 7:30 மணி) தொடங்கும் என்றும் குறிப்பிடுகிறது.
சமீபத்திய கசிவுகள், Vivo Y600 Turbo கைபேசியில் பிரம்மாண்டமான 9,020mAh திறன் கொண்ட 'Blue Ocean' பேட்டரி இடம்பெறக்கூடும் என்று தெரிவிக்கின்றன. இந்தக் கைபேசி 90W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் (கம்பி வழி அதிவேக சார்ஜிங்) வசதியையும் ஆதரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது குறித்து வெளியான டீசர்கள், இந்தச் சாதனம் இளஞ்சிவப்பு (Pink) மற்றும் வெள்ளை (White) ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும் என்பதைக் காட்டுகின்றன. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 1.5K தெளிவுத்திறன் மற்றும் 165Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை (Refresh Rate) ஆதரிக்கும் 6.83 அங்குல OLED திரை இடம்பெறும் என்றும் ஊகங்கள் நிலவுகின்றன. இந்த ஊகங்கள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், 165Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை வழங்கும் Vivo-வின் முதல் ஸ்மார்ட்போனாக இது அமையும்.
Vivo Y600 Turbo முக்கிய குறிப்புகள்:
|Vivo Y600 Turbo அம்சம்
|விவரம்
|அறிமுகம்
|மே 25 (அனுமானம்)
|பேட்டரி
|9,020mAh திறன் கொண்ட 'Blue Ocean' பேட்டரி
|வண்ண வகைகள்
|இளஞ்சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை
|கேமரா
|50-மெகாபிக்சல் Sony LYT-600 முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் இரண்டாம் நிலை கேமரா
Vivo Y600 Turbo ஸ்மார்ட்போனில் MediaTek Dimensity 8500 சிப்செட் இடம்பெறும் என்றும், இது LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 3.1 உள்ளகச் சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சாதனம் Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் என்றும், அதன் மேல் OriginOS 6 பயனர் இடைமுகம் (Skin) அமைந்திருக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த கைபேசியானது 50-மெகாபிக்சல் Sony LYT-600 முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் இரண்டாம் நிலை கேமரா ஆகியவற்றைக் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு இதில் 16-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவும் இடம்பெறக்கூடும்.
Vivo Y600 Turbo என்பது அடிப்படையில் iQOO Z11-இன் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட (rebranded) பதிப்பே என்று வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. iQOO Z11 மாடலானது கடந்த மார்ச் மாதம் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் 8GB + 256GB வகையின் விலை CNY 2,299-இல் (தோராயமாக ₹31,200) தொடங்கியது. Vivo Y600 Turbo-வும் அதே வன்பொருள் தளத்தையே அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தால், அதுவும் ஏறக்குறைய அதே விலை வரம்பிற்குள்ளேயே அறிமுகப்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
