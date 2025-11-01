English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • 50GB இலவச டேட்டா! 365 நாட்கள் ரீசார்ஜ் டென்ஷன் காலி! Prime & Hotstar சலுகை

50GB இலவச டேட்டா! 365 நாட்கள் ரீசார்ஜ் டென்ஷன் காலி! Prime & Hotstar சலுகை

Vi Recharge Plans: நீங்கள் அதிக இணையப் பயனராக இருந்தால், 50GB வரை இலவச டேட்டாவை வழங்கும் சில சிறந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள் உள்ளன. அவை எந்த திட்டம், எந்த நிறுவனம் வழங்குகிறது என்பதை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 1, 2025, 08:11 PM IST
  • Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 3799 திட்டம்
  • 5G டேட்டா: வரம்பற்ற 5G டேட்டா (5G கவரேஜ் உள்ள பகுதிகளில்).
  • கூடுதல் டேட்டா: 90 நாட்களுக்கு 50GB கூடுதல் டேட்டா.

Trending Photos

இன்னும் 35 நாட்களில் மிதுனத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்
camera icon9
Guru Peyarchi
இன்னும் 35 நாட்களில் மிதுனத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்
வெளியேறும் ஹெட் கோச்... பயிற்சியாளராகும் யுவராஜ் சிங் - எந்த அணிக்கு தெரியுமா?
camera icon8
IPL
வெளியேறும் ஹெட் கோச்... பயிற்சியாளராகும் யுவராஜ் சிங் - எந்த அணிக்கு தெரியுமா?
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் 5 ராசிகள்.... ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் நல்ல யோகம்
camera icon11
Rahu
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் 5 ராசிகள்.... ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் நல்ல யோகம்
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி.. கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் இதுதான்.. நோட் பண்ணுங்க
camera icon7
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி.. கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் இதுதான்.. நோட் பண்ணுங்க
50GB இலவச டேட்டா! 365 நாட்கள் ரீசார்ஜ் டென்ஷன் காலி! Prime & Hotstar சலுகை

Vi Recharge Plans: நீங்கள் நாள் முழுவதும் இணையத்தில் உலாவ, வீடியோக்களைப் பார்க்க அல்லது கேம்கள் விளையாட அதிக டேட்டா தேவைப்படும் பயனர் என்றால், சரியான ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் முக்கியம். அதிக டேட்டா நன்மைகளையும், நீண்ட கால செல்லுபடியாகும் திட்டங்களையும் தெரிந்துகொள்வது, அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்க்கவும், உங்கள் இணையம் வேகமாகத் தீர்ந்துவிடாமல் இருக்கவும் உதவும். அதன்படி நீங்கள் 50 ஜிபி கூடுதல் டேட்டாவுடன், நீண்ட காலத்திற்குப் (365 நாட்கள்) செல்லுபடியாகும் ப்ரீபெய்டு திட்டங்களைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், தற்போது சந்தையில் வோடபோன் ஐடியா (Vi - Vodafone Idea) ஆகிய நிறுவனங்களின் சில திட்டங்கள் உள்ளன. இவை வழக்கமான தினசரி டேட்டாவுடன் கூடுதலாக (add-on) 50 ஜிபி வரை இலவச டேட்டாவை வழங்குகின்றன. அந்த திட்டத்தை பற்றி இங்கே விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Add Zee News as a Preferred Source

Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 3799 திட்டம்
இந்த Vi (வோடபோன் ஐடியா) திட்டம் பின்வரும் நன்மைகளுடன் 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் திட்டமாகும்:

அமைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள்.
டேட்டா: தினசரி 2GB டேட்டா.
எஸ்எம்எஸ்: தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் செய்திகள்.
ஓடிடி சந்தா: ஒரு வருடத்திற்கான அமேசான் பிரைம் லைட் சந்தா.

கூடுதல் டேட்டா நன்மைகள்:

5G டேட்டா: வரம்பற்ற 5G டேட்டா (5G கவரேஜ் உள்ள பகுதிகளில்).
வீக்கெண்ட் ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover): வார நாட்களில் பயன்படுத்தப்படாத டேட்டாவை வார இறுதியில் பயன்படுத்தலாம்.
பிங்கே ஆல் நைட் (Binge All Night): நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வரம்பற்ற டேட்டா அணுகல்.
கூடுதல் டேட்டா: 90 நாட்களுக்கு 50GB கூடுதல் டேட்டா.

Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 3699 திட்டம்
இந்த Vi (வோடபோன் ஐடியா) ரீசார்ஜ் திட்டம் பின்வரும் நன்மைகளுடன் 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் திட்டமாகும்:

அழைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள்.
டேட்டா: தினசரி 2 GB டேட்டா.
எஸ்எம்எஸ்: ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் செய்திகள்.
ஓடிடி சந்தா: ஒரு வருடத்திற்கான டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டார் மொபைல் சந்தா.

கூடுதல் டேட்டா நன்மைகள் (Vi Hero Unlimited Benefits)
5G டேட்டா: வரம்பற்ற 5G டேட்டா (தற்போது 5G கவரேஜ் உள்ள பகுதிகளில், 5G கைபேசியில்).
வீக்கெண்ட் ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover): வார நாட்களில் பயன்படுத்தப்படாத டேட்டாவை வார இறுதியில் சேர்த்துப் பயன்படுத்தலாம்.
பிங்கே ஆல் நைட் (Binge All Night): நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வரம்பற்ற டேட்டா அணுகல்.
கூடுதல் டேட்டா: 90 நாட்களுக்கு 50GB கூடுதல் டேட்டா.

Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 3499 திட்டம்
Vi-யின் ₹3499 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். இந்தத் திட்டத்தில் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:

டேட்டா: தினசரி 1.5 GB டேட்டா.
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அழைப்புகள்.
எஸ்எம்எஸ்: ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் செய்திகள்.

கூடுதல் சிறப்புச் சலுகைகள்

கூடுதல் டேட்டா: 90 நாட்களுக்கு 50 GB கூடுதல் டேட்டா.
வார இறுதி டேட்டா ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover): வார நாட்களில் பயன்படுத்தப்படாத தினசரி டேட்டாவை வார இறுதியில் பயன்படுத்தலாம்.
பிங்கே ஆல் நைட் (Binge All Night): நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வரம்பற்ற டேட்டா அணுகல்.
டேட்டா டிலைட்ஸ் (Data Delights): ஒரு மாதத்திற்கு 2 GB கூடுதல் டேட்டா பேக்கப்.
5G டேட்டா: வரம்பற்ற 5G டேட்டா அணுகல்.

Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 1749 திட்டம்
Vi-யின் ₹1749 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் 180 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தில் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:

அழைப்புகள்: வரம்பற்ற உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அழைப்புகள்.
டேட்டா: தினசரி 1.5 GB டேட்டா.
எஸ்எம்எஸ்: ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் செய்திகள்.

கூடுதல் சலுகைகள்
இந்தத் திட்டத்தில் பின்வரும் கூடுதல் டேட்டா நன்மைகளும் அடங்கும்:
கூடுதல் டேட்டா: 45 நாட்களுக்கு 30 GB கூடுதல் டேட்டா.
வார இறுதி டேட்டா ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover): வார நாட்களில் பயன்படுத்தப்படாத தினசரி டேட்டாவை வார இறுதியில் சேர்த்துப் பயன்படுத்தலாம்.
பிங்கே ஆல் நைட் (Binge All Night): நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வரம்பற்ற டேட்டா அணுகல்.

மேலும் படிக்க | BSNL Recharge Plan: குறைந்த விலையில் அதிக வேலிடிட்டி: சிறந்த BSNL திட்டங்கள்

மேலும் படிக்க | மலிவான விலையில் 200MP கேமரா, DSLR தரம்: Vivo X200 Pro 5G-யில் அதிரடி ₹7000 தள்ளுபடி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Vodafone IdeaViRecharge PlansAmazon PrimeJioHotstar

Trending News