50GB இலவச டேட்டா! 365 நாட்கள் ரீசார்ஜ் டென்ஷன் காலி! Prime & Hotstar சலுகை

Vi Recharge Plans: நீங்கள் நாள் முழுவதும் இணையத்தில் உலாவ, வீடியோக்களைப் பார்க்க அல்லது கேம்கள் விளையாட அதிக டேட்டா தேவைப்படும் பயனர் என்றால், சரியான ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் முக்கியம். அதிக டேட்டா நன்மைகளையும், நீண்ட கால செல்லுபடியாகும் திட்டங்களையும் தெரிந்துகொள்வது, அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்க்கவும், உங்கள் இணையம் வேகமாகத் தீர்ந்துவிடாமல் இருக்கவும் உதவும். அதன்படி நீங்கள் 50 ஜிபி கூடுதல் டேட்டாவுடன், நீண்ட காலத்திற்குப் (365 நாட்கள்) செல்லுபடியாகும் ப்ரீபெய்டு திட்டங்களைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், தற்போது சந்தையில் வோடபோன் ஐடியா (Vi - Vodafone Idea) ஆகிய நிறுவனங்களின் சில திட்டங்கள் உள்ளன. இவை வழக்கமான தினசரி டேட்டாவுடன் கூடுதலாக (add-on) 50 ஜிபி வரை இலவச டேட்டாவை வழங்குகின்றன. அந்த திட்டத்தை பற்றி இங்கே விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 3799 திட்டம்
இந்த Vi (வோடபோன் ஐடியா) திட்டம் பின்வரும் நன்மைகளுடன் 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் திட்டமாகும்:
அமைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள்.
டேட்டா: தினசரி 2GB டேட்டா.
எஸ்எம்எஸ்: தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் செய்திகள்.
ஓடிடி சந்தா: ஒரு வருடத்திற்கான அமேசான் பிரைம் லைட் சந்தா.
கூடுதல் டேட்டா நன்மைகள்:
5G டேட்டா: வரம்பற்ற 5G டேட்டா (5G கவரேஜ் உள்ள பகுதிகளில்).
வீக்கெண்ட் ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover): வார நாட்களில் பயன்படுத்தப்படாத டேட்டாவை வார இறுதியில் பயன்படுத்தலாம்.
பிங்கே ஆல் நைட் (Binge All Night): நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வரம்பற்ற டேட்டா அணுகல்.
கூடுதல் டேட்டா: 90 நாட்களுக்கு 50GB கூடுதல் டேட்டா.
Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 3699 திட்டம்
இந்த Vi (வோடபோன் ஐடியா) ரீசார்ஜ் திட்டம் பின்வரும் நன்மைகளுடன் 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் திட்டமாகும்:
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள்.
டேட்டா: தினசரி 2 GB டேட்டா.
எஸ்எம்எஸ்: ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் செய்திகள்.
ஓடிடி சந்தா: ஒரு வருடத்திற்கான டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டார் மொபைல் சந்தா.
கூடுதல் டேட்டா நன்மைகள் (Vi Hero Unlimited Benefits)
5G டேட்டா: வரம்பற்ற 5G டேட்டா (தற்போது 5G கவரேஜ் உள்ள பகுதிகளில், 5G கைபேசியில்).
வீக்கெண்ட் ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover): வார நாட்களில் பயன்படுத்தப்படாத டேட்டாவை வார இறுதியில் சேர்த்துப் பயன்படுத்தலாம்.
பிங்கே ஆல் நைட் (Binge All Night): நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வரம்பற்ற டேட்டா அணுகல்.
கூடுதல் டேட்டா: 90 நாட்களுக்கு 50GB கூடுதல் டேட்டா.
Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 3499 திட்டம்
Vi-யின் ₹3499 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். இந்தத் திட்டத்தில் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:
டேட்டா: தினசரி 1.5 GB டேட்டா.
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அழைப்புகள்.
எஸ்எம்எஸ்: ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் செய்திகள்.
கூடுதல் சிறப்புச் சலுகைகள்
கூடுதல் டேட்டா: 90 நாட்களுக்கு 50 GB கூடுதல் டேட்டா.
வார இறுதி டேட்டா ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover): வார நாட்களில் பயன்படுத்தப்படாத தினசரி டேட்டாவை வார இறுதியில் பயன்படுத்தலாம்.
பிங்கே ஆல் நைட் (Binge All Night): நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வரம்பற்ற டேட்டா அணுகல்.
டேட்டா டிலைட்ஸ் (Data Delights): ஒரு மாதத்திற்கு 2 GB கூடுதல் டேட்டா பேக்கப்.
5G டேட்டா: வரம்பற்ற 5G டேட்டா அணுகல்.
Vi நிறுவனத்தின் ரூபாய் 1749 திட்டம்
Vi-யின் ₹1749 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் 180 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தில் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அழைப்புகள்.
டேட்டா: தினசரி 1.5 GB டேட்டா.
எஸ்எம்எஸ்: ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் செய்திகள்.
கூடுதல் சலுகைகள்
இந்தத் திட்டத்தில் பின்வரும் கூடுதல் டேட்டா நன்மைகளும் அடங்கும்:
கூடுதல் டேட்டா: 45 நாட்களுக்கு 30 GB கூடுதல் டேட்டா.
வார இறுதி டேட்டா ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover): வார நாட்களில் பயன்படுத்தப்படாத தினசரி டேட்டாவை வார இறுதியில் சேர்த்துப் பயன்படுத்தலாம்.
பிங்கே ஆல் நைட் (Binge All Night): நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வரம்பற்ற டேட்டா அணுகல்.
