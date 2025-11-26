English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரீசார்ஜ் விலை உயர்வு: டிசம்பர் 2 முதல் Vi எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை, 84 நாட்கள் பிளானின் புதிய விலை

ரீசார்ஜ் விலை உயர்வு: டிசம்பர் 2 முதல் Vi எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை, 84 நாட்கள் பிளானின் புதிய விலை

சமீபத்திய அறிக்கைகளின்படி, டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி முதல் ரீசார்ஜ் திட்டங்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நடவடிக்கையை வோடஃபோன் ஐடியா (Vi) நிறுவனம் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:49 PM IST
  • Vi எடுத்த நடவடிக்கை
  • ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை அதிகரித்துள்ளது.
  • 7 ஜிபி அல்லது 10 ஜிபி ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரீசார்ஜ் விலை உயர்வு: டிசம்பர் 2 முதல் Vi எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை, 84 நாட்கள் பிளானின் புதிய விலை

சமீபத்திய அறிக்கைகளின்படி, டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி முதல் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் தங்கள் ரீசார்ஜ் திட்டங்களின் விலையை மீண்டும் உயர்த்தக்கூடும் என்றும், இது பணவீக்கம் காரணமாக உங்கள் பாக்கெட்டை மேலும் சுமையாக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நீண்ட காலமாகவே, தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் திட்டங்களின் விலைகள் உயரக்கூடும் என்ற செய்திகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. பல அறிக்கைகள் டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி முதல் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் தங்கள் திட்டங்களின் விலையை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறுகின்றன.

Vi எடுத்த நடவடிக்கை

தற்போதுவரை, முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் எதுவும் அதிகாரப்பூர்வமாக விலை உயர்வை அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், வோடஃபோன்-ஐடியா (Vi) நிறுவனம் ஏற்கனவே இந்த நடவடிக்கையைத் தொடங்கிவிட்டது. Vi நிறுவனம் தனது பிரபலமான 84 நாட்கள் திட்டத்தின் விலையை அமைதியாக (அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்றி) உயர்த்தி அமல்படுத்தியுள்ளது.

வோடபோன் ஐடியா (விஐ) நிறுவனம் தனது 84 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை அதிகரித்துள்ளது. அறிக்கைகளின்படி, விஐ-யின் இந்தத் திட்டம் இப்போது ரூ.509-லிருந்து ரூ.548-ஆக விலையேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் விலை ரூ.39 அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், விலையை அதிகரித்ததோடு, நிறுவனம் வழங்கிய மொத்த டேட்டா நன்மையையும் திருத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பயனர்கள் இப்போது முன்பை விட அதிக டேட்டாவைப் பெறுவார்கள்.

இந்த விஐ திட்டம் இந்தியா முழுவதும் வரம்பற்ற அழைப்புகளை வழங்குகிறது மற்றும் 84 நாட்களுக்கு மொத்தமாக 1,000 எஸ்எம்எஸ்களையும் வழங்குகிறது. டேட்டாவைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் திட்டம் வட்டாரத்தைப் பொறுத்து (Circle-dependent) வெவ்வேறு டேட்டா நன்மைகளை வழங்குகிறது.

பழைய திட்டம்: முன்பு, பயனர்களுக்கு மொத்தம் 6 ஜிபி அல்லது 9 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்பட்டது.

புதிய திட்டம்: இப்போது இந்த டேட்டா நன்மை மொத்தம் 7 ஜிபி அல்லது 10 ஜிபி ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

