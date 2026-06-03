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கேபிள் டிவி இல்லாமல் 500+ லைவ் சேனல்கள் பார்க்கலாம்! BSNL-ன் அதிரடி FTTH பிராட்பேண்ட் திட்டங்கள்

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் தனது FTTH ஃபைபர் பிராட்பேண்ட் சேவையில் ரூ.249, ரூ.299 மற்றும் ரூ.399 ஆகிய திட்டங்களை வழங்குகிறது. இதில் 6 மாதங்களுக்கு ரூ.1,494 செலுத்துவதன் மூலம் 25 Mbps வேகம், அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் கால் மற்றும் IPTV தொழில்நுட்பம் மூலம் பிராட்பேண்ட் டேட்டா குறையாமல் 500-க்கும் மேற்பட்ட நேரடி டிவி சேனல்களைப் இலவசமாகப் பார்க்க முடியும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:59 PM IST
கேபிள் டிவி இல்லாமல் 500+ லைவ் சேனல்கள் பார்க்கலாம்! BSNL-ன் அதிரடி FTTH பிராட்பேண்ட் திட்டங்கள்
Image Credit: BSNL FTTH Broadband Plans: Get 500+ Live TV Channels &amp; Unlimited Data at Rs 1494 | : AI Generated

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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