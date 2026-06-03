/கேபிள் டிவி இல்லாமல் 500+ லைவ் சேனல்கள் பார்க்கலாம்! BSNL-ன் அதிரடி FTTH பிராட்பேண்ட் திட்டங்கள்

இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் கேபிள் டிவி மற்றும் செட்-ஆப் பாக்ஸ் ரீசார்ஜ் கட்டணங்கள் விண்ணைத் தொட்டு வருகின்றன. மறுபுறம் இன்டர்நெட் பயன்பாடும் அத்தியாவசியமாகிவிட்டது. இந்த இரண்டிற்கும் தனித்தனியாகப் பணம் செலவழிப்பதைத் தவிர்க்க, அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமான BSNL (பிஎஸ்என்எல்) ஒரு சூப்பர் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
உங்களிடம் கேபிள் டிவி கனெக்ஷன் இல்லாமலேயே, வெறும் 1,494 ரூபாயில் 6 மாதங்களுக்கு 500-க்கும் மேற்பட்ட நேரடி (Live) டிவி சேனல்களைப் பார்க்கும் வசதியை பிஎஸ்என்எல் தனது FTTH (Fiber to the Home) திட்டங்கள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த லைவ் டிவி சேனல்களைப் பார்ப்பதற்கும் உங்கள் பிராட்பேண்ட் இன்டர்நெட் டேட்டாவிற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இருக்காது.
பொதுவாக ஆன்லைனில் டிவி பார்த்தால் இன்டர்நெட் டேட்டா தீர்ந்துவிடும் என்ற பயம் இருக்கும். ஆனால் பிஎஸ்என்எல்-ன் இந்த திட்டங்களில் டிவி சேனல்கள் IPTV (Internet Protocol Television) தொழில்நுட்ப முறையில் வழங்கப்படுகின்றன.
இதனால் நீங்கள் கேபிள் டிவி போலவே தனியாகச் சேனல்களைப் பார்க்கலாம். நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் டிவி பார்த்தாலும், அதற்காக உங்களது பிராட்பேண்ட் இன்டர்நெட் டேட்டாவிலிருந்து ஒரு எம்பி (MB) கூட குறையாது. வெறும் கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டுமே போதும், தடையின்றி லைவ் டிவி சேனல்களை ரசிக்கலாம்.
வாடிக்கையாளர்களின் பட்ஜெட் மற்றும் டேட்டா தேவைக்கு ஏற்ப 3 சிறந்த திட்டங்களை பிஎஸ்என்எல் வழங்குகிறது. அவற்றின் கட்டண விவரங்கள் இதோ:
|
திட்டத்தின் பெயர்
|
மாதக் கட்டணம் (ரூ.)
|
வேகம் & டேட்டா வரம்பு
|
FUP-க்கு பிந்தைய வேகம்
|
6 மாதக் கட்டணம் (ரூ.)
|
12 மாதக் கட்டணம் (ரூ.)
|BSNL FTTH 24
|,₹249
|25 Mbps (10 GB வரை)
|2 Mbps (Unlimited)
|₹1,494
|₹2,982
|BSNL FTTH 299
|₹299
|25 Mbps (20 GB வரை)
|2 Mbps (Unlimited)
|₹1,794
|₹3,558
|
BSNL FTTH 399
|
₹399
|
40 Mbps (1400 GB வரை)
|
4 Mbps (Unlimited)
|
6 மாதத் திட்டம் இல்லை
|₹4,788
குறைந்த பட்ஜெட்டில் இன்டர்நெட் மற்றும் டிவி சேனல்கள் பெற நினைப்போருக்கு இது மிகச்சிறந்த தேர்வு. இதில் 25 Mbps வேகத்தில் 10 GB டேட்டா கிடைக்கும். இந்த வரம்பு முடிந்த பிறகு, வேகம் 2 Mbps ஆகக் குறைக்கப்பட்டு அன்லிமிட்டெட் டேட்டாவாகத் தொடரும். அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் கால் வசதியுடன் 500+ லைவ் டிவி சேனல்களும் இதில் அடங்கும்.
சற்று கூடுதல் டேட்டா தேவைப்படுபவர்கள் இந்த திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யலாம். இதில் 25 Mbps வேகத்தில் 20 GB வரை டேட்டா பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதன் பிறகு 2 Mbps வேகத்தில் அன்லிமிட்டெட் டேட்டா கிடைக்கும். இதிலும் 500+ லைவ் டிவி சேனல்கள் மற்றும் அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் கால்கள் முற்றிலும் இலவசம்.
ஹை-ஸ்பீட் இன்டர்நெட் மற்றும் மிக அதிக டேட்டா தேவைப்படும் குடும்பங்களுக்கு இந்த திட்டம் பக்காவான சாய்ஸ். இதில் முந்தைய திட்டங்களை விட கூடுதலாக 40 Mbps வேகத்தில் 1400 GB (1.4 TB) வரை அசுர வேக டேட்டா கிடைக்கிறது. இந்த பெரிய வரம்பு முடிந்த பிறகும் கூட, 4 Mbps என்ற நல்ல வேகத்தில் அன்லிமிட்டெட் இன்டர்நெட் தொடரும். இதிலும் அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் கால் மற்றும் 500+ டிவி சேனல்கள் உண்டு. ஆனால், இந்த திட்டத்தை 6 மாதங்களுக்குப் பெற முடியாது, நேரடியாக 12 மாதங்களுக்கு மட்டுமே பெற முடியும்.
முக்கிய குறிப்பு: இந்த அனைத்து திட்டங்களிலும் அடிப்படைச் சேனல்கள் இலவசமாகக் கிடைத்துவிடும். ஒருவேளை உங்களுக்குக் கூடுதல் பிரீமியம் அல்லது எச்டி (HD) சேனல்கள் வேண்டும் என்றால், உங்களது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப கூடுதல் வவுச்சர்களை (Vouchers) ரீசார்ஜ் செய்து, உங்களுக்குப் பிடித்த எச்டி சேனல்களையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
குறைந்த செலவில் அன்லிமிட்டெட் காலிங், அதிவேக இன்டர்நெட் மற்றும் கேபிள் டிவிக்கு மாற்றாக 500+ லைவ் சேனல்கள் என அனைத்தையும் ஒரே கனெக்ஷனில் பெற விரும்புபவர்களுக்கு பிஎஸ்என்எல்-ன் இந்த ஃபைபர் திட்டங்கள் மிகச்சிறந்த லாபகரமான தேர்வாகும்.