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Explainer : உலகளாவிய அச்சுறுத்தலாக மாறும் Deep Fakes! எதை நம்புவது? எதை நம்பக்கூடாது?

Deep Fake AI : சமூக வலைதளங்களில் எந்த வீடியோவை Scroll செய்தாலும், “இது உண்மையான வீடியோவா, அல்லது Deep Fake செய்து மாற்றியிருக்கிறார்களா?” என்று ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை சரிபார்க்க தோன்றுகிறது. இந்த அளவிற்கு மக்களுக்கு நம்பிக்கையின்மையை கொடுத்த Deep Fakes, தற்போது பற்பல பரிமாணங்களை எடுத்து, அச்சுறுத்தும் பெரும் சக்தியாக மாறி வருகிறது. இதனால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்ன? இவற்றை அப்படியே வளர விட்டால் எதிர்காலத்தில் என்ன ஆகும்? இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 27, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:32 PM IST
Explainer : உலகளாவிய அச்சுறுத்தலாக மாறும் Deep Fakes! எதை நம்புவது? எதை நம்பக்கூடாது?
Image Credit: Deep Fake AI | AI Generated

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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