/Explainer : உலகளாவிய அச்சுறுத்தலாக மாறும் Deep Fakes! எதை நம்புவது? எதை நம்பக்கூடாது?

Deep Fake AI : இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், பம்பாய் பங்குச்சந்தையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, முதலீட்டாளர்களுக்கு வார்னிங் கொடுப்பது போன்ற வீடியோ ஒன்று வெளியானது. அந்த வீடியோவில், அவர் சில பிரத்யேக பங்கு ஆலோசனைகளை பகிர்ந்து கொள்வது போலவும், முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பமுடியாத அளவிற்கான லாபங்களை உறுதியளிப்பதும் இடம்ட பெற்றிருந்தன. அதை சற்று உற்று நோக்கி ஆராயும் போதுதான் தெரிகிறது, அது ஒரு Deep Fake வீீடியோ என்பது தெரிந்தது. இப்படி, எத்தனையோ எண்ணிலடங்கா Deep Fake வீடியோக்களும் போட்டோக்களும் இணையத்தில் தினம் தோறும் குவிந்து வருவது, மக்களின் இன்றைய நிதர்சனம் ஆகியிருக்கிறது.
டீப் ஃபேக் என்பது, நம்பத்தகுந்த போலியான புகைப்படங்கள், ஒலிகள் மற்றும் வீடியோக்களை உருவாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகையான செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஆகும்.
இது எப்படி வேலை செய்யும்: ஒரு நபர், பேசும்போது அவருடைய வாய் எப்படி அசைகிறது, கண்களை எவ்வாறு சிமிட்டுகிறார், அவர் எப்படிப் பேசுகிறார் என்பதைத் துல்லியமாக அறிந்து கொள்ளும் வரை, அந்த நபரின் நூற்றுக்கணக்கான படங்கள் கணினி மூலம் துல்லியமாக ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.
ஒரு நபர், ஏதாவது பாடல் பாடுவது போலவும், பேசுவது போலவும், முக அசைவுகள் செய்வது போலவும் இந்த Deep Fake-ஐ வைத்து ஒரு வீடியோவை உருவாக்க முடியும். ஆனால், உண்மையில் அந்த நபர் இப்படி எதையுமே செய்திருக்க மாட்டார். ஆனால், அவரது புகைப்படம், குரல் மற்றும் வீடியோக்களை வைத்து அவருடைய வெளிப்புற அசைவுகளை முழுமையாக படிக்கும் Deep Fake AI, அவர் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை செய்தது போல உண்மையான விதத்தில் திரித்து உருவாக்க முடியும்.
Deep Fake-ஐ வைத்து உருவாக்கப்படும் வீடியோக்களையும் போட்டோக்களையும் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்பில் இருக்கும் மக்கள் எளிதாக கண்டுகொள்வர். ஆனால், இதனை எளிய மக்களால், அதாவது தொழில்நுட்பத்துடனிருந்து பெரிய தொடுதல் இல்லாமல் இருக்கும் மக்கள் எளிதில் நம்பி விடுவர்.
Deep Fake-ன் பின்னால், முதன்மை நோக்கங்கள் சில இருக்கின்றன.
மக்களை ஏமாற்றவோ, நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கவோ, சட்டவிரோதமாக பணத்தை பெறவோ செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி, deep fake பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2019ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், 2023ஆம் ஆண்டில், இந்த Deep Fake, சமூக வலைதளங்களில் 550% பெருகி விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
Deep Fake வீடியோக்களும் போட்டோக்களும், இப்போதுதான் அதிகமாக அதிகரித்து வருகின்றன. இதற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன.
மேம்பட்ட உருவாக்கநிலை செயற்கை நுண்ணறிவு (Generative AI) கருவிகள்
தொழில்நுட்ப ரீதியாக இதை உருவாக்க குறைந்த தடைகள்
சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக மிக வேகமாகப் பரவும் தன்மை
|வகை
|சதவீதம்
|தகவல்
|பாலியல் டீப் ஃபேக் உள்ளடக்கம்
|96-99%
|இணையத்தில் உள்ள பெரும்பாலான டீப் ஃபேக் வீடியோக்கள் அனுமதி பெறாத பாலியல் ரீதியானவை
|பாதிப்படும் பெண்கள்
|93-99%
|பாதிக்கப்படுபவர்களில் பெரும்பாலானோர் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளாக இருக்கின்றனர்
|வயதினர்
|6% (17 வயதுக்கும் கீழ்)
|AI மூலம் உருவாக்கப்படும் ஆபாச படங்களால் டீன் ஏஜ் வயதினர் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
|துஷ்பிரயோகம்
|57% வரை
|பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஏதேனும் ஒரு வடிவத்தில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துஷ்பிரயோகத்தை எதிர்கொள்கின்றனர்.
|நிதி மோசடிகள்
|1-4%
|குரல் மாற்றம், அடையாளத்திருட்டு போன்ற நிதி மோசடிகளில் அனைத்து தரப்பினரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் நடந்து வருகிறது என்றால், ஒரு அதிபர் எதிரி நாட்டு அதிபருக்கும், அந்த நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் தருவது போன்ற வீடியோ வெளியாகினால் அது ஒரு சாரார் மத்தியில் வெறுப்புணர்வை பரப்புவதற்கும், அச்சறுத்தலை ஏற்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இப்படி, அரசியல் பிரமுகர்களை பற்றி தவறான அல்லது பொய்யான Deep Fake வீடியோக்களை உருவாகும் போது, அது பொது மக்களின் கருத்தை பாதிப்பதற்கும், தேர்தல் முடிவை மாற்றியமைப்பதற்கும் ஒரு ஆயுதமாக உபயோகிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்குரிமை உள்ள ஜனநாயக நாடுகளில் இது இன்னும் பெரிய அச்சுறுத்தலாக பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்புபொரு வேட்பாளர், மக்களை கொதித்தெழ செய்யும் வகையில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுவது அல்லது சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது ஒரு டீப் ஃபேக் வீடியோவாக வெளியாகிறது என வைத்துக்கொள்வோம். இது வெளியான சில நிமிடங்களில் பொய்யென நிரூபிக்கப்பட்டாலும், அந்த குறிப்பிட்ட வேட்பாளரின் நற்பெயருக்கு கடும் சேதம் ஏற்கனவே ஏற்பட்டு விடும். இதனால் வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஏற்படும் குழப்பம், சரிசெய்ய முடியாததாக கூட இருக்கலாம்.
Deep Fake, ஒரு தனிநபரின் குரல்களையும் தோற்றங்களையும் போலியாக பயன்படுத்தி, நுணுக்கமான மோசச்டி திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும். அங்கீகரிக்கப்படாத பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட வைப்பது, நிதி நிறுவனங்களின் முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றுவது இதில் அடங்கும்.
ஒரு வங்கி நிர்வாகியின் deep fake, தனக்கு கீழ் அதிகாரிகளுக்கு பெரும் தொகை மோசடி கணக்குகளுக்கு மாற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்படலாம்; சட்டவிரோத ஆதாயத்திற்காக பங்கின் விலைகளை கையாளலாம். இதனால், deep fake-ல் நிதி சார்ந்த இழப்புகள் மிகப்பெரியவையாக பார்க்கப்படுகின்றன.
“AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, உருவாக்கப்படும் டீப் ஃபேக் அழைப்புகள், மக்களின் மனோபாவத்தை ஏமாற்றும் உளவியலையும், தொழில்நுட்ப நேர்த்தியையும் ஒன்றாக இணைத்து உருவாக்கப்படுகின்றன. அவசர நிலையை சித்தரித்து, பணத்தை கேட்கும் போது, மக்கள்பதற்றப்படாமல் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட நபரை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உறுதிப்படுத்த வேண்டும்” என்று தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் பிரிவு ADGP சஞ்சய் குமார் தெரிவித்திருந்தார்.
ஒரு தனி நபரை குறிவைத்து கோர்க்கப்படும் deep fake, அவர்களை பெரிதாக மனதளவில் பாதிக்கக்கூடும்.
சமீபத்தில், நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, 100 கோடி கொடுத்தாலும் தான் இனி சமூக ஊடகங்களுக்கு திரும்ப மாட்டேன் என்று கூறியிருந்தார். இதற்கு காரணம், அவருடைய புகைப்படங்கள் Deep Fakeல் மார்ஃபிங் செய்யப்பட்டு சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டது. இவரைப்போல நடிகைகள் ஆலியா பட், ராஷ்மிகா உள்ளிட்ட பலர் பாதிக்கப்பட்டு, இது குறித்து பேசியிருக்கின்றனர்.
Deep Fakeன் ஆபாச உள்ளடக்கத்தால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் கடும் மன உளைச்சல், பதற்றம் மற்றும் தங்களின் தனிப்பட்ட எல்லைகள் மீறப்பட்ட உணர்வு உள்ளிடவற்றால் பாதிப்படைகின்றனர். இத்தகைய பாதிப்புகள், தனிநபரை தாண்டி அவர்களின் குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் வரையிலும் நீளும். இது, டிஜிட்டல் யுகத்தில் பரவலான பாதுகாப்பற்ற சூழலை உருவாக்குகிறது.
Deep Fake போன்ற தொழில்நுட்ப அச்சுறுத்தல்களில் இருந்து தப்பிக்க எப்போதும் ஒரு சந்தேகப்பார்வை இருப்பது மட்டுமே ஒரே வழி என சைபர் பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஒரு வீடியோவில் முகம் ஒத்துப்போகிறது என்பதால் மட்டுமே அதனை உண்மை என்றும், குரல் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது என்பதற்காக மட்டுமே அதை முழுமையாக நம்ப கூடாது என்று கூறுகின்றனர். மேலும், AI ஆக்கிரமித்திருக்கும் இந்த காலத்தில், ஒரு விஷயத்தின் மீது அளவுக்கு அதிகமான நம்பிக்கை வைப்பது மிகப்பெரிய ஆபத்தில் முடிந்து விடுமாம்.