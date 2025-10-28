எலான் மஸ்கின் Grokipedia என்றால் என்ன? அது Wikipedia-விலிருந்து எப்படி வேறுபடுகிறது?

Elon Musk : எலான் மஸ்க், தனது புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனமான xAI மூலம் Grokipedia என்ற ஒரு புதிய ஆன்லைன் தகவல் களஞ்சியத்தை (Online Encyclopedia) தொடங்கியுள்ளார். இது இணையத்தில் நாம் பயன்படுத்தும் Wikipedia-வுக்குப் போட்டியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக சொல்வது என்றால், நாம் இப்போது Google-ல் தேடி Wikipedia-வைப் பயன்படுத்துவது போல, இனிமேல் Grokipedia-வையும் பயன்படுத்தலாம்.
Grokipedia-ன் நோக்கம் என்ன?
எலான் மஸ்க், தனது புதிய தளத்தைப் பற்றி X-இல் அறிவிக்கும்போது, Grokipedia நோக்கம் "உண்மை, முழு உண்மை மற்றும் உண்மையைத் தவிர வேறெதுவும் இல்லை" என்பதை மக்களுக்குக் கொடுப்பதே என்று கூறியுள்ளார். Wikipedia-வை ஆயிரக்கணக்கான தன்னார்வத் தொண்டர்கள் திருத்தி, சரிபார்த்து எழுதுகிறார்கள். ஆனால், Grokipedia-வில் மனிதர்கள் அல்ல, மாறாக செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ரோபோக்கள் தான் தகவல்களை எழுதுகின்றன, சரிபார்க்கின்றன.
மஸ்கின் கருத்து: மஸ்க் இந்தத் தளத்தின் முதல் பதிப்பு (Version 0.1) வெளியான உடனேயே, இது Wikipedia-வை விடச் சிறந்தது என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். பிரபஞ்சத்தைப் பற்றி முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளும் அவரது xAI நிறுவனத்தின் பெரிய இலக்கில் இது ஒரு முக்கியமான முதல் படி என்றும் அவர் நம்புகிறார்.
Grokipedia ஏன் தொடங்கப்பட்டது?
மஸ்க் பல வருடங்களாகவே Wikipedia-வின் செயல்பாடுகளை விமர்சித்து வருகிறார். Wikipedia-வைத் திருத்தும் தன்னார்வத் தொண்டர்கள், தங்கள் தனிப்பட்ட கருத்துக்களையும், அரசியல் சார்புகளையும் கட்டுரைகளுக்குள் கொண்டு வருகிறார்கள் என்றும், இதனால் அது உண்மையான நடுநிலைத் தன்மையுடன் (neutrality) இல்லை என்றும் மஸ்க் குற்றம் சாட்டி வந்தார். இந்தச் சார்பு நீக்கப்படும் வரை, Wikipedia-வுக்குப் பணம் கொடுப்பதை மக்கள் நிறுத்த வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வந்தார். இப்போது, அந்தப் பிரச்சினைக்குப் பதிலாகவே, AI மூலம் முற்றிலும் உண்மை மட்டுமே எழுதப்படும் ஒரு தளத்தை அவர் உருவாக்கியுள்ளார்.
Grokipedia vs. Wikipedia: கன்டென்டுகளில் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு
எலான் மஸ்கின் புதிய Grokipedia தளம், நீண்ட காலமாக நாம் பயன்படுத்தி வரும் Wikipedia-விலிருந்து மிகவும் அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தில் வேறுபடுகிறது. அதாவது, தகவல்கள் எப்படி உருவாக்கப்படுகின்றன, மற்றும் எப்படி திருத்தப்படுகின்றன என்பதில் தான் இந்த வேறுபாடு அடங்கியுள்ளது.
1. உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவர் யார்? (The Creator)
Wikipedia-வில் ஒரு கட்டுரையை உருவாக்குவது, உலகெங்கிலும் உள்ள சாதாரண மனிதர்களின் வேலையாகும். தன்னார்வத் தொண்டு செய்யும் எழுத்தாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் எனப் பலர் சேர்ந்து ஒரு தகவலை எழுதுகிறார்கள், பல ஆதாரங்களை ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கிறார்கள். சுருக்கமாகச் சொன்னால், Wikipedia-இன் உள்ளடக்கத்தின் பின்னணியில் மனித உழைப்பும், அறிவும் உள்ளது.
ஆனால், Grokipedia இந்த வழிமுறையை முற்றிலும் மாற்றுகிறது. இங்கு கட்டுரைகள் எழுதப்படுவது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ரோபோவான 'Grok Chatbot' மூலம்தான். மனிதர்கள் அல்ல, ஒரு அதிநவீன கணினி நிரல் தான் தகவல்களைத் திரட்டி, அவற்றை ஒரு கட்டுரையாக வடிவமைத்து, தானாகவே உண்மைச் சரிபார்ப்பையும் செய்கிறது.
2. திருத்தும் முறை எப்படி வேலை செய்கிறது? (The Editor)
இந்த இரண்டு தளங்களுக்கிடையேயான இரண்டாவது பெரிய வேறுபாடு, உள்ளடக்கத்தைத் திருத்தும் முறையில் உள்ளது. Wikipedia-வில் யார் வேண்டுமானாலும் எந்தக் கட்டுரையையும் திருத்த முடியும். இதனால்தான் அதில் தவறு நடந்தால் உடனடியாக அதைச் சரிசெய்யவோ, புதிய தகவல்களைச் சேர்க்கவோ அனைவருக்கும் அதிகாரம் உள்ளது. இந்தத் திறந்த திருத்தும் முறை (Open Editing) மூலம் ஒரு பெரிய சமூகம் அந்தத் தளத்தை மேற்பார்வையிடுகிறது.
Grokipedia-வில் கட்டுப்பாடு: Grokipedia-வில் மனிதர்களால் நேரடியாகக் கட்டுரைகளைத் திருத்த முடியாது. பயனர்கள் தவறு என்று நினைத்தால், அதற்கான திருத்தங்களை ஒரு விண்ணப்பப் படிவம் (Feedback Form) மூலம் கேள்வி கேட்க மட்டுமே முடியும். இந்த முறையானது, யார் வேண்டுமானாலும் உள்நோக்கத்துடன் தகவல்களைச் சேதப்படுத்துவதைத் (Vandalism) தடுக்க உதவுகிறது.
3. இந்த வழிமுறையால் என்ன ஆபத்து? (The Risk)
இந்த இரண்டு மாறுபட்ட வழிமுறைகளும் வெவ்வேறு ஆபத்துகளைக் கொண்டுள்ளன:
Wikipedia-வில் மனிதத் தவறுகள்: மனிதர்கள் திருத்துவதால், அவர்கள் வேண்டுமென்றே ஒரு தகவலைத் தவறாக எழுதலாம் அல்லது அவர்களுக்கே தெரியாமல் ஏதேனும் ஒரு சார்புடன் (Bias) எழுதலாம்.
AI ரோபோக்கள் எழுதும் Grokipedia-வில் உள்ள பெரிய ஆபத்து, கணினி நிரல்களுக்கு இருக்கும் "மாயத்தோற்றம்" (Hallucination) என்ற பழக்கம்தான். அதாவது, AI சில சமயம், தனக்குத் தெரியாத அல்லது இல்லாத ஒரு தகவலைக் கூட, அதுவே உண்மையானது போல மிக உறுதியாகவும் நம்பும்படியாகவும் கற்பனையாகச் சொல்லிவிடும். அந்த மாயையான தகவல் உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை.
சுருக்கமாக, Grokipedia, ஒரு நம்பகமான ரோபோவைக் கொண்டு உண்மையை உருவாக்க முயற்சிக்கிறது. Wikipedia, பல மனிதர்களின் கூட்டு உழைப்பு மற்றும் விவாதத்தின் மூலம் உண்மையை உருவாக்க முயற்சிக்கிறது. இரண்டுமே தகவல் பிழைகளை உருவாக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
Wikipedia-வின் உதவி Grokipedia-வுக்குத் தேவையா?
மஸ்க் தனது தளம் முற்றிலும் அசல் என்று கூறியபோதிலும், பல பயனர்கள் Grokipedia-வில் உள்ள பல கட்டுரைகள் Wikipedia-வில் உள்ளதைப் போலவே இருப்பதை கவனித்துள்ளனர். சில Grokipedia பக்கங்களில், "இந்த உள்ளடக்கம் Wikipedia-விலிருந்து எடுக்கப்பட்டது" என்ற அறிவிப்பும் (Disclaimer) காணப்பட்டது. இதற்குப் பதிலளித்த Wikipedia-வின் விக்கிமீடியா அறக்கட்டளை, "Grokipedia கூட இயங்குவதற்கு Wikipedia தேவைப்படுகிறது" என்று கூறியது, இது இந்த சர்ச்சையை மேலும் சுவாரஸ்யமாக்கியது.
அடுத்து என்ன வரப் போகிறது?
Grokipedia-இன் தோற்றம் மிகவும் எளிமையாக, கருப்பு நிறத் திரையில், ChatGPT போன்ற உரையாடல் வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மஸ்க் விரைவில் பதிப்பு 1.0-ஐ வெளியிடுவதற்கு முன்பு பல பெரிய மாற்றங்களைச் செய்வதாகவும், அதில் மனிதர்களால் எழுதப்பட்ட தகவல்களைச் சார்ந்து இருப்பதை மேலும் குறைப்பதாகவும் உறுதியளித்துள்ளார். இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்தில்தான் Grokipedia இருந்தாலும், இது ஒரு துணிச்சலான முயற்சியாகும். 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மனித ஒத்துழைப்பால் வளர்ந்த Wikipedia-வை, எலான் மஸ்கின் AI தளத்தால் முறியடிக்க முடியுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். டிஜிட்டல் உலகில் உண்மையை யார், எப்படி முடிவு செய்வது என்ற ஒரு பெரிய விவாதத்தை மஸ்கின் இந்த புதிய களம் மீண்டும் தொடங்கி வைத்துள்ளது.
