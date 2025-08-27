English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Black என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் சிறப்பு சலுகைகள் என்ன?

Flipkart Latest News: பிளிப்கார்ட், தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காக ஃப்ளிப்கார்ட் பிளக்கை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பதிவில் இதில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 27, 2025, 02:21 PM IST
  • Flipkart Black என்றால் என்ன?
  • இதன் விலை விவரங்கள் என்ன?
  • இதன் நன்மைகள் என்ன?

Flipkart Black என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் சிறப்பு சலுகைகள் என்ன?

Flipkart Black: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட், தனது மில்லியன் கணக்கான வாடிக்கையாளர்களுக்காக ஃப்ளிப்கார்ட் பிளக்கை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய சேவையில் பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பிளிப்கார்ட் பல அற்புதமான சலுகைகளை வழங்குகிறது.

பிளிப்கார்ட் வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய வசதி

- பிளிப்கார்ட்டில் ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது ஒரு முக்கிய செய்தியாக இருக்கும். 

- இந்தியாவில், பிளிப்கார்ட், பிளிப்கார்ட் பிளாக் என்ற புத்தம் புதிய அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

- இந்த திட்டத்தில் பதிவு செய்யும் பயனர்கள் நிறுவனத்திடமிருந்து ஏராளமான சலுகைகளைப் பெறுவார்கள்.----

- இந்த திட்டத்தில் சேரும் வாசிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு வருட YouTube பிரீமிய சந்தாவைப் பெறுவார்கள். 

- அதாவது, ஒரு வருடத்திற்கு, விளம்பரங்கள் இல்லாமல் YouTube இல் வீடியோக்களைப் பார்க்கலாம். 

பிளிப்கார்ட் பிளாக் பற்றி விரிவாக காணலாம்: உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்.

Flipkart Black: இதன் விலை விவரங்கள் என்ன?

இந்த பிளிப்கார்ட் திட்டம் பிளிப்கார்ட் விஐபி திட்டத்தின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாகும். பிளிப்கார்ட் விஐபி திட்டத்தின் விலை ஆண்டுக்கு ரூ.799. பிளிப்கார்ட் பிளாக் திட்டத்தின் விலை முன்பு ஆண்டுக்கு ரூ.1499 ஆக இருந்தது. ஆனால் வெளியீட்டு சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, நிறுவனம் இப்போது அதை வெறும் ரூ.990க்கு விற்பனை செய்கிறது. 

பிளிப்கார்ட் பிளாக்கில் ஷாப்பிங் செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள் நிறுவனத்திடமிருந்து பல சலுகைகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் நீங்கள் இலவச YouTube விளம்பரங்கள், பயண சலுகைகள் மற்றும் பலவேறு சலுகைகளை பெற முடியும்.

Flipkart Black இன் நன்மைகள்

- பயணங்களைத் திட்டமிடும்போது, ​​Flipkart Black திட்ட உறுப்பினர்கள் பிரத்யேக சலுகைகளைப் பெறுவார்கள். 

- வெறும் 1 ரூபாய்க்கு, இதன் பயனர்கள் ClearTrip மற்றும் Flipkart Travel இல் தங்கள் முன்பதிவுகளை மாற்றவோ அல்லது ரத்து செய்யவோ முடியும்.

- Flipkart Black உறுப்பினர்கள் தங்கள் அனைத்து ஆன்லைன் கொள்முதல்களிலும் 5% Supercoins கேஷ்பேக்கைப் பெறுவார்கள். 

- அனைத்து பெரிய விற்பனைகளின் போதும் Flipkart Black உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை அணுகல் கிடைக்கும்.

- வங்கி சலுகைகளின் கீழ், Flipkart Black வாடிக்கையாளர்களுக்கு 15% வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும்.

- Flipkart Black உறுப்பினர்களுக்கு நுகர்வோர் வாடிக்கையாளர் சேவையிலும் சேமிப்பைப் பெறுவார்கள்.

Flipkart Plus மற்றும் Flipkart Black இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?

Flipkart Plus என்பது ஒரு இலவச லாயல்டி திட்டமாகும். இது வருடத்திற்கு குறைந்தது நான்கு முறை ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் செய்யும் அனைவருக்கும் கிடைக்கும். Flipkart Black -க்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இதில் வாடிக்கையாளர்களை ஷாப்பிங் செய்ய அனுமதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், நிறுவனம் அவர்களுக்கு பல நன்மைகளையும் வழங்குகிறது. Flipkart Plus இல் உள்ள பயனர்களுக்கு Super Coins வழங்கப்படுகிறது. இதைத் தவிரவும் Flipkart Black அதிக நன்மைகளை வழங்குகிறது.

