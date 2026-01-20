இன்றைய மின்சார இருசக்கர வாகனங்களில் நீண்டகால மதிப்பைத் தீர்மானிப்பது எது?

Suzuki Electric Two-Wheelers: இந்தியாவில் மின்சார வாகனங்களின் (Electric Mobility) பயன்பாடு அதிகரித்து வரும் வேளையில், மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள் குறித்த கண்ணோட்டமும் மாறி வருகிறது. ஆரம்பத்தில் பேட்டரியின் 'ரேஞ்ச்' (Range) எனப்படும் பயண தூரத்தின் மீது மட்டுமே கவனம் இருந்தது. ஆனால் இன்றைய நகர்ப்புறப் பயணிகள் ஆயுட்காலம், நம்பகத்தன்மை, குறைந்த பராமரிப்புச் செலவு மற்றும் நீண்டகால மதிப்பு ஆகியவற்றையே எதிர்பார்க்கிறார்கள். வெறும் விளம்பரங்களுக்காக பயண தூரத்தை உயர்த்திச் சொல்வதைத் தாண்டி, மன அமைதியையும் நிலையான செயல்திறனையும் வழங்கும் வாகனங்களை உருவாக்குவதை நோக்கித் தொழில் துறை நகர்ந்து வருகிறது.
இந்த ஆக்கபூர்வமான மாற்றத்தை முன்னெடுத்து நடத்துகிறது சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா (SMIPL). தனது முதல் மின்சார தயாரிப்பான சுசுகி இ-ஆக்சஸ் (Suzuki e-ACCESS) மூலம் இந்த மாற்றத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. சந்தையில் மற்றவர்கள் செய்வதையே செய்யாமல், நிஜ உலக செயல்திறன் மற்றும் நீடித்த பேட்டரி தேர்வுகளில் சுசுகி கவனம் செலுத்துகிறது.
நீண்டகால மதிப்பை வரையறுக்கும் பேட்டரி தொழில்நுட்பம்: லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (LFP)
ஒரு மின்சார இருசக்கர வாகனத்தில் பேட்டரி என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பாகமாக உள்ளது. இது மின்சாரத்தை வழங்குவதற்கு மட்டுமல்லாமல், வாகன உரிமையாளர் அனுபவத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்திய சந்தையில் பெரும்பாலும் என்.எம்.சி (NMC - Nickel Manganese Cobalt) பேட்டரிகளே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா தனது 'இ-ஆக்சஸ்' ஸ்கூட்டரில் லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (LFP) தொழில்நுட்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. இது நீண்ட ஆயுள் மற்றும் நிஜ உலகச் செயல்பாடுகளுக்காக எடுக்கப்பட்ட முடிவாகும்.
LFP பேட்டரிகள் அவற்றின் நீண்ட சுழற்சி ஆயுளுக்காக அறியப்படுகின்றன. LFP பேட்டரிகள் NMC பேட்டரிகளை விட நான்கு மடங்கு அதிக ஆயுள் (Cycle Life) கொண்டவை. இந்தியாவின் பல்வேறு காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப, இவை வெப்பத்தை தாங்கி நிலையாகச் செயல்படும். இதனால் பேட்டரி தீப்பிடித்தல் போன்ற ஆபத்துகள் குறைகின்றன. இவை மற்ற பேட்டரிகளை விட சற்றே எடை கூடுதலாக இருந்தாலும், தினசரி பயணிகளுக்கு இவை வழங்கும் நீண்டகாலப் பயன்களும் மன அமைதியும் மிக அதிகம்.
நீண்ட காலம் உழைக்கும் பேட்டரி ஏன் அவசியம்?
மின்சார வாகனப் பராமரிப்பில் பேட்டரியை மாற்றுவதுதான் மிகப்பெரிய செலவாகும். வாகன உரிமையாளர் செலவில் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஆரம்பத்தில் 100 கி.மீ தூரம் ஓடும் ஒரு பேட்டரி, தரமற்றதாக இருந்தால் சில ஆண்டுகளிலேயே 60-70 கி.மீ ஆகக் குறைந்துவிடும். அடிக்கடி சார்ஜ் செய்வதற்கான சிரமங்களையும் அல்லது பேட்டரியை மாற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இது பயணிகளுக்கு இடைஞ்சலைத் தருவதோடு, அதிக செலவையும் ஏற்படுத்தும்
சுசுகி இ-ஆக்சஸ் 3.1 kWh LFP பேட்டரி மூலம் 95 கி.மீ ரேஞ்ச் வழங்குகிறது. ஒரு சராசரி இந்திய இருசக்கர வாகனப் பயனர் தினமும் சுமார் 30 கி.மீ பயணிக்கிறார் என்ற உள்நாட்டு ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இந்த அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரேஞ்ச், ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் மூன்று நாட்களுக்குத் தடையின்றிப் பயணிக்க உதவுகிறது, இதன் மூலம் சார்ஜ் செய்யும் இடைவெளி குறைகிறது மற்றும் ஓட்டுதல் தரம் பராமரிக்கப்படுகிறது.
எடைக்கும் சமநிலைக்கும் (Balance over bulk) முக்கியத்துவம் அளிப்பதன் மூலம், சுசுகி பிராண்டின் சுறுசுறுப்பான கையாளுதல் மற்றும் சிறந்த செயல்திறனை சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா தக்கவைத்துள்ளது. இது சுசுகியின் வடிவமைப்பு தத்துவமான "Run, Turn, Stop" என்பதைத் தொடர்ந்து நிலைநாட்டுகிறது.
பாதுகாப்பான பயணத்திற்கான வடிவமைப்பு
பேட்டரி வேதியியல் என்பது புதிரின் ஒரு பகுதி மட்டுமே. பேட்டரி எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது, எங்கே பொருத்தப்படுகிறது மற்றும் எவ்வாறு சோதிக்கப்படுகிறது என்பதும் வாகனத்தின் ஆயுளுக்கு முக்கியமானது.
சுசுகி இ-ஆக்சஸில் உள்ள LFP பேட்டரி, ஒரு வலிமையான அலுமினிய உறைக்குள் (Rugged aluminium casing) வைக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பிற்காக ஸ்கூட்டரின் சட்டகத்திலேயே (Frame) ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு பேட்டரியும் அதன் பாகங்களும் கடும் வெப்பம், குளிர், நீரில் மூழ்குதல், அதிர்வு, கீழே விழுதல், துளையிடப்படுதல் மற்றும் மோட்டார் பெஞ்ச் சோதனைகள் உள்ளிட்ட கடுமையான சோதனை முறைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்த பொறியியல் அணுகுமுறை மற்றும் தர உறுதி நடவடிக்கைகள், நீண்ட காலம் உழைக்கும் இயந்திரங்களை உருவாக்குவது மற்றும் நிஜ உலகச் சூழலில் சேதமடையும் வாய்ப்பைக் குறைப்பது போன்ற சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவின் விரிவான உற்பத்தி கொள்கையைப் பிரதிபலிக்கின்றன.
மின்சார வாகன எதிர்காலத்தை மாற்றியமைத்தல்
மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள் நகர்ப்புறப் போக்குவரத்தின் ஒரு அங்கமாக மாறி வரும் நிலையில், மதிப்பின் சமன்பாடு மறுவரையறை செய்யப்படுகிறது. செயல்திறன் என்பது இப்போது வேகம் அல்லது ரேஞ்ச் மட்டுமல்ல; பேட்டரி நிலைத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்புச் செலவு ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கியது. இந்தச் சூழலில், சுசுகி இ-ஆக்சஸ் என்பது இன்றைய பயணத்திற்காக மட்டுமல்லாமல், பல ஆண்டுகால நம்பகமான பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வாகனமாகத் தனித்து நிற்கிறது.
தற்காலிகப் போக்குகளைப் பின்தொடராமல், வலுவான, எளிமையான மற்றும் எதிர்காலத்திற்குத் தயாரான மின்சார வாகனங்களை உருவாக்குவதில் பிராண்ட் தெளிவாக கவனம் செலுத்துகிறது. சுசுகி இ-ஆக்சஸ் மூலம், இந்திய ஓட்டுநர்களுக்குத் தேவையானது என்ன என்பதைப் புரிந்துகொண்டு, ஆழமான பொறியியல் நுண்ணறிவுடன் கூடிய தயாரிப்புகளைக் கொண்டு வருவதே தனது நோக்கம் என்பதை நிறுவனம் உணர்த்துகிறது.
இதனை மேலும் எளிதாக்க, சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா நாடு முழுவதும் உள்ள தனது டீலர் நெட்வொர்க்கை மின்சார வாகனங்களுக்குத் தயார்படுத்தி வருகிறது. வாகனங்கள் எளிதாகக் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதுடன், இந்த டீலர்ஷிப்களில் பயிற்சி பெற்ற தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள் மற்றும் பிரத்யேகச் சேவை கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம், மேம்பட்ட மின்சார வாகனங்களை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், வாடிக்கையாளரின் உரிமையாளர் பயணத்தின் போது நம்பகமான மற்றும் தடையற்ற ஆதரவை வழங்குவதையும் சுசுகி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
(*ஆதாரம்: SMIPL உள்நாட்டு சந்தை ஆராய்ச்சி)