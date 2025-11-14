English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • WhatsApp: யாராவது உங்களைத் பிளாக் (Block) செய்து விட்டார்களா? கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

WhatsApp: யாராவது உங்களைத் பிளாக் (Block) செய்து விட்டார்களா? கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

WhatsApp -ல் யாராவது உங்களைத் பிளாக் (Block) செய்து விட்டார்களா? கண்டுபிடிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 14, 2025, 07:02 PM IST
  • வாட்ஸ்அப் முக்கிய டிப்ஸ்
  • உங்களை பிளாக் செய்துவிட்டார்களா?
  • கண்டுபிடிக்க ஸ்மார்ட் டிப்ஸ்

WhatsApp: யாராவது உங்களைத் பிளாக் (Block) செய்து விட்டார்களா? கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

WhatsApp: இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், WhatsApp தான் நம் தினசரி தகவல் தொடர்புக்கு மையம். ஆனால், சில சமயங்களில், நம்முடைய நெருங்கிய வட்டாரத்தில் இருப்பவர்கள் கூட திடீரென பதிலளிக்காமல், அவர்களின் சுயவிவரம் (Profile) மறைந்து, நம்மை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துவதுண்டு. ''அடடா... நம்மளை Block பண்ணிட்டாங்களா?'' என்ற கேள்வி அப்போது தான் நமக்கு எழும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Block செய்யப்பட்டால் WhatsApp நேரடியாக எந்த அறிவிப்பையும் அனுப்புவதில்லை. இதனால், நாம் உண்மையை அறிந்துகொள்வது சற்று கடினமான காரியம்தான். இருப்பினும், சில நுட்பமான அறிகுறிகள் மற்றும் சிறிய சோதனைகள் மூலம் யாராவது உங்களைச் 'சத்தம் இல்லாமல்' ஒதுக்கிவிட்டார்களா என்பதைக் கண்டறிவது சாத்தியமே! அந்த ரகசிய அறிகுறிகள் என்னென்ன? ஒரு விரிவான தகவலை இங்கே பார்க்கலாம்.

1. காணாமல் போகும் 'Last Seen' மற்றும் 'Online' நிலை

நீங்கள் ஒருவரைத் தொடர்பு கொள்ளும்போது, அவர்களின் சாட் திரையின் மேலே உள்ள 'கடைசியாகப் பார்த்தது' (Last Seen) என்ற நேரமோ அல்லது அவர்கள் 'ஆன்லைனில்' (Online) இருக்கிறார்களா என்ற நிலையோ உங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்றால், அது Block செய்யப்பட்டதற்கான முதல் அறிகுறியாகும். ஆனால், ஒரு பயனர் தங்கள் தனியுரிமை அமைப்புகளில் (Privacy Settings) இந்த விவரங்களை மறைக்க முடியும் என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே, இது ஒரு ஆரம்பக் குறி மட்டுமே.

2. புரொபைல் படம்

Block செய்யப்பட்ட பிறகு, அந்த நபரின் சுயவிவரப் படத்திற்கு (Display Photo - DP)ப் பதிலாக, வெறும் சாம்பல் நிற வெள்ளை ஐகான் மட்டுமே உங்களுக்குத் தெரியும். அவர்கள் தங்கள் படத்தை எத்தனை முறை மாற்றினாலும், அந்த மாற்றம் உங்களுக்குத் தெரியவே தெரியாது. அவர்களின் DP திடீரென மறைந்துவிட்டால், இது Block-கிற்கான ஒரு வலுவான அறிகுறியாகும்.

3. அழைப்பு முயற்சி: இணைக்கப்படாத 'வாட்ஸ்அப் கால்'!

நீங்கள் அவர்களுக்கு WhatsApp மூலம் வாய்ஸ் கால் (Voice Call) அல்லது வீடியோ கால் (Video Call) செய்ய முயற்சிக்கும்போது, அந்த அழைப்பு ரிங் ஆகாமல், வெறும் 'அழைக்கிறது' (Calling) என்று மட்டுமே காட்டிவிட்டுத் துண்டிக்கப்பட்டால், அங்கே ஒரு சிக்கல் உள்ளது என்று அர்த்தம். குறிப்பாக, அந்த நபர் பிற நேரங்களில் ஆன்லைனில் இருப்பதாகத் தெரிந்தும் அழைப்புகள் இணைக்கப்படாமல் போனால், இது Block-கின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இருப்பினும், மோசமான இணைய இணைப்பும் இதே போன்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் என்பதால், இதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

4. மெசேஜ் ட்ராமா:

நீங்கள் அனுப்பும் மெசேஜுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 'டிக்' (Tick Mark) விழவில்லை என்றால், அதுதான் மிகத் தெளிவான அறிகுறி. சாதாரணமாக, ஒரு டிக் என்றால் செய்தி அனுப்பப்பட்டு விட்டது என்றும், இரண்டு கிரே டிக் என்றால் அவர்களின் சாதனத்தை அடைந்துவிட்டது (Delivered) என்றும் அர்த்தம். ஆனால், நீங்கள் Block செய்யப்பட்டிருந்தால், உங்கள் மெசேஜ் ஒருபோதும் அவர்களின் சாதனத்தை சென்றடையாது. எனவே, உங்களுக்கு இரண்டாவது டிக் ஒருபோதும் தோன்றாது! பல மணி நேரம் கழிந்தும் ஒரே ஒரு டிக் மட்டுமே தொடர்ந்து காட்டினால், நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் Block செய்யப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது.

5. குழுவில் சேர்க்கும் 'மாஸ்டர் பிளான்'!

இந்தச் சோதனை மிகவும் துல்லியமான முடிவைக் கொடுக்கலாம். நீங்கள் உடனே ஒரு புதிய WhatsApp குழுவை உருவாக்கி, உங்களைத் பிளாக் செய்திருக்கலாம் என்று நீங்கள் சந்தேகப்படும் அந்த நபரை அதில் சேர்க்க (Add) முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவர்களை உங்களால் சேர்க்க முடியவில்லை என்று WhatsApp செய்தி காட்டினால், நீங்கள் Block செய்யப்பட்டுவிட்டீர்கள் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகும்.

Block-ஆ? பதற்றப்பட வேண்டாம்!

இந்த அறிகுறிகளில் பெரும்பாலானவை பொருந்தினால், நீங்கள் Block செய்யப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால், பலர் உடனடியாகப் பீதியடைந்து, சாட்களை நீக்குவது அல்லது சண்டைக்குச் செல்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். இது தேவையற்றது. Block செய்வது என்பது ஒருவரின் தனிப்பட்ட தனியுரிமை முடிவு என்பதை நாம் மதிக்க வேண்டும். இது தற்காலிகமானதாகவோ அல்லது தனியுரிமை அமைப்புகளில் ஏற்பட்ட மாற்றமாகவோ கூட இருக்கலாம்.

நீங்கள் Block செய்யப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? கவலைப்படவோ அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக்கொள்ளவோ வேண்டாம். அவர்களின் தனிப்பட்ட வெளியை (Space) மதித்து, தேவைப்பட்டால் எஸ்எம்எஸ், மின்னஞ்சல் அல்லது நேரடிப் பேச்சு போன்ற மாற்று வழிகள் மூலம் அவர்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

ஆகவே, WhatsApp ஒரு ரகசிய தளமாகச் செயல்பட்டாலும், மறைந்திருக்கும் சுயவிவரப் படம், ஒற்றை டிக் செய்திகள், அழைப்புகள் இணைக்கப்படாமை மற்றும் குழுச் சோதனை போன்ற அறிகுறிகளை வைத்து, Block செய்யப்பட்ட உண்மையை நாம் தெளிவாகக் கண்டறிய முடியும். இருந்தாலும், இறுதியான முடிவுக்கு வருவதற்கு முன் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் ஆராய்வது புத்திசாலித்தனம்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

WhatsappWhatsapp Tipswhatsapp blockWhatsapp last seenTechnology News Tamil

