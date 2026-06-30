/WhatsApp பயனர்களுக்கு இனி போன் நம்பர் வேண்டாம், வந்தாச்சு யூசர்நேம்: ரிசர்வ் செய்வது எப்படி?

WhatsApp Usernames: வாட்ஸ்அப் விரைவில் பயனர்கள் தங்கள் தொலைபேசி எண்களை வெளிப்படுத்தாமல் இணைவதற்கு வழிவகுக்கும் வசதியை கொண்டுவரவுள்ளது. வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) தனது மிகவும் விமர்சிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளில் ஒன்றை இறுதியாக நீக்கவுள்ளது. வாட்ஸ்அப்பில் பயனர்பெயர்கள் (Usernames) வரவிருப்பதாக தலைமை நிர்வாக அதிகாரி குணால் ஷா அறிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த அம்சம் பரவலாக அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு, பயனர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான பெயர்களை முன்பதிவு செய்யுமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
பல ஆண்டுகளாக, வாட்ஸ்அப்பில் புதிய நபர்களுடன் தொடர்புகொள்ள பயனர்கள் தங்கள் தொலைபேசி எண்களைப் பகிர வேண்டியிருந்தது. ஆனால் அந்த நிலை இப்போது மாறவுள்ளது. பயனர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட மொபைல் எண்களை வெளிப்படுத்தாமலேயே மற்றவர்களுடன் உரையாடும் வகையில், 'பயனர் பெயர்கள்' (usernames) வசதியை வாட்ஸ்அப் உலகம் முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.
மெட்டா நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான மெசேஜிங் தளமான வாட்ஸ்அப், 'யூசர்நேம்ஸ்' என்ற புதிய அம்சத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இது, மக்கள் தங்கள் மொபைல் எண்ணுக்குப் பதிலாக ஒரு தனித்துவமான யூசர்நேம் மூலம் இணைவதற்கு அனுமதிக்கிறது. நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு யூசர்நேமை மனதில் வைத்திருந்தால், அதை முன்பதிவு செய்ய இதுவே சரியான நேரம் என்று வாட்ஸ்அப் கூறுகிறது.
வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) நமது அன்றாட வாழ்வின் ஒரு அங்கமாக மாறியதிலிருந்து, ஒருவருடன் உரையாடலைத் தொடங்கினாலே பெரும்பாலும் நமது தொலைபேசி எண்ணைப் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டிய நிலை இருந்தது. இம்முறை பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்தாலும், புதிதாக ஒருவருடன் பேச விரும்பும்போதெல்லாம் தனிப்பட்ட தகவலான தொலைபேசி எண்ணை வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. இப்போது அந்த நிலை மாறவிருக்கிறது. தனியுரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் முதல் முக்கிய மாற்றங்களில் ஒன்றாக, வாட்ஸ்அப்பின் புதிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO) குனால் ஷா 'பயனர் பெயர்களை' (usernames) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த அம்சம், வரும் மாதங்களில் உலகெங்கிலும் உள்ள வாட்ஸ்அப்பின் மூன்று பில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களைச் சென்றடையும். அதற்கு முன்னதாக, ஜூன் 29 முதல் உலகளவில் யூசர்நேம் முன்பதிவு வசதியை வாட்ஸ்அப் வெளியிடத் தொடங்கியுள்ளது. பயனர்கள் தங்கள் பிராந்தியத்தில் இந்த வசதி கிடைக்கும்போது, செயலிக்குள் ஒரு அறிவிப்பைப் பெறுவார்கள்.
வாட்ஸ்அப் யூசர்நேம் கீ (WhatsApp Username Key) எனப்படும் அம்சத்தின் மூலம் வாட்ஸ்அப் மற்றொரு பாதுகாப்பு அடுக்கையும் சேர்க்கிறது.
இந்த விருப்பப் பாதுகாப்பு அம்சம், பயனர்கள் ஒரு கூடுதல் கீயை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.
முதல் முறையாகத் தொடர்புகொள்பவர்கள், ஒரு யூசர்நேமைப் பயன்படுத்தி செய்தி அனுப்புவதற்கு முன்பு இந்தக் கீயை உள்ளிட வேண்டும்.
இந்த கீயை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றும், இதன் மூலம் தங்களை யார் தொடர்புகொள்ளலாம் என்பதில் பயனர்களுக்கு இன்னும் அதிகக் கட்டுப்பாடு கிடைக்கும் என்றும் நிறுவனம் கூறுகிறது.
இந்த அம்சத்திற்கான அணுகலைப் பெற்ற பயனர்கள், சில எளிய வழிமுறைகளில் ஒரு பயனர்பெயரை முன்பதிவு செய்யலாம்:
பயனர்பெயர்களின் அறிமுகத்தால் தற்போதைய உரையாடல்கள் (சேட்கள்) மாறாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உங்கள் தற்போதைய தொடர்புகள் (காண்டாக்டுகள்) இன்று போலவே உங்களுக்குத் தொடர்ந்து செய்தி அனுப்ப முடியும். அதே நேரத்தில் தடுப்பது (பிளாக்கிங்), புகாரளிப்பது மற்றும் எண்ட்-டு-எண்ட் என்கிரிப்ஷன் போன்ற அம்சங்கள் முன்பைப் போலவே தொடர்ந்து செயல்படும்.
X தளத்தில் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ பதிவில், வாட்ஸ்அப் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி குணால் ஷா, பொது வெளியீட்டிற்கு முன்பே தனது பயனர்பெயரைப் பெற்றுவிட்டதாக வெளிப்படுத்தினார். "நேரம் மிகவும் முக்கியம். இதை உலகிற்கு வெளியிடுவதற்கு முன்பே எனது பயனர்பெயரைப் பெறுவதற்காக, நான் வாட்ஸ்அப்பில் முன்கூட்டியே இணைந்தேன். நீங்களும் உங்களுக்கான பயனர்பெயரைப் பெறுவதற்கான நேரம் இது," என்று ஷா எழுதியுள்ளார். மேலும், பயனர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான பெயர்கள் கிடைக்காமல் போவதற்கு முன்பே அவற்றை முன்பதிவு செய்யுமாறு அவர் ஊக்குவித்தார்.
Timing is everything. Joined WhatsApp early enough to claim my username before we release this to the world. Time to get yours.— Kunal Shah (@kunalb11) June 29, 2026
A more private way to connect. Coming soon to your WhatsApp. https://t.co/ZIq3S5n7gc
இந்த அறிமுகம் அடுத்த சில மாதங்களில் படிப்படியாகவே நடைபெறும் என்பதால், அனைவரும் இந்த அம்சத்தை உடனடியாகப் பார்க்க முடியாது. தங்கள் பகுதியில் பயனர் பெயரை (username) முன்பதிவு செய்யும் வசதி கிடைக்கும்போது பயனர்களுக்குச் செயலிக்குள்ளேயே (in-app) அறிவிப்பு வரும் என்றும், இந்த முழுமையான அம்சம் இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்றும் வாட்ஸ்அப் தெரிவித்துள்ளது.