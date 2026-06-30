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WhatsApp பயனர்களுக்கு இனி போன் நம்பர் வேண்டாம், வந்தாச்சு யூசர்நேம்: ரிசர்வ் செய்வது எப்படி?

WhatsApp Usernames: பல ஆண்டுகளாக, வாட்ஸ்அப்பில் புதிய நபர்களுடன் தொடர்புகொள்ள பயனர்கள் தங்கள் தொலைபேசி எண்களைப் பகிர வேண்டியிருந்தது. ஆனால் அந்த நிலை இப்போது மாறவுள்ளது. 'பயனர் பெயர்கள்' (usernames) வசதியை வாட்ஸ்அப் உலகம் முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:48 AM IST
WhatsApp பயனர்களுக்கு இனி போன் நம்பர் வேண்டாம், வந்தாச்சு யூசர்நேம்: ரிசர்வ் செய்வது எப்படி?
Image Credit: WhatsApp usernames (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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